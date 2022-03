Nebude na nájem, topení, jídlo. Senioři na Stanjuru doplatí, obává se známý Čech. Přátelé mu dali co proto

Herní vývojář Dan Vávra si dnes „odškrtl dva kamarády,“ kteří ho pozuráželi na sociálních sítích jen za to, že kritizuje vládu za nečinnost ohledně drahých pohonných hmot. „Někteří soudruzi mají pocit, že vlaječkou na profilu porazí Putina a válka o Kyjev se vede na twitteru v Praze. U některých to nepřekvapí. Že to ale bude dělat i Ondřej Tesárek, nebo Honza Palička, to jsem vskutku nečekal,“ napsal nepříjemně překvapený Vávra na facebooku.

reklama

Vávrovi vadí, že si mnozí snaží vylepšovat image prostřednictvím hlasité a mnohdy zcela neúčinné a zbytečné podpory Ukrajiny. „Od začátku války se snažím smysluplně pomáhat, pochopit, co se děje, pokud narazím na něco hodného pozornosti, tak na to upozorním. Kromě finanční nebo organizační pomoci konflikt nijak nemůžu ovlivnit. A tak si nevěším vlaječky, aby všichni viděli. Nemám potřebu ukazovat prstem na zrádce a kolaboranty, označovat jména a dožadovat se trestů,“ popisuje svůj úhel pohledu Vávra.

Místo vlaječek, které válku na Ukrajině stejně neovlivní, se prý Vávra radši soustředí na něco, co se ho přímo dotýká, a to jsou například ceny energií a pohonných hmot. „Co ovlivnit můžu a snažím se hodně, je to, jak moc naše vláda bude zneužívat situaci k utahování šroubů nebo naopak, když je neschopná reálně něco udělat a třeba místo reálné intervenci proti masivnímu zdražování, které ohrožuje obrovskou skupinu nejslabších, sdělí lidem, že kdo jezdí autem, pomáhá Putinovi,“ kritizuje Vávra počínání vlády a zejména ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS).

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



ministr financí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Anketa Zvládne Petr Fiala krizi cen energií a pohonných hmot? Zvládne 10% Nezvládne 82% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 45016 lidí

„Ne tak ovšem někteří jiní soudruzi. Ti se svíjejí v hysterických exhibicích, dělají seznamy nepřátel, hlasitě na ně upozorňují, ukazují, že jsou lepší než oni a mají pocit, že vlaječkou na profilu porazí Putina a válka o Kyjev se vede na twitteru v Praze,“ trefuje se Vávra do všech, kteří si na sociálních sítích vyvěšují ukrajinské vlaječky a dělají další podobné kroky, které válku nijak neovlivní.

Nejvíce mu ale vadí, že tito lidé kromě zbytečných gest ještě upozorňují a žalují na ostatní, kteří mají jiný názor a řeší například ceny pohonných hmot. „U některých to nepřekvapí. Že to ale bude dělat i Ondřej Tesárek nebo Honza Palička a používat u toho závistivé, absurdně demagogické žvásty jako eurosocan Prouza, to jsem vskutku nečekal a budu si to pamatovat. Pokud někdo věří tomu, že pomůže obraně Kyjeva tím, že na výzvu Stanjury bude jezdit víc tramvají, je mi ho upřímně, ale opravdu upřímně líto,“ vysmívá se zmíněným pánům Vávra.

Poté otáčí zpět ke kritice vlády Petra Fialy a ministra financí Stanjury, který podle Vávry nedělá nic proti rapidnímu zdražování. „Já zase věřím, že naše covidem těžce pochroumaná ekonomika, hypotékami zadlužená střední třída a důchodci, se díky Stanjurově politice ocitnou v obrovských problémech. Když skokově vzrostou ceny skoro všeho, je obří inflace a do toho se ještě zdvojnásobí ceny paliva a energií, tak to bude mít katastrofální následky. Jakože lidi nebudou mít na nájem, topení a jídlo,“ štve Vávru.

Nakonec se znovu vrací ke komentářům na svoji osobu od Honzy Paličky nebo Ondřeje Tesárka, kteří si ho za kritiku cen pohonných hmot na sociálních sítích podali. „A žvásty o tom, že já, lakomec, si stěžuju, protože nemám na benzín do bentley, jsou vskutku esence demagogické trapnosti. Ani jeden mi nenapsal nějakou osobní zprávu, kde by mi třeba napsal ‚ty vole, co blbneš‘, a já mu třeba napsal, proč jsem to řekl a vysvětlili si to. Rovnou veřejný osobní, citově vyděračský útok. Takže za dnešek o dva ‚kamarády‘ méně. Doufám, že to za těch 300 lajků stálo,“ uzavřel zklamaný Vávra.

Na Vávrovu stížnost na ceny benzínu napsal redaktor INFO.cz Jan Palička, že jen sbírá lajky „plebsu“. „Není to tak dávno, co sdílel fotky z jaguaru, že mu jede za 18 na 100, ale on na to má, takže Fuck You Greta, hahaha. Teď je mu cena benzinu furt u prdele, ale jen sbírá lajky plebsu,“ nebral si servítky Palička.

Psali jsme: Ministr Stanjura: Navrhneme daňově zvýhodnit pomoc Ukrajině „Válka na Ukrajině skončí 21. března. Vím to.“ Šokující předpověď Tupé škrty, jako za Kalouska. Odbory se pustily do Stanjury Ministr Stanjura: Vláda připravila tři pozměňující návrhy, reagující na válečnou situaci na Ukrajině

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama