Návrh: EU má zasadit Rusku „poslední ránu“

Který národ více ublížil českému národu?
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Který národ více ublížil českému národu?
„Mohli bychom udělat mnohem víc než jen stát kolem. Například – mohli bychom vytvořit evropsko-ukrajinské obranné spojenectví. Financovat ho zabavenými ruskými zmrazenými aktivy. Uzavřít vzdušný prostor nad Ukrajinou, čímž bychom Ukrajinu a její přední linie učinili bezpečnějšími. Toto všechno je možné udělat a mohli bychom s tím začít ještě dnes,“ napsal Landsbergis na sociální síti X.
To, co Evropané okolo Ukrajiny předvádějí dnes, připomíná Landsbergisovi rok 1939, kdy Francie a Velká Británie sice proklamovaly, jak stojí za Polskem, ale reálně obě země nechaly nacisty, tehdy společně se Sovětským svazem, Polsko zcela zničit.
„Skutečná akce vždy znamená mnohem víc a obvykle stojí mnohem méně než nečinnost,“ uzavřel Landsbergis.
After every Russian escalation into a NATO country we hear leaders repeating the mantra "We stand with..."— Gabrielius Landsbergis???? (@GLandsbergis) June 1, 2026
But we could do much more than standing around.
For example — we could create a European-Ukrainian defense union. Fund it with confiscated Russian frozen assets. Close the…
Podobně nekompromisní byl i francouzský spisovatel Nicolas Tenzer. Ten zdůraznil, že s Ruskem se nemá jednat. Na Rusko je třeba z jeho pohledu tvrdě udeřit. Udeřit o to silněji, oč co je dnes Rusko slabší.
„Nikdy neexistoval ‚správný čas‘ na vyjednávání s Putinovým Ruskem. Dnes méně než kdy dříve. Moskva slábne – právě teď je ten okamžik, kdy mu my Evropané musíme zasadit rozhodující ránu. Nesmíme zaváhat. Tečka,“ napsal Tenzer taktéž na sociální síti X.
They haven’t learned a thing...— Nicolas Tenzer (@NTenzer) June 2, 2026
There has never been a “right time” to negotiate with Putin’s russia.
Today, less than ever.
Moscow is growing weaker—this is precisely the moment when we Europeans must deal it the fatal blow without flinching.
Full stop.https://t.co/dgoQZ4m9c6
Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
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Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
V půlce měsíce června budou evropští politici pravděpodobně hovořit s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Očekává se, že se ukrajinský prezident připojí k lídrům Kanady, Francie, Německa, Itálie, Japonska, Spojeného království a Spojených států na summitu G7 v Evian-les-Bains ve Francii, který se bude konat 15. až 17. června. Na chystané jednání se Zelenským upozornil server Politico.
Francie chce na jednání řešit závažné geopolitické krize, včetně pokračující podpory Ukrajiny.
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
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