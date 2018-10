Některé pracovní agentury zneužívají programy na podporu ekonomické migrace

02.10.2018 21:50

Některé agentury práce se snaží zneužívat programy na podporu ekonomické migrace Ministerstva průmyslu a obchodu. Podle průzkumu Hospodářské komory zažilo 13 procent zaměstnavatelů situaci, kdy zahraničnímu pracovníkovi vyřídili potřebné dokumenty a zaměstnaneckou kartu a on k nim do podniku pak nenastoupil. Na semináři o ekonomické migraci na to upozornila viceprezidentka Hospodářské komory Irena Bartoňová Pálková.