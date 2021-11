Nedotknutelní. Obří úniky peněz. Ivan David a Tomio Okamura o silách za projektem EU

reklama

Pochopitelně se toto stanovisko Evropské komisi nelíbí, polský ústavní soud označuje za nelegitimní a rozhodnutí považuje za nepřijatelné. Soudní dvůr pak rozhodl, že kárný režim je pro soudce v Polsku v rozporu s právem EU. Přitom David zdůrazňuje, že Unie by měla členským státům poskytovat finanční prostředky pouze pod podmínkou, že budou dodržovat zásady právního státu. „Což tedy znamená se ve všem podřizovat Evropské komisi,“ uvedl. Na druhé straně je to podle něj citlivá záležitost, neboť je Polsko významným státem s ohledem na velikost a počet obyvatel. Toto usnesení ukládá Komisi tedy vše, co je v jejích silách, aby platby mohly být provedeny, zhodnotil obsah usnesení. „Na jednu stranu EU hrozí, že Polsku nezaplatí, a na druhou stranu se obává, co by to způsobilo, kdyby Polsku neposkytly dotace, které obvykle dostává. Takto se postupuje v zemi, která chce postupovat podle vlastního, nikoliv vnuceného zájmu,“ hodnotí europoslanec. Okamura k tomu přisadil, že jako vlastenecké straně se takové rozhodnutí Polska líbí. „Ráda by EU diktovala členským zemím, co mají dělat, a nám se to prostě nelíbí,“ apeloval.

Evropská unie také deklarovala snahu a boj proti praní špinavých peněz a daňovým rájům a zároveň je dlouhodobě podporuje, uvedl na úvod druhého debatního okruhu Okamura. „Nadnárodní korporace, které vydělávají miliardy v ČR, tak nemusejí platit daň, pakliže si tady chtějí vyplatit zisk, a vyvádějí si peníze do daňových rájů. Tady vidíme to pokrytectví,“ dodal šéf SPD. Evropský parlament jednal totiž ohledně Pandora Papers, zdůraznil dále europoslanec s tím, že má být posíleno úsilí proti praní špinavých peněz. „Nadnárodní korporace, pokud platí vůbec daně, je platí v daňových rájích. To všichni víme,“ řekl s tím, že to jsou ony, které stojí za projektem EU, tak se nelze divit, že ráje jsou nadále nedotknutelné. K daňovým rájům patří i některé země evropské jako například Lucembursko, Kypr, Nizozemí nebo některé státy USA. Je to dlouhodobě věc, která není řešena. „Úniky jsou zcela gigantické,“ zdůraznil a dodal, že hlasoval pro usnesení. Nic to ale podle něj neřeší a nic se nezmění.

Třetí oblastí krátké diskuse bylo téma, že EU hodlá zřizovat společné firmy EU. „To jsou opravdu neuvěřitelné nápady,“ hodnotí Okamura. „Jedná se o usnesení o společných podnicích v rámci programu Horizont Evropa a Komise navrhuje zřídit devět unijních firem. Společný podnik pro oběhové hospodářství, Čisté letectví, Společný podnik pro čistý vodík, Podnik pro evropské železnice, Podnik pro partnerství evropských rozvojových zemí v oblasti globálního zdraví, Podnik pro inovativní zdravotnictví, Podnik pro klíčové digitální technologie, Podnik pro uspořádání letového provozu a jednotného evropského nebe a Podnik pro inteligentní sítě a služby,“ vyjmenoval a pokračoval: „Nepochybně se do těch podniků podaří umístit v rámci korupčního jednání spoustu lidí, kteří mají být podpořeni, a nepochybně to bude stát hromadu peněz a výsledky budou asi podobné jako u ostatních evropských agentur,“ uzavřel europoslanec. Okamura ho doplnil, že to budou obrovské náklady navíc v době, kdy se zdražují služby, potraviny a lidé nemají peníze. „Ale Evropská unie dává vznik dalším a dalším trafikám pro vyvolené lidi,“ nechápe s tím, že je skutečně potřeba pracovat na tom, abychom budovali spolupráci svobodných a suverénních států bez diktátu Bruselu.

