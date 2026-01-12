Minulý týden došlo k poměrně vzácné události, co se týče války na Ukrajině. Rusko teprve podruhé použilo hypersonickou střelu Orešnik (Oříšek – pozn. red.). Ukrajinský expert Andrij Kulčitskij už se pro CNN vyjádřil, že ve střele jsou zastaralé součástky. „Tady je gyroskop z Orešniku – Jurij Gagarin letěl s jedním takovým,“ prohlásil.
Nad významem použití Orešniku se zamýšlí také analytik Simplicius. Jednak uvádí, že podle zpráv byl zasažen největší podzemní zásobník plynu v Evropě, jehož kapacita činí polovinu veškeré ukrajinské skladovací kapacity pro plyn.
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Ovšem mohlo by za tím být i něco jiného. Jak analytik poukazuje, Rusko systematicky ničí ukrajinskou energetickou infrastrukturu. A Orešnik je jediný systém, který zrovna tento cíl mohl spolehlivě zničit. „Důvodem je, že Lvov je mimo dosah raket Iskander a dronů Geran a rakety Kalibr nemají dostatečnou průraznost, aby pronikly do hlubokých podzemních úložišť. Orešnik – díky své kinetické setrvačnosti vzniklé z rychlosti více než Mach 10+ – je zrovna jedinou zbraní schopnou proniknout do hlubokého podzemního úložiště na takovou vzdálenost na západní Ukrajině, alespoň teoreticky,“ píše.
Někteří proruští komentátoři tvrdí, že pro to, aby Rusko varovalo Evropu, měl být Orešnik zacílen na Kyjev. Podle analytika je ale úder na cíl vzdálený pouhých 160 kilometrů od polské základny Rzeszow mnohem efektivnější.
Povšiml si také toho, že ve 23.30 byl zaznamenán odpal střel z raketové základny Kapustin Jar a bylo vydáno varování, aby obyvatelé zamířili do krytů. A na videích s explozí je vidět časový údaj 23.46, tedy střela dolétla do cíle za 16 minut. Což dle analytika dokazuje, že odpal Ukrajinci sledovali přes americké satelity. Jenže i když sledovali odpal, nemohli vědět, jaký je cíl střely, protože je prý moc rychlá na to, aby se její dráha dala vypočítat triangulací. „Z místa dopadu přicházejí zprávy, že žádné varování nepřišlo, což znamená, že ukrajinské úřady věděly o odpalu střely, ale netušily, v jakém regionu leží cíl. Ačkoliv dopad Orešniku byl působivý, analytik má za to, že větší škody způsobily ostatní útoky, například na kyjevskou tepelnou elektrárnu. Ale bez elektřiny jsou prý i Dnipro a Záporoží.
Analytik konstatuje, že tyto útoky vyčerpávají zejména Evropu, která musí dávat více a více peněz na to, aby se Ukrajina nezhroutila. Což pak vede k nepopularitě evropských politiků, což je ruská strategie. Ovšem Evropu oslabují i Spojené státy. Podle analytika se pak může stát, že Evropa bude skřípnuta mezi dvěma obry – USA a Ruskem.
„Zvláště po skončení války na Ukrajině – pokud Rusko zvítězí dostatečně přesvědčivě – se rovnováha sil posune tak drasticky ve prospěch Ruska, že Evropa bude ve vztahu k Rusku v podstatě nejslabší v celé své historii. Jediným způsobem, jak tomu zabránit, je samozřejmě zajistit, aby Rusko prohrálo – nějak, jakkoliv – dostatečně spektakulárním způsobem, aby se tato trajektorie zcela zhroutila,“ odhadl. A vysvětlil, že proto Evropané neustále zdvojnásobují sázky na potápějící se loď Ukrajinu, do které už nainvestovali příliš na to, aby mohli couvnout. „Sázejí svou budoucnost na nepatrnou šanci, že ruského medvěda vypudí z jeho nově získané pozice,“ popsal evropský přístup. Nicméně varoval, že budoucnost je nejistá a i když ruské údery způsobily pořádný ohňostroj, fronta je víceméně statická, i když to je zřejmě důsledek špatného počasí, které Rusové využívají k přeskupení.
