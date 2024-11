Nejnižší podpora pro von der Leyenovou. I díky frakci, ve které je Babiš

„Hledání způsobů vzájemné spolupráce a překonávání roztříštěnosti. O to budu já a všech 26 žen a mužů se mnou usilovat každý den. Jsme připraveni se okamžitě pustit do práce,“ prohlásila po hlasování Von der Leyenová podle informací bruselského listu Politico.

370 poslanců Evropského parlamentu se ve středu vyslovilo pro to, aby nová skupina 26 eurokomisařů (celkem 27 včetně von der Leyenové) zahájila od 1. prosince pětileté funkční období. Proti hlasovalo 282 europoslanců a 36 se hlasování zdrželo.

Tato nová Komise má nejmenší podporu europarlamentu od roku 1993, kdy europoslanci poprvé schvalovali eurokomisaře. Proti nové Komisi se postavili částečně i Zelení a socialisté, protože je podle nich navržená Komise příliš pravicová. Pro naopak hlasovala řada europoslanců pravicové ECR, například Bratři Itálie premiérky Giorgie Meloniové nebo belgičtí europoslanci z Nové vlámské aliance, kteří se přitom v červnu postavili proti opětovnému jmenování von der Leyenové.

Frakce Patrioti pro Evropu předem avizovala, že Komisi stejně jako Ursulu von der Leyenovou nepodpoří. „Winter is coming. Evropský parlament nyní rozhoduje o tom, zda schválí Komisi Ursuly von der Leyenové. A já mám pocit, že Evropský parlament promešká možnost být hlavním hrdinou a postavit se na stranu občanů a zdravého rozumu. Jako vždy sehraje pouze epizodní roli,“ předjímala Klára Dostálová (ANO).

„Po pěti letech neúspěchů a skandálů nám Ursula von der Leyenová nabízí kontinuitu. Stejnou nečinnost tváří v tvář nekalé konkurenci, stejná pravidla pro evropský trh s elektřinou, stejný přístup k ekologii, stejnou záplavu migrantů, stejnou slabost tváří v tvář islamismu. Cesta, která povede Evropu přímo k úpadku. Patrioti pro Evropu proto budou hlasovat jednomyslně proti této nové Evropské komisi,“ avizoval Jordan Bardella z Národního shromáždění Marine Le Penové.

Ani historicky nejvyšší počet hlasů proti Komisi ale nestačil. „Komise Ursuly von der Leyenové prošla o necelých sto hlasů. Špatná zpráva pro EU i členské státy,“ musel konstatovat Ondřej Dostál (STAČILO!).

Proč hlasovali Patrioti pro Evropu proti nové Komisi, objasnila europoslankyně Kinga Gálová z maďarské vládnoucí strany Fidesz. „My, Patrioti pro Evropu, jsme hlasovali proti Komisi, kterou si zvolila Ursula von der Leyenová. Tato Komise totiž bude jen pokračováním neúspěchů posledních pěti let. V červnu většina lidí hlasovala pro změnu, ale tato Komise a pakt Evropské lidové strany a levicových skupin žádnou změnu nepřinese. Evropa si zaslouží víc. I nadále budeme hlasem pro změnu!“ upozornila Gálová.

We @PatriotsEP voted against this @vonderleyen Commission, which is only a continuation of the failed policies of the last 5 years.



In June, the majority of the people voted for change, yet this Commission, and the pact of the EPP and left-wing groups means no change.



Europe… pic.twitter.com/y8qhpLhiRx