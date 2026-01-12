Ukrajinka, které vadí Okamura, plísnila dalšího Čecha a zle dopadla

Jak jsme již psali, ukrajinská aktivistka Anastasia Sihnaievska žádala o zahájení řízení o deportaci, pokud by byl ukrajinský velvyslanec označen za personu non grata v České republice. „Dovoluji si požádat novou českou vládu, aby mi v případě, že pan velvyslanec mé země Vasyl Zvaryč získá status persona non grata, rovnou zahájila i řízení o mé deportaci,“ prohlásila. „Žít v malém ruském satelitu opravdu nemám v úmyslu,“ uvedla také. Ale jsou i české aktivistky, které by pro změnu raději zůstaly na Ukrajině.
Jedna z nich, vystupující pod pseudonymem Fráňa Šrámek (český básník narozený v 19. století – pozn. red.), se ohledně Ukrajiny angažuje již delší dobu, a to jako dobrovolnice, která dováží materiál získaný ze sbírek na Ukrajinu. A evidentně ji konflikt psychicky poznamenává.
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
„Uvědomovala jsem si tu hroznou tíhu, kterou Ukrajinci nesou. Na frontě i v týlu. Že i když zkoušejí normálně žít a třeba se i bavit, stejně ta válka je v jejich životech přítomná tak, že ten jejich život je jeden velký stres. Ta válka je tu všude přítomná. V náladě, v myšlenkách, v pocitech, ve slovech, zalézá pod kůži a zavrtává se do kostí. A přesto jsou ti lidé zde tak dobří, tak milí, vstřícní, přátelští,“ nešetřila obdivem.
A prohlásila, že patří na Ukrajinu: „A já opět nechci odjet a brečím. Připadám si jako bych odjížděla do vyhnanství. Protože moje srdce a moje duše patří sem, já patřím sem. Já jsem doma tady. Tak to cítím, a tak to je.“ V komentářích pak v reakci na dalšího dobrovolníka dodala: „Já se cítím v Ukrajině víc doma než v Čechách nebo v Německu. Odjezd vždycky obrečím.“
Sedím v autobuse. Unavená, nevyspaná, ubrečená. Nebudu lhát. Probrečela jsem půlku noci zabalená v koupelně do spacáku, protože do krytu jsem v tom mrazu jít nechtěla a ráno jsem potřebovala brzy začít balit. Bála jsem se a zároveň jsem měla vztek na to, co svět dovolil zde v… pic.twitter.com/Qqmb4XwrqB— Fráňa Šrámek (@FranaSram_ek) January 9, 2026
Já nevím, jestli jsem ti to říkala, ale já se cítím v Ukrajině víc doma než v Čechách nebo v Německu. Odjezd vždycky obrečím. Teď jsme právě přijeli na kordon a tvl... Já už zase z očí Niagáry.— Fráňa Šrámek (@FranaSram_ek) January 9, 2026
A zároveň osvětlila, proč na Ukrajině nezůstane. Důvod je finanční. „Protože v Německu, kde pracuji, mám možnost vydělat spoustu peněz, které mohu posílat Ukrajině na pomoc proti Rusku,“ uvedla dobrovolnice, která je na Ukrajině zřejmě vítaná.
Protože v Německu, kde pracuji, mám možnost vydělat spoustu peněz, které mohu posílat Ukrajině na pomoc proti Rusku, krávo!— Fráňa Šrámek (@FranaSram_ek) January 10, 2026
Sihnaievska se znovu ozvala
Na rozdíl například od některých novinářů. V minulém týdnu se na Ukrajinu vypravil ministr zahraničí Petr Macinka a místopředseda sněmovního zahraničního výboru Filip Turek. Nicméně, trnem v oku ukrajinské aktivistce Sihnaievské byl novinář. A to konkrétně Daniel Kaiser z deníku Echo.
„Na fotografii je označen Daniel Kaiser, který podle kontextu vystupuje jako oficiální člen české delegace. Tento člověk veřejně popíral masové vraždy v Buči a dlouhodobě šíří tvrzení, že ruská armáda útočí výhradně na vojenské cíle. Od kdy vítáme v zemi oběti ruské agrese osoby, které popírají její zločiny?“ ptala se aktivistka. To, že Kaiser mohl jet do Kyjeva jako součást delegace, označila za „vážné a ostudné selhání, jak na straně ukrajinských bezpečnostních a diplomatických institucí, tak i ukrajinského velvyslanectví v Česku“.
„Samotná přítomnost takové osoby na Ukrajině v rámci oficiální návštěvy je politickým i morálním selháním. V zemi, kde byly zabity tisíce civilistů a zničeny nemocnice, školy i obytné čtvrti, působí přítomnost popírače těchto zločinů jako urážka obětí i státu. Nejde o přehlédnutí. Buď sledujeme nebezpečný pokles morálních standardů části evropských elit, kde je tolerance ke lži vydávána za svobodu slova, nebo selhání bezpečnostních institucí, které nekontrolují, kdo přijíždí s oficiálními delegacemi. Pravděpodobně obojí. Tohle není otázka svobody slova. Je to otázka přístupu, a pochopení, že informační válka není metafora, ale reálná fronta. A tam prohráváme,“ protestovala aktivistka a ještě přidala vysvětlení: „Každý dezinformátor, který může bez reakce státu navštívit Ukrajinu, se vrací domů s klíčovým argumentem: ‚Byl jsem tam.‘ Takto se legitimizuje lež. Nízký výkon ukrajinské diplomacie a bezpečnostních složek pomáhá, aby se o nás v Evropě dál lhalo.“
Spolu s novým ministrem zahraničí ČR přijel na Ukrajinu i známý dezinformátor.— Anastasiia Sihnaievska (@signa_n) January 9, 2026
A to je vážné a ostudné selhání, jak na straně ukrajinských bezpečnostních a diplomatických institucí, tak i ukrajinského velvyslanectví v Česku.
Na fotografii je označen Daniel Kaiser, který podle… pic.twitter.com/OaUNn4YgKX
K aktivistce Sihnaievské se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil komentátor Petr Holec: „Já bych jí doporučil, ať odejde klidně hned. Na Ukrajině jistě najde duševní klid a pohodu a taky samé politické správňáky, co tam jen kradou naše peníze. A hlavně peníze určené pro Ukrajince a dokonce i vojáky, kteří bojují za její vlastní zemi. Jinak je to samozřejmě vůči Česku neuvěřitelná ukrajinská drzost, kterou nedávno předvedl i ukrajinský velvyslanec v Česku. Takhle si ale Ukrajince vychoval poražený režim Petra Fialy, který z Ukrajiny udělal svatou zemi nadřazenou Česku.“
Dotkl se také výpadům proti Danielu Kaiserovi. „A pokud jde o kádrování českých novinářů, tak bych Ukrajince jen připomněl, že v Česku neplatí mediální cenzura jako na Ukrajině. I když na tom Fiala slušně makal,“ vzkázal.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.