Nejdřív prachy, pak až zdraví, vzkazuje Evropská komise

V půlce května Evropská komise oznámila, že pracuje na úpravě směrnice týkající se minimálních sazeb spotřební daně z tabákových výrobků. Její poslední revize proběhla před více než deseti lety, aktualizace je potřebná zejména proto, že se od té doby hojně rozšířily alternativy klasických cigaret, které se vyznačují nižší škodlivostí. Klíčová otázka je, jak by měla vypadat. Zdroje politického webu New Europe dobře obeznámeného se situací v Bruselu tvrdí, že Komise hodlá následovat rigidní přístup Světové zdravotnické organizace a plánuje tvrdě zdanit všechny výrobky bez ohledu na jejich škodlivost a míru jejich zdravotního rizika.

To by prakticky znamenalo, že by alternativní tabákové výrobky, tedy především elektronické cigarety a zahřívaný tabák, byly daněmi zatíženy úplně stejně jako klasické cigarety. Na první pohled se to může zdát správné. Zdaňme tabákové výrobky co nejvíce, jejich vysoká cena kuřáky přesvědčí, aby přestali. Bohužel tento přístup nefunguje. Tato velmi restriktivní abstinenční politika je nereálná a selhává nejen tabáku, ale i u alkoholu a také u nelegálních drog. Přesto na ní trvá většina států Evropské unie a praktikuje ji již řadu let. Výsledkem je, že Evropa je stále regionem s největším podílem kuřáků na světě. Česko však chce řešit závislosti racionálně, na základě vědeckých důkazů, tedy cestou snižování rizika, uvedl v diskusi u kulatého stolu Zdravotnického deníku letos v březnu národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

A Vobořil rozhodně není s tímto názorem osamocen. „Dostupná data ukazují, že abstinenční přístup se ukazuje jako nedostatečný. Řešením pro kuřáky je proto přestup na méně škodlivé alternativy," vysvětluje Ernest Groman vědecký ředitel vídeňského Nikotin Institutu . Stejně situaci vidí vedoucí výzkumu při Think thanku Racionální politiky závislostí Viktor Mravčík: „Snižování škod je vědecky ověřený přístup vycházející a založený na datech o veřejném zdraví. Méně škodlivé alternativy by měly být pro kuřáky dostupnější a atraktivnější než klasické cigarety, aby kuřáci byli motivováni nahradit cigaretu jednou z méně škodlivých alternativ. V těchto intencích by měla postupovat i Evropská komise při přípravě klíčových dokumentů, jakými jsou například Evropský plán boje s rakovinou či revize tabákové směrnice."

Jindřich Vobořil pro Zdravotnický deník . Důraz na minimalizaci škod způsobených kouřením odráží i programové prohlášení české vlády, kde se uvádí, že regulace návykových látek má odpovídat míře jejich škodlivosti. „Jsem jednoznačně pro diferenciaci v oblasti tabáku, respektive nikotinových výrobků. Mezinárodní výzkumy uvádějí, že užívání alternativních tabákových a nikotinových výrobků, jako jsou zahřívané tabákové výrobky, elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky, je spojeno s významně nižšími veřejnozdravotními riziky než kouření tabáku. Přesto je Evropa brutální nejen vůči cigaretám, ale i vůči těmto výrobkům, což je pro mě naprosto nepochopitelné a neodpovídá to vůbec vědeckým důkazům,“ prohlásil národní protidrogový koordinátor

Přitom dle informací zmíněného webu New Europe má úprava směrnice přinést i významné navýšení zdanění klasických cigaret, což by dle představ Evropské komise mělo přinést dodatečný příjem do těžce zkoušených rozpočtů členských vlád. Historická zkušenost ale ukazuje, že rychlé a skokové zvýšení daně z tabáku spíše vede spotřebitele k nákupu cigaret na černém trhu než ke skončení s kouřením. Smutným případem, kam může vést excesivní zdaňování cigaret, je Francie. Zde došlo za posledních šest let ke zvýšení ceny krabičky cigaret o polovinu na více než deset euro. V důsledku toho se, dle právě zveřejněné zprávy společnosti KPMG podíl nelegálních cigaret na trhu od roku 2017 do roku 2021 zvýšil ze 13 na více než 29 procent. Strmě narostla i spotřeba padělaných cigaret představujících nejhorší podobu černého trhu, a to z 0,3 na 15,4 procenta. A nekonalo se ani očekávané zásadní snížení počtu kuřáků. Jejich podíl ve stejném období ve Francii klesl jen o 1,4 procentního bodu a vloni se jejich podíl dokonce u obyvatelstva se středními a nízkými příjmy dokonce zvýšil. Zároveň jen za rok 2021 země přišla kvůli černému trhu s cigaretami o 6,2 miliard euro v podobě nevybraných daní. Navíc tržby za pašované a padělané tabákové výrobky podpořily organizovaný zločin, obchodování s lidmi a financování terorismu.

Návrh revize směrnice upravující zdanění má Evropská komise přestavit letos na podzim. Mezitím je třeba přesvědčit bruselské úředníky, aby namísto tlačení na zvyšování daní začali myslet na zdraví evropských občanů. Tím se totiž pravidelně a ráda Komise ohání. Vyšší zdanění tabákových výrobků totiž zřejmě povede k rozvoji černého trhu, a tedy naopak k poklesu daňových příjmů. O tom, že padělané cigarety mají na zdraví uživatelů mnohem více devastující následky ani nemluvě. A obdobná je situace i v případě bezdýmných alternativ. Ty totiž, jak potvrdila řada vědeckých studií i národních regulačních autorit, poškozují zdraví svých uživatelů nesrovnatelně méně než klasické cigarety. Když by je ale Evropská komise nově zdanila stejně jako cigarety, tak by se ztratila motivace kuřáků přecházet na tyto méně škodlivé alternativy. Pokud ale Evropská unie nedostane rozum, tak můžou pomoci Češi. Jak jsme již napsali výše, naše vláda si do svého programového prohlášení napsala, že regulace návykových látek má odpovídat míře jejich škodlivosti. O tom je třeba nyní přesvědčit i Brusel. Naštěstí hlasování ohledně daní musí být v EU jednomyslné, pokud tedy Evropská komise přijde s nesmyslně vysokým zdaněním tabákových výrobků, tak právě Češi mohou zatáhnout za záchranou brzdu.

