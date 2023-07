Nechcete v USA obsloužit gaye a lesby? Nemusíte. Zatím, Biden se chystá to zatrhnout

reklama

Grafická designérka Lorie Smithová z Colorada odmítla obsloužit páry stejného pohlaví kvůli své křesťanské víře. Zákon státu Colorado však zakazuje podnikům přístupným veřejnosti odmítat lidem služby kvůli jejich sexuální orientaci.

Případ skončil u Nejvyššího soudu USA a postavil tak proti sobě práva LGBT osob na dostupnost a vyhledávání zboží a služeb bez diskriminace – a právo na svobodu projevu. Šest soudců z devíti se v případu postavilo na stranu designérky, informoval zpravodajský server BBC. Většinový názor soudu tak říká, že první dodatek Ústavy USA, který chrání svobodu projevu, zadržuje stát Colorado v tom, že by nutil designérku vytvářet sdělení, s nimiž nesouhlasí.

Podle soudkyně Sonii Sotomayorové, jedné ze tří soudců, kteří hlasovali proti designérce, se den rozhodnutí soudu stal smutným dnem v životě LGBT lidí, když soud přiznal podnikům ústavní právo neposkytovat zboží a služby lidem kvůli jejich sexuální orientaci. „Dnes, poprvé v historii, tento soud přiznal podnikům přístupným veřejnosti přístupným veřejnosti ústavní právo odmítnout obsluhovat příslušníky chráněné třídy. Dnešek je smutným dnem v americkém ústavním právu a životě LGBT lidí,“ řekla soudkyně Sotomayorová.

CNN zveřejnila i slova profesorky práva na Kolumbijské univerzitě Katherine Frankeové, která se obává, že na základě tohoto rozhodnutí Nejvyššího soudu USA mohou být diskriminovány i další minority a že rozhodnutí se tak neomezuje pouze na LGBT osoby. „Obáváme se, že to dává zelenou jakémukoli majiteli podniku, že může odmítnout službu jakékoliv osobě na základě její identity, ať je to gay nebo lesba, Žid nebo černoch nebo cokoli jiného, protože má výhradu vůči tomu, že by takoví lidé byli v jeho podniku,“ uvedla Frankeová. A dodala: „Ve stanovisku nebylo nic, co by jej omezovalo na námitky proti manželství osob stejného pohlaví“.

Proti rozhodnutí soudu se vyslovil i prezident USA Joe Biden. „V Americe by žádný člověk neměl být diskriminován kvůli tomu, kdo je nebo koho miluje. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci ‚303 Creative LLC vs. Elenis‘ tuto základní pravdu podkopává,“ sdělil prezident v prohlášení z 30. června. Vyjádřil i své znepokojení nad tím, že toto rozhodnutí soudu může lid vybídnout k další diskriminaci vůči členům LGBTQI+ komunity.

„V širším měřítku dnešní rozhodnutí oslabuje dlouhodobé zákony, které chrání Američany před diskriminací ve veřejných zařízeních – včetně lidí jiné barvy pleti, zdravotně postižených, věřících a žen,“ stojí v prohlášení spolu s tím, že tam, kde je ohrožena důstojnost a rovnost jedné skupiny, je ohrožen i příslib demokracie.

Kvůli tomu prezident apeluje na Kongres ke schválení zákona o rovnosti. „Proto musíme schválit zákon o rovnosti, který zakotví ochranu občanských práv pro LGBTQI+ Američany ve federálním zákoně a posílí ochranu veřejných zařízení pro všechny Američany. Vyzývám Kongres, aby mi tento zákon urychleně poslal na stůl,“ napsal Joe Biden.

Agentura NPR zveřejnila celé stanovisko Nejvyššího soudu USA v případu „303 Creative LLC vs. Elenis“.

