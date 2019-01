Ne, Zeman nebude viset! Ředitelka školy u Xavera rozdupala prezidenta

Pozvání do pořadu Xtalk na XTV přijala tentokrát prezidentka asociace ředitelů ZŠ Hana Stýblová. Nejdříve se řešily biomatky a jejich názory. Pak došlo na Zemana a zda by měla jeho podobizna viset ve třídě. „Nemusí a nevisí,“ říká ředitelka. Prezident Zeman podle ní není dobrý vzor pro žáky. „Respektuji, že je to prezident. Ale nemusí viset ve třídě,“ dodává. A učitelé ve školách by podle ní měli být placeni jako ostatní vysokoškoláci.

Jedním z témat, kterého se s Xaverem Veselým dotkli, byly takzvané biomatky. „Je to problém?“ ptal se Veselý. Stýblová si myslí, že je to problém nejen ve školství, ale i ve společnosti. Kvůli objektivitě dodala, že s nimi nemá tak velkou zkušenost, zřejmě proto, že jich v Plzni tolik nežije. „Je to to pracování s nesprávnými informacemi. Na každý problém si něco najdou na internetu, tam 4 biomaminky napíší, jak si to myslí ony a že tak to má být,“ popsala jejich rozhodování. Zajímá je prý například známkování nebo psaní domácích úkolů. Ředitelka si myslí, že psát domácí úkol jednou za čas nikoho nezabije, ale dodává, že by měly sloužit k opakování a procvičování, ne že by je učitel měl zadat, protože se to sluší nebo v hodině něco nestihl. Veselý se ptal, zda se biomatky také zajímají o výživu dětí a školní obědy. Stýblová mu odpověděla, že nepochybně a že ochotně vysvětlí, jak a co by se dětem mělo vařit, ale pak to zbylých 90 % dětí nechce jíst. Anketa Vítáte novou mezivládní smlouvu mezi Německem a Francií? Vítám 3% Nevítám 97% hlasovalo: 1347 lidí

Došlo i na politiku. Moderátor se zeptal, zda má na základní škole ve třídě viset portrét prezidenta republiky a zda je to tak na její škole. „Nemusí a nevisí“, říká ředitelka a zdůvodňuje rozhodnutí takto: „Jsme ve svobodné zemi, takže paní učitelky v rámci výzdoby prostě pana prezidenta nepověsily.“ Prý nikomu nebránila, aby si prezidenta na stěnu ve třídě pověsil. „Já se přiznám, že mně nevisí v ředitelně,“ dodala ředitelka. Prý je to z osobních důvodů. V prvním volebním období ho na stěně pověšeného měla, ale teď si myslí, že není dobrým vzorem pro žáky její školy. „Nikdo nenapsal, že musí,“ zdůvodnila ještě absenci podobizny. Podle ní je to na jednu stranu špatně, protože nám chybí vlastenectví, ale musíme na tuto osobu být hrdí. „Respektuji, že je to prezident. Ale nemusí viset ve třídě,“ zakončila ředitelka. Fotogalerie: - Zeman na severní Moravě

Jako předposlední téma Veselý nadhodil experimentální styl škol, kde žáci oslovují učitele křestním jménem, režim je volný, neznámkuje se, a když žáci nemají náladu, tak do školy nejdou. Stýblová pravila, že nechce kritizovat experimentální školy, zvláště, když si je pravděpodobně rodiče vybrali, protože nebyli spokojeni s jejich původní základkou. Ale ptala se: „Je to pořád škola?“ Říká: „Pokud chceme, aby z dítěte něco bylo v životě, tak musí mít nějaký řád. To je stejné s tou společností, demokracie není žádný binec, je to taky řád.“ S metodami těchto škol, jak je Veselý popsal, nesouhlasí.

Na závěr přišla řada na platy učitelů. Zmínila, že vláda slibovala určitý procentní nárůst do roku 2017 a ještě k němu nedošlo. „Já si myslím, že učitel, ať se na něj společnost z různých důvodů dívá skrz prsty, což je škoda, tak má být ohodnocen jako každý jiný vysokoškolák, a myslím, že velká většina učitelů odvádí velmi dobrou práci a ti kritici, kteří říkají, že máme prázdniny a kdeco všechno, ať si to přijdou zkusit, je nás pořád málo,“ říká ředitelka s tím, že dotyční mají vystudovat a vzdělávat další generace.

