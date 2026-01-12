Ukrajinka, které vadí Okamura, plísnila dalšího Čecha a zle dopadla

Ukrajinská aktivistka Anastasia Sihnaievska se pustila do ukrajinské diplomacie. A to za to, že na Ukrajinu s vládní delegací pustila novináře Daniela Kaisera. „Samotná přítomnost takové osoby na Ukrajině v rámci oficiální návštěvy je politickým i morálním selháním,“ obvinila Kaisera za údajné popírání masakru v Buči a tvrzení, že ruská armáda cílí jen na vojenské cíle. Pro aktivistku má připomínku komentátor Petr Holec. „V Česku neplatí mediální cenzura jako na Ukrajině. I když na tom Fiala slušně makal,“ řekl pro ParlamentníListy.cz.

Jak jsme již psali, ukrajinská aktivistka Anastasia Sihnaievska žádala o zahájení řízení o deportaci, pokud by byl ukrajinský velvyslanec označen za personu non grata v České republice. „Dovoluji si požádat novou českou vládu, aby mi v případě, že pan velvyslanec mé země Vasyl Zvaryč získá status persona non grata, rovnou zahájila i řízení o mé deportaci,“ prohlásila. „Žít v malém ruském satelitu opravdu nemám v úmyslu,“ uvedla také. Ale jsou i české aktivistky, které by pro změnu raději zůstaly na Ukrajině.

Jedna z nich, vystupující pod pseudonymem Fráňa Šrámek (český básník narozený v 19. století – pozn. red.), se ohledně Ukrajiny angažuje již delší dobu, a to jako dobrovolnice, která dováží materiál získaný ze sbírek na Ukrajinu. A evidentně ji konflikt psychicky poznamenává.

„Unavená, nevyspaná, ubrečená. Nebudu lhát. Probrečela jsem půlku noci zabalená v koupelně do spacáku, protože do krytu jsem v tom mrazu jít nechtěla a ráno jsem potřebovala brzy začít balit. Bála jsem se a zároveň jsem měla vztek na to, co svět dovolil zde v Ukrajině Rusku páchat,“ popsala svou náladu v nedávném příspěvku.

„Uvědomovala jsem si tu hroznou tíhu, kterou Ukrajinci nesou. Na frontě i v týlu. Že i když zkoušejí normálně žít a třeba se i bavit, stejně ta válka je v jejich životech přítomná tak, že ten jejich život je jeden velký stres. Ta válka je tu všude přítomná. V náladě, v myšlenkách, v pocitech, ve slovech, zalézá pod kůži a zavrtává se do kostí. A přesto jsou ti lidé zde tak dobří, tak milí, vstřícní, přátelští,“ nešetřila obdivem.

A prohlásila, že patří na Ukrajinu: „A já opět nechci odjet a brečím. Připadám si jako bych odjížděla do vyhnanství. Protože moje srdce a moje duše patří sem, já patřím sem. Já jsem doma tady. Tak to cítím, a tak to je.“ V komentářích pak v reakci na dalšího dobrovolníka dodala: „Já se cítím v Ukrajině víc doma než v Čechách nebo v Německu. Odjezd vždycky obrečím.“

A zároveň osvětlila, proč na Ukrajině nezůstane. Důvod je finanční. „Protože v Německu, kde pracuji, mám možnost vydělat spoustu peněz, které mohu posílat Ukrajině na pomoc proti Rusku,“ uvedla dobrovolnice, která je na Ukrajině zřejmě vítaná.

Sihnaievska se znovu ozvala

Na rozdíl například od některých novinářů. V minulém týdnu se na Ukrajinu vypravil ministr zahraničí Petr Macinka a místopředseda sněmovního zahraničního výboru Filip Turek. Nicméně, trnem v oku ukrajinské aktivistce Sihnaievské byl novinář. A to konkrétně Daniel Kaiser z deníku Echo.

„Na fotografii je označen Daniel Kaiser, který podle kontextu vystupuje jako oficiální člen české delegace. Tento člověk veřejně popíral masové vraždy v Buči a dlouhodobě šíří tvrzení, že ruská armáda útočí výhradně na vojenské cíle. Od kdy vítáme v zemi oběti ruské agrese osoby, které popírají její zločiny?“ ptala se aktivistka. To, že Kaiser mohl jet do Kyjeva jako součást delegace, označila za „vážné a ostudné selhání, jak na straně ukrajinských bezpečnostních a diplomatických institucí, tak i ukrajinského velvyslanectví v Česku“.

„Samotná přítomnost takové osoby na Ukrajině v rámci oficiální návštěvy je politickým i morálním selháním. V zemi, kde byly zabity tisíce civilistů a zničeny nemocnice, školy i obytné čtvrti, působí přítomnost popírače těchto zločinů jako urážka obětí i státu. Nejde o přehlédnutí. Buď sledujeme nebezpečný pokles morálních standardů části evropských elit, kde je tolerance ke lži vydávána za svobodu slova, nebo selhání bezpečnostních institucí, které nekontrolují, kdo přijíždí s oficiálními delegacemi. Pravděpodobně obojí. Tohle není otázka svobody slova. Je to otázka přístupu, a pochopení, že informační válka není metafora, ale reálná fronta. A tam prohráváme,“ protestovala aktivistka a ještě přidala vysvětlení: „Každý dezinformátor, který může bez reakce státu navštívit Ukrajinu, se vrací domů s klíčovým argumentem: ‚Byl jsem tam.‘ Takto se legitimizuje lež. Nízký výkon ukrajinské diplomacie a bezpečnostních složek pomáhá, aby se o nás v Evropě dál lhalo.“

K aktivistce Sihnaievské se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil komentátor Petr Holec: „Já bych jí doporučil, ať odejde klidně hned. Na Ukrajině jistě najde duševní klid a pohodu a taky samé politické správňáky, co tam jen kradou naše peníze. A hlavně peníze určené pro Ukrajince a dokonce i vojáky, kteří bojují za její vlastní zemi. Jinak je to samozřejmě vůči Česku neuvěřitelná ukrajinská drzost, kterou nedávno předvedl i ukrajinský velvyslanec v Česku. Takhle si ale Ukrajince vychoval poražený režim Petra Fialy, který z Ukrajiny udělal svatou zemi nadřazenou Česku.“

Dotkl se také výpadům proti Danielu Kaiserovi. „A pokud jde o kádrování českých novinářů, tak bych Ukrajince jen připomněl, že v Česku neplatí mediální cenzura jako na Ukrajině. I když na tom Fiala slušně makal,“ vzkázal.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

