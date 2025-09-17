Nejvyšší trest. V soudu s pravděpodobným střelcem půjde o život

17.09.2025 14:55 | Zprávy

V USA proběhlo první soudní slyšení s Tylerem Robinsonem, mužem podezřelým z vraždy aktivisty Charlieho Kirka. Potvrdilo se, že prokuratura bude pro pravděpodobného střelce požadovat trest smrti. Ale to není vše. Robinsonova matka policii prý např. sdělila, že její syn se v uplynulém roce stal levicově orientovaným a „více prohomosexuálním a orientovaným na práva transosob,“ uvádí se v obvinění.

Nejvyšší trest. V soudu s pravděpodobným střelcem půjde o život
Foto: Screen X Ivanka Trump
Popisek: Charlie Kirk

Agentura Reuters upozornila, že po prvním soudním slyšení s Tylerem Robinsonem se potvrdilo, že prokuratura bude pro pravděpodobného střelce požadovat trest smrti. I proto, že v USA rostou obavy z eskalace dalšího politického násilí. Průzkum Ipsos pro agenturu Reuters ukázal, že dva ze tří Američanů se domnívají, že drsná rétorika běžná v politice podporuje nárůst násilí.

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

1%
97%
2%
hlasovalo: 3902 lidí
Server konzervativní televize Fox News upozornil, že k vraždě Charlieho Kirka se vyjádřil i guvernér státu Kalifornie Gavin Newsom, velký kritik prezidenta Trumpa, o němž se spekuluje jako o možném kandidátovi na prezidenta v dalším volebním období.

„Před pár měsíci jsem založil podcast a mým prvním hostem byl Charlie Kirk. Byl tak laskavý, že nejen řekl ano, ale přiletěl, aby si se mnou povídal osobně. A já jsem s Charliem strávil nejen hodinu, ale víc. Vedli jsme velmi příjemný rozhovor. Ale i potom jsem s ním strávil čas a zůstali jsme v kontaktu, včetně mého týmu. Zůstali jsme v kontaktu, v docela pravidelném kontaktu,“ prohlásil guvernér Gavin Newsom v rozhovoru s podcasterem Brianem Tylerem Cohenem.

V podcastu guvernér vyzval spoluobčany, aby v této těžké chvíli zármutku odhlédli od svých strachů a aby hledali to, co lidi spojuje.

Prokuratura tvrdí, že Robinson se k činu přiznal např. v SMS zprávách, které psal svému spolubydlícímu, s nímž měl udržovat romantický vztah. „Už mám jeho nenávisti dost,“ stálo podle vyšetřovatelů ve zprávách, které získali vyšetřovatelé. Přesně to prý Robinson svému spolubydlícímu odpověděl, když odpovídal na otázku, proč střílel. „Měl jsem příležitost zabít Charlieho Kirka a využil jsem ji,“ napsal prý také svému spolubydlícímu na papírek.

Spolubydlící se poté Robinsona v textové odpovědi zeptal: „Nebyl jsi to ty, kdo to udělal, že?“ Robinson odpověděl: „Jsem, je mi to líto,“ uvádí se v přepisu údajného rozhovoru.

Zdá se, že pravděpodobný střelec Robinson litoval jediné věci. Že na místě činu nechal pušku, která patřila dědečkovi. Svého spolubydlícího požádal, aby smazal všechny zprávy a aby s policií nemluvil. Spolubydlící však spolupracuje s úřady. Jméno tohoto spolubydlícího nebylo zveřejněno.

Anketa

Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?

2%
97%
1%
hlasovalo: 8205 lidí
Podle informací, které uveřejnila CNN, Robinson krátce po činu zničil oblečení, které měl na sobě během střelby.

Na kamerách byl možný střelec zachycen v 11:51 v osudný den. Jeho chůzi prý bylo možné označit za zvláštní. Kvůli pušce, kterou pravděpodobně ukrýval v nohavici. Podle soudních dokumentů byla puška zjištěna jako Mauser Model 98 ráže 30-06 s opakovacím závěrem a s namontovaným zaměřovačem.

Robinsonova matka policii sdělila, že její syn se v uplynulém roce stal levicově orientovaným a „více „prohomosexuálním a orientovaným na práva transosob,“ uvádí se v obvinění.

Obžalovaný promluvil pouze jednou, když byl požádán, aby uvedl své jméno. Soudce čtvrtého okresu v Utahu Tony Graf, který zjistil, že si Robinson nemůže dovolit právního zástupce, prohlásil, že mu před příštím soudním slyšením, které je naplánováno na 29. září, jmenuje obhájce.

Psali jsme:

Plný chrám přehlušil pár křiklounů. Mše za Kirka úspěchem Duky
Naběhnout. A celej kostel. Příspěvek o útoku na mši už se řeší
Dušan Neumann popsal dnešní USA, Tachecí mlčela. Pak došlo na mentálně opožděnou Harrisovou
Nikdo nečekal. Show po zavražděném převzal viceprezident

 

Zdroje:

https://edition.cnn.com/2025/09/16/us/what-charges-charlie-kirk-case

https://www.foxnews.com/live-news/charlie-kirk-shooting-suspect-tyler-robinson-arraignment-9-16-2025

https://www.reuters.com/world/us/prosecutors-seek-death-penalty-charlie-kirks-accused-assassin-2025-09-16/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

policie , rodina , smrt , USA , zahraničí , trest smrti , Fox News , CNN , Reuters , Kirk

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s názorem, že v USA hrozí exploze politicky motivovaného násilí?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Markéta Šichtařová byl položen dotaz

Myslíte, že vystoupením z EU bychom se vyvázali z její politiky?

Nedošlo by jen k tomu, že by se rozhodovalo o nás bez nás, protože jsme třeba závislí na exportu a vůbec jsme s ostatními zeměmi dost provázáni, už jen třeba tím, když tam cestujeme? Pustí nás tam pak třeba s auty na spalovacími motory, když budou zakázané? Není pro nás setrvání v EU jedinou šancí, ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Výlet za Nutellou v německém Kauflandu Čecha zdeptal víc než volební sliby

13:02 Výlet za Nutellou v německém Kauflandu Čecha zdeptal víc než volební sliby

Premiér Petr Fiala by chtěl, aby čeští pracovníci brali německé platy. Zatím to je ale tak, že český…