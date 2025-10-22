Ministr Stanjura: Ukázka neschopnosti, anebo vypouštění mlhy?

22.10.2025 14:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k opakovanému požadavku předložení návrhu státního rozpočtu do sněmovny

Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr financí Zbyněk Stanjura

Je pár dnů po volbách a ve veřejném prostoru máme debatovat klíčové otázky příštího vládnutí v České republice. Pro Andreje Babiše zaznívají v debatách velmi nepříjemné otázky, počínaje tím, jestli a jak už vyřešil svůj střet zájmů anebo kolik agentů StB, včetně jeho samotného, bude ve vládě. Vznikající vláda je fakticky jen koalicí pro nevydání Andreje Babiše a Tomia Okamury k trestnímu stíhání.

Andrejovi Babišovi se tyto debaty logicky nehodí. A proto se svým osobitým stylem, tzn. směsicí vyhrůžek, urážek, lží a fňukání, domáhá, aby naše vláda opět poslala návrh rozpočtu do Sněmovny.

A opět mu nikdo neklade tu správnou otázku: Co s tímto návrhem nová sněmovní většina udělá? Má totiž jen dvě možnosti: Buď v prvním čtení schválí základní parametry rozpočtu 2026, nebo návrh vrátí vládě k přepracování. V případě schválení ukáže neschopnost předložit vlastní návrh rozpočtu, přestože jsme ještě před několika týdny ve volební kampani opakovaně od hnutí ANO slyšeli, jak je rozpočet špatný a deficit nepřijatelně vysoký.

V případě vrácení rozpočtu vládě se ukáže, že celý křik kolem opakovaného zaslání rozpočtu sloužil jen k odvádění pozornosti, vytváření zástupných témat a bude to znamenat fakticky návrat do dnešního stavu, kdy ve Sněmovně není návrh rozpočtu 2026.

Před čtyřmi lety jsme jasně odmítli návrh rozpočtu Babišovy vlády pro rok 2022, i když jej znovu poslala do Sněmovny. Nikdy jsme tento špatný návrh neprojednávali, hodili jsme jej do koše. Do dvou měsíců od jmenování vlády Petra Fialy jsme poslali vlastní návrh s deficitem nižším o 96,6 mld. korun do Sněmovny a do tří měsíců od svého jmenování nová sněmovní většina tento návrh schválila.

Je Babišův požadavek na opětovné zaslání rozpočtu 2026 ukázkou neschopnosti anebo vypouštění mlhy? Je to obojí!

Ing. Zbyněk Stanjura

  • ODS
  • ministr financí
autor: PV

Michal Zuna byl položen dotaz

Odvolatelnost politiků

Nemyslíte, že je výzva k rezignaci Turka naivní? Že to udělá, když stále chce být ministr? Nemyslíte, že by řešením nejen v tomto případě byla možnost, aby voliči mohli politiky nejen volit, ale také případně odvolat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

