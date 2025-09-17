Nejvyšší trest. V soudu s pravděpodobným střelcem půjde o život

Agentura Reuters upozornila, že po prvním soudním slyšení s Tylerem Robinsonem se potvrdilo, že prokuratura bude pro pravděpodobného střelce požadovat trest smrti. I proto, že v USA rostou obavy z eskalace dalšího politického násilí. Průzkum Ipsos pro agenturu Reuters ukázal, že dva ze tří Američanů se domnívají, že drsná rétorika běžná v politice podporuje nárůst násilí.
„Před pár měsíci jsem založil podcast a mým prvním hostem byl Charlie Kirk. Byl tak laskavý, že nejen řekl ano, ale přiletěl, aby si se mnou povídal osobně. A já jsem s Charliem strávil nejen hodinu, ale víc. Vedli jsme velmi příjemný rozhovor. Ale i potom jsem s ním strávil čas a zůstali jsme v kontaktu, včetně mého týmu. Zůstali jsme v kontaktu, v docela pravidelném kontaktu,“ prohlásil guvernér Gavin Newsom v rozhovoru s podcasterem Brianem Tylerem Cohenem.
V podcastu guvernér vyzval spoluobčany, aby v této těžké chvíli zármutku odhlédli od svých strachů a aby hledali to, co lidi spojuje.
Prokuratura tvrdí, že Robinson se k činu přiznal např. v SMS zprávách, které psal svému spolubydlícímu, s nímž měl udržovat romantický vztah. „Už mám jeho nenávisti dost,“ stálo podle vyšetřovatelů ve zprávách, které získali vyšetřovatelé. Přesně to prý Robinson svému spolubydlícímu odpověděl, když odpovídal na otázku, proč střílel. „Měl jsem příležitost zabít Charlieho Kirka a využil jsem ji,“ napsal prý také svému spolubydlícímu na papírek.
Spolubydlící se poté Robinsona v textové odpovědi zeptal: „Nebyl jsi to ty, kdo to udělal, že?“ Robinson odpověděl: „Jsem, je mi to líto,“ uvádí se v přepisu údajného rozhovoru.
Zdá se, že pravděpodobný střelec Robinson litoval jediné věci. Že na místě činu nechal pušku, která patřila dědečkovi. Svého spolubydlícího požádal, aby smazal všechny zprávy a aby s policií nemluvil. Spolubydlící však spolupracuje s úřady. Jméno tohoto spolubydlícího nebylo zveřejněno.
Na kamerách byl možný střelec zachycen v 11:51 v osudný den. Jeho chůzi prý bylo možné označit za zvláštní. Kvůli pušce, kterou pravděpodobně ukrýval v nohavici. Podle soudních dokumentů byla puška zjištěna jako Mauser Model 98 ráže 30-06 s opakovacím závěrem a s namontovaným zaměřovačem.
Robinsonova matka policii sdělila, že její syn se v uplynulém roce stal levicově orientovaným a „více „prohomosexuálním a orientovaným na práva transosob,“ uvádí se v obvinění.
Obžalovaný promluvil pouze jednou, když byl požádán, aby uvedl své jméno. Soudce čtvrtého okresu v Utahu Tony Graf, který zjistil, že si Robinson nemůže dovolit právního zástupce, prohlásil, že mu před příštím soudním slyšením, které je naplánováno na 29. září, jmenuje obhájce.
autor: Miloš Polák
