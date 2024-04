Naučit se německy a do práce. Němci tlačí uprchlíky do zaměstnání

reklama

Zaměstnanost uprchlíků z Ukrajiny i z dalších zemí se v Německu zvyšuje, a to navzdory stále obtížnějšímu trhu práce, píše německý deník Die Zeit.

Koncem loňského roku spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo iniciativu Job-Turbo. Jejím cílem je co nejrychlejší a nejtrvalejší integrace uprchlíků na trhu práce po získání základních znalostí německého jazyka. Cílem je také poskytnout aktivní podporu při umísťování do zaměstnání bezprostředně po úspěšném absolvování integračního kurzu.

Tím se má dle spolkového ministerstva práce a sociálních věcí urychlit integrační proces a napomoci, aby se uprchlíci dostali do pozice, kdy si mohou sami zajistit živobytí a rychleji utvářet své kariérní vyhlídky.

Spolkový zmocněnec pro integraci uprchlíků na trhu práce Daniel Terzenbach v rozhovoru pro německou tiskovou agenturu uvedl, že iniciativa Job-Turbo už začíná působit. „Vidíme, že Job-Turbo se ubírá správným směrem, tím intenzivněji s lidmi pracujeme – a to i přesto, že ekonomika je v současné době špatná,“ zdůraznil Terzenbach.

„V březnu 2023 jsme umístili na pracovní místa přibližně 2500 Ukrajinců a v březnu 2024 hodně přes 5000,“ uvedl zmocněnec pro integraci uprchlíků na trhu práce. „Máme o více než 170.000 nezaměstnaných více než ve stejném měsíci loňského roku, a přesto se zaměstnanost Ukrajinců výrazně zvyšuje.“

Zvýšila se také zaměstnanost ze zemí původu žadatelů o azyl, nejvíce pak ze Sýrie a Afghánistánu. V březnu vstoupilo na trh práce 13.076 osob z této skupiny. V minulém roce při celkově ještě příznivější situaci na trhu práce jich bylo jen 11.155.

„Uprchlíci, kteří přišli do Německa v letech 2015 a 2016 v rámci prvního pohybu uprchlíků, jsou i podle mezinárodních standardů nadprůměrně integrováni na trhu práce. Došlo k velké pracovní integraci,“ řekl Terzenbach. Přibližně 70 % mužů ze Sýrie podle Terzenbacha pracuje. Pokud jde o integraci žen, Německo má dle jeho názoru stále co dohánět.

Do budoucna by si Terzenbach přál, aby stát nepřestával s podporou uprchlíků hned poté, co se zapojí do pracovního trhu. „Když uprchlíci začnou pracovat, nelze přestat podporovat jazykové znalosti a investovat do školení. V minulosti se často stávalo, že jakmile lidé začali pracovat, přestali jsme je jakkoli podporovat,“ řekl.

Psali jsme: Vystrčil nebude rád. Pravda o Německu a Číně „Migranti? Ne tak zlé.“ Ale v Německu ano Rekord, který byl čert dlužen. Tolik podniků v Německu ještě nezkrachovalo. Až teď Budete Němci. Rychle! Německo nabízí občanství, už je zle

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajinci Informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině na leznete na oficiálních stránkách MV ČR. MV ČR také pro tento účel zřídilo samostatný portál. Základní informace o ukrajinské diaspoře v České republice naleznete na těchto stránkách.