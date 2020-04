Neff pálí natvrdo: Zbabělci Kalousek a Pekarová. Očekávám, že je Šídlo semele jak haranty nachytané na hruškách. Nebo ne?!

reklama

Spisovatel a publicista Ondřej Neff sepsal komentář, který nadepsal „Škola základ koronaviru“. A hned vysvětlil, proč zvolil právě takovýto titulek.

„Kdepak, škola je základ života, a ne koronaviru, to byl jen potměšilý pokus přilákat titulkem vaši pozornost. Školy se ale moje glosa týká: už třicet tisíc lidí podepsalo petici vyzývající ministra školství (za ANO Roberta) Plagu, aby nechal školy zavřené až do konce školního roku, jinými slovy aby děti šly do školy až od září,“ uvedl, přičemž další tisíce podpisů mezitím přibývaly.

Starosti signatářů petice prý Neff chápe. Uvědomuje si ale také, že existují dobré důvody k odeslání dětí do škol, kde se toho většinou naučí přece jen víc. Je tedy třeba učinit rozhodnutí – Neff alespoň doufá, že bude učiněno, a je mu lhostejné, zda ho učiní ministr Plaga, nebo celá vláda.

„Tak znovu. Podle těch skvělých plánů, co jsou v šupleti, co dělat za současné situace s dětmi? Pan profesor Fiala ví. Ale asi nepoví. On poví jen to, že je všechno špatně,“ udeřil publicista.

Věnoval pozornost i TOP 09, která sice do krizového štábu nominovala prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera, ale když ten začal uvažovat o tom, kolik stojí protikoronovirová opatření a kolik stojí lidský život, šéfka strany Markéta Pekarová Adamová a předseda poslaneckého klubu TOP 09 dali od stomatologa rychle ruce pryč.

Podle Neffa nezaslouženě, protože Šmucler jen vycházel z propočtů Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který upozornil, že dnešní zdravotnictví umožňuje ledacos, ale nemá k dispozici neomezené finanční zdroje. Šmucler jen pracoval s touto tezí. To, že dala TOP 09 od Šmuclera ruce pryč, považuje Neff za zbabělost.

„Ale srandovní to celé je, hlavně ta zbabělost pana Kalouska a paní Adamové, jak celí splavení dávají od pana Šmuclera ruce pryč. Je to fakt sranda, námět pro humoristu. Proto se těším na satirický pořad pana Jindřicha Šídla Šťastné pondělí. Ten to každý týden vládě natírá, až se jí z kožichu práší, týden co týden. Šlehance k popukání, řežeme se smíchem, on opravdu umí, je to fakt hodně chytrý, vtipný člověk, ten Jindřich Šídlo. Teď má příležitost si smlsnout na opozičním exponentovi s jeho dílem exekutivní odpovědnosti. Že měl pravdu, to je jedno, satirik přece musí tepat. Tak jsem opravdu žíznivý, jak ztepe pana Šmuclera. Jistě na něm nenechá nit suchou a semele Kalouska a Adamovou za to, jak se zachovali jako haranti nachytaní na hruškách,“ uvedl Neff.

Předpokládá však, že se Jindřich Šídlo zachová podobně jako časopis Respekt, který podle publicistova názoru tepe kdekoho, jen ne svého majitele Zdeňka Bakalu.

„Mezi námi, to je přesně to, co od pana Šídla čekám, ale třeba mě překvapí,“ uzavřel Neff.

