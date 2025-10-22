Ministr Stanjura: Ukázka neschopnosti, anebo vypouštění mlhy?

Je pár dnů po volbách a ve veřejném prostoru máme debatovat klíčové otázky příštího vládnutí v České republice. Pro Andreje Babiše zaznívají v debatách velmi nepříjemné otázky, počínaje tím, jestli a jak už vyřešil svůj střet zájmů anebo kolik agentů StB, včetně jeho samotného, bude ve vládě. Vznikající vláda je fakticky jen koalicí pro nevydání Andreje Babiše a Tomia Okamury k trestnímu stíhání.
Andrejovi Babišovi se tyto debaty logicky nehodí. A proto se svým osobitým stylem, tzn. směsicí vyhrůžek, urážek, lží a fňukání, domáhá, aby naše vláda opět poslala návrh rozpočtu do Sněmovny.
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
A opět mu nikdo neklade tu správnou otázku: Co s tímto návrhem nová sněmovní většina udělá? Má totiž jen dvě možnosti: Buď v prvním čtení schválí základní parametry rozpočtu 2026, nebo návrh vrátí vládě k přepracování. V případě schválení ukáže neschopnost předložit vlastní návrh rozpočtu, přestože jsme ještě před několika týdny ve volební kampani opakovaně od hnutí ANO slyšeli, jak je rozpočet špatný a deficit nepřijatelně vysoký.
V případě vrácení rozpočtu vládě se ukáže, že celý křik kolem opakovaného zaslání rozpočtu sloužil jen k odvádění pozornosti, vytváření zástupných témat a bude to znamenat fakticky návrat do dnešního stavu, kdy ve Sněmovně není návrh rozpočtu 2026.
Před čtyřmi lety jsme jasně odmítli návrh rozpočtu Babišovy vlády pro rok 2022, i když jej znovu poslala do Sněmovny. Nikdy jsme tento špatný návrh neprojednávali, hodili jsme jej do koše. Do dvou měsíců od jmenování vlády Petra Fialy jsme poslali vlastní návrh s deficitem nižším o 96,6 mld. korun do Sněmovny a do tří měsíců od svého jmenování nová sněmovní většina tento návrh schválila.
Je Babišův požadavek na opětovné zaslání rozpočtu 2026 ukázkou neschopnosti anebo vypouštění mlhy? Je to obojí!
autor: PV