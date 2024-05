Nejdřív cenzura, pak rovnou zákaz stran. Varování před von der Leyenovou

Ursula von der Leyen usiluje o další funkční období v pozici předsedkyně Evropské komise. Svou kampaň vsadila na téma ochrany bezpečnosti kontinentu. Na úterním summitu o demokracii v Kodani se zavázala vytvořit „evropský štít demokracie“, pokud vyhraje znovuzvolení, který bude bojovat proti „zahraničnímu vměšování a manipulaci“.

Její navrhovaný „evropský štít demokracie“ by zřídil novou antidezinformační jednotku pro odhalování a odstraňování online dezinformací a „očkování“ občanů EU proti nepravdivým informacím prostřednictvím vzdělávání.

„Během svého projevu k oznámení iniciativy se von der Leyen zaměřila na události ve svém rodném Německu a tvrdila, že spatřili ,krajně pravicové politiky a kandidáty z AfD v Německu v kapsách Ruska‘. Její slova odkazovala na vyšetřování ruského propagandistického webu Hlas Evropy, v souvislosti s nímž jsou politici AfD obviněni z přijímání úplatků. Von der Leyen tvrdí, že politici AfD nesou ruskou propagandu v Evropě, ,ať už za to brali úplatky, nebo ne‘,“ píše William Nattrass.

Všímá si předvolebního dění v České republice. „Zatímco AfD vyvolává v Německu mainstreamové zděšení, vliv informační války na stranickou politiku je patrný i za hranicemi Německa, v České republice. Česká koaliční vláda nedávno zahájila velmi kritizovanou kampaň předvádějící opoziční politiky doprovázené hesly vyjadřujícími jejich údajnou oddanost Rusku. Tato kampaň by mohla být popsána jako ,dezinformace‘ sama o sobě – ironický obrat, vzhledem k tomu, že obvinění z dezinformací vznesená na oponenty jsou ústředním bodem sdělení současné české vlády,“ zaznělo.

A varuje, že snaha ochránit demokracii může vést k jejímu zničení. „V kontextu horkých debat utvářejících politiku EU se další cenzura může ukázat jako kluzký svah. Jak dokazují nedávné panické výzvy k úplnému zákazu AfD v Německu, skok od cenzury – ve jménu ochrany Evropanů před ,dezinformacemi‘ – k zákazu celých politických stran ve snaze umlčet debatu, může být aktuálnější, než si někteří myslí,“ varuje žurnalista.

Na to reagovala Společnost pro obranu svobody projevu (SOSP). „V případě znovuzvolení von der Leyen předsedkyní EK čekejme ještě silnější cenzurní tlaky pod záminkou boje s dezinfo a systémovými riziky. Její ,evropský štít demokracie‘ má ,zřídit jednotku pro odstraňování online dezinfo‘ a převychovávat občany k těm správným europostojům. Kdyby bylo cílem se skutečně bránit proti ,zahraničnímu vměšování a manipulaci‘, navrhovala by spíš legislativu pro větší transparentnost politických neziskovek financovaných ze zahraničí, jak to mají v USA nebo v Izraeli,“ polemizuje Společnost pro obranu svobody projevu s předsedkyní Evropské komise.

Mezitím česká komisařka Věra Jourová, která má v Evropské komisi zastupovat hodnoty a transparentnost, na svém X komentuje vlastní vystoupení na téma dezinformace. „Vyzývám úřady, aby proaktivně poskytovaly pravdu a fakta podložené důkazy. Pokud na to rezignujeme, informační prostor obsadí dezinformátoři,“ tvrdí Jourová z konference pořádané na European University Institute.

We have to change the way we communicate and count w/#disinformation from the onset. Disinfo waves & topics are predictable.

I call on authorities to proactively deliver evidence-based truth & facts. If we resign on this, disinformers will occupy the information space.#SOU2024 pic.twitter.com/vmARya5d7T