Návrh: EU má zasadit Rusku „poslední ránu“

03.06.2026 7:37 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Nestačí jen stát za Ukrajinou! Bývalý litevský ministr zahraničí předestřel plán, jak Ukrajinu chránit. Také francouzský spisovatel Nicolas Tenzer popsal, co by teď Evropané měli udělat. Ve stejné době se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chystá na jednání do Francie.

Návrh: EU má zasadit Rusku „poslední ránu“
Foto: Repro X
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Bývalý litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis konstatoval, že nestačí jen „stát za Ukrajinou“. A přišel s plánem.

„Mohli bychom udělat mnohem víc než jen stát kolem. Například – mohli bychom vytvořit evropsko-ukrajinské obranné spojenectví. Financovat ho zabavenými ruskými zmrazenými aktivy. Uzavřít vzdušný prostor nad Ukrajinou, čímž bychom Ukrajinu a její přední linie učinili bezpečnějšími. Toto všechno je možné udělat a mohli bychom s tím začít ještě dnes,“ napsal Landsbergis na sociální síti X.

To, co Evropané okolo Ukrajiny předvádějí dnes, připomíná Landsbergisovi rok 1939, kdy Francie a Velká Británie sice proklamovaly, jak stojí za Polskem, ale reálně obě země nechaly nacisty, tehdy společně se Sovětským svazem, Polsko zcela zničit.

„Skutečná akce vždy znamená mnohem víc a obvykle stojí mnohem méně než nečinnost,“ uzavřel Landsbergis.

 

 

 

Podobně nekompromisní byl i francouzský spisovatel Nicolas Tenzer. Ten zdůraznil, že s Ruskem se nemá jednat. Na Rusko je třeba z jeho pohledu tvrdě udeřit. Udeřit o to silněji, oč co je dnes Rusko slabší.

„Nikdy neexistoval ‚správný čas‘ na vyjednávání s Putinovým Ruskem. Dnes méně než kdy dříve. Moskva slábne – právě teď je ten okamžik, kdy mu my Evropané musíme zasadit rozhodující ránu. Nesmíme zaváhat. Tečka,“ napsal Tenzer taktéž na sociální síti X.

 

 

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Těmito slovy reagoval na článek francouzského deníku Le Monde, podle něhož teď pro Evropany nastává čas, kdy mají hovořit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

V půlce měsíce června budou evropští politici pravděpodobně hovořit s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Očekává se, že se ukrajinský prezident připojí k lídrům Kanady, Francie, Německa, Itálie, Japonska, Spojeného království a Spojených států na summitu G7 v Evian-les-Bains ve Francii, který se bude konat 15. až 17. června. Na chystané jednání se Zelenským upozornil server Politico.

Francie chce na jednání řešit závažné geopolitické krize, včetně pokračující podpory Ukrajiny.

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Zdroje:

https://t.co/dgoQZ4m9c6

https://www.lemonde.fr/en/international/article/2026/06/02/ukraine-war-europe-once-again-signals-openness-to-dialogue-with-putin_6754061_4.html

https://www.politico.eu/article/ukraine-volodymyr-zelenskyy-attend-g7-summit-france/

https://x.com/GLandsbergis/status/2061508870921691448?ref_src=twsrc%5Etfw

https://x.com/NTenzer/status/2061901219107356850?ref_src=twsrc%5Etfw

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Francie , Le Monde , Rusko , Ukrajina , válka , zahraničí , x , zbraně , Litva , Landsbergis , Politico , drony , válka na Ukrajině , Zelenskyj

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válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

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