Sachs: Nadvláda USA končí, elity riskují katastrofu

Pátá reportáž Sedmičky plus kanálu Aby bylo jasno sleduje varování před koncem unipolárního světa. Profesor Jeffrey Sachs předkládá radikální, ale ekonomicky podloženou kritiku současného směřování Spojených států.
Podle jeho slov jsme dlouhá léta žili v představě, že svět má pouze jedno centrum a jednoho garanta pořádku – Spojené státy americké. Tato éra, nazývaná „unipolární moment“, kdy se USA považovaly za nepostradatelnou supervelmoc, je však už pryč. Ekonom vysvětluje, že představa o světě s jediným mocenským centrem v rukou Spojených států byla do značné míry mylná.
Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
„Unipolární moment po roce 1991 byl iluzí, protože zatímco se západní svět soustředil na politickou a vojenskou dominanci, pod povrchem probíhal tichý a systematický přesun ekonomické a technologické síly směrem k Asii,“ uvádí americký ekonom, který se dlouhodobě věnuje tématům hospodářského růstu, udržitelnosti životního prostředí, oddlužení rozvojových zemí, redukce chudoby či globalizace.
Sachs kritizuje americké elity a neokonzervativce, kteří podle něj „uvěřili vlastním titulkům“ a začali považovat nadvládu USA za trvalý stav. Zásadní chybou amerických lídrů byla podle Sachse „ekonomická negramotnost“. Zatímco se USA opájely vojenskou silou a politickým vlivem, skutečný světový příběh se odehrával v ekonomice.
Americká hegemonie slábne postupně již celá desetiletí. Skutečným motorem světových změn bylo zmenšování propasti mezi Západem a Asií, kdy se technologická a hospodářská síla přesouvala na Východ.
Sachs bez obalu říká, že Čína je dnes v těžkém průmyslu a výrobě téměř ve všech odvětvích před Spojenými státy. Výroba a inovace jsou pro něj reálnými ukazateli moci, nikoliv politické projevy.
Známý ekonom velmi tvrdě kritizuje aktuální přístup USA k mezinárodním vztahům. Popisuje jej jako snahu udržet si dominanci za každou cenu. Washington se podle něj snaží brzdit a poškozovat jakoukoli jinou velmoc, která by mu mohla konkurovat. Tento postoj považuje za zbytečný, destabilizující a v konečném důsledku nebezpečný pro celý svět i pro samotné Spojené státy. Varuje před snahou USA udržet si pozici násilím či omezováním konkurentů.
Spojené státy nikdy nebyly všemocné. Nedokázaly porazit Vietnam
Ani v dobách své největší slávy nebyly Spojené státy tak všemocné, jak se často prezentovalo. I když stanuly na vrcholu své moci, nedokázaly porazit Vietnam. Sachs vysvětluje, že americká moc narazila na své hranice i v širším geopolitickém kontextu.
„Spojené státy nedokázaly překonat protikoloniální války a protikoloniální nálady,“ upozorňuje profesor. Washingtonu se nepodařilo udržet stará evropská impéria vcelku ani je efektivně nahradit vlastními strukturami ve velké části Asie, a to i přesto, že jejich vliv v poválečném Japonsku a Koreji byl „téměř úplný“.
Tímto historickým exkurzem Sachs dokládá, že limity americké moci existovaly dávno před současným vzestupem Číny a že víra v neomezenou dominanci byla od počátku v rozporu s reálnými výsledky amerických intervencí a politického působení ve světě.
Nadvláda USA končí. Pokud to americké elity nepochopí, riskují katastrofu
Sachs varuje, že největší nebezpečí současné politiky pramení z neschopnosti Spojených států smířit se se ztrátou své dominance. Popisuje, že v americkém vedení existuje názor, že USA by měly být unipolární mocností a měly by si toto postavení „v případě potřeby vybojovat“.
„Tento postoj vede k tomu, že se Washington snaží házet klacky pod nohy každé další velmoci, aby ji svázal a způsobil jí potíže. Tento přístup k zahraniční politice je katastrofální, zbytečný, destabilizující a v konečném důsledku nebezpečný pro samotné Spojené státy,“ varuje ekonom.
Problém vidí v zakořeněném způsobu myšlení, které „neumí přijmout svět, kde existuje více center moci“. Podle Sachse historie jasně ukazuje, že dominance není samozřejmostí.
Za největší riziko dneška Sachs nepovažuje samotný fakt, že americká dominance končí, ale to, že si to americké elity odmítají připustit a vyrovnat se s tímto faktem. Svět už má jiná centra moci. Americká neochota tento multipolární svět akceptovat je hlavním zdrojem globálního napětí.
„Nejnebezpečnější není chvíle, kdy moc slábne, ale chvíle, kdy si to odmítá přiznat. Svět se již změnil a americká neschopnost přijmout existenci jiných center moci je destabilizující a v konečném důsledku nebezpečná,“ zdůraznil ekonom.
Křečovitá snaha o udržení hegemonie v měnícím se světě je hlavním zdrojem současného globálního napětí. Pokud se USA nenaučí žít ve světě s více centry moci, riskují globální katastrofu.
