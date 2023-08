Nemají vzdělání ani paměť, ale zatleskají všemu, co jim „pan prezident“ řekne. Ondřej Dostál natvrdo o morálních majácích

reklama

Jaký signál vysílá k občanům Fialova vláda zvýšením DPH na kojeneckou vodu a pleny a zrušením daně na knihy. Čeká nás období státních represí nebo úspěch nespokojených občanů ve volbách. Skončí ve funkci dříve ministr zdravotnictví Válek, nebo ministr spravedlnosti Blažek, ptá se odborník na ústavní a zdravotní právo Ondřej Dostál.

Dostál kritizoval vládní pětikoalici za podobu upraveného daňového balíčku, který v minulém týdnu představila, v něm vláda prostřednictvím daní formuluje svou politiku vůči jednotlivým skupinám občanů. V době prudce klesající porodnosti vláda odmítla zlevnit dětské pleny a kojeneckou vodu, ale prosadila snížení DPH u knih. „Určitě není vhodné vysílat v čase drahoty k občanům signál, že ztížíme život rodičům tím, že jim zdražíme pleny,“ uvedl.

Jako ještě větší problém vnímá, že vláda odmítá šetřit: „Vláda říká, že na jednu stranu musí získat poměrně malé rozpočtové částky i z toho, že je vytluče z rodičů malých dětí, a na druhou stranu je vyhazuje oknem. Pokud vláda nedokáže šetřit na zbytečných výdajích, v takovém případě by neměla sanovat na úkor rodin státní rozpočet třeba prostřednictvím zdaňování plen,“ doplnil Dostál.

Politickou scénou nyní hýbe kauza ministra spravedlnosti Pavla Blažka kvůli jeho setkání s lobbistou Martinem Nejedlým v restauraci kvůli silné bouřce. Moderátorka Jana Bobošíková podotýká, že Nejedlý je bezúhonný občan, který na rozdíl od prezidenta Petra Pavla nikdy nebyl v KSČ. Nyní se ozývají hlasy pro odstoupení Blažka z ministerské funkce.

Lze podle Dostála režim, který chce pracovně perzekvovat lidi za to, s kým hovoří v restauraci, považovat za demokratický? „Z hlediska práva se pan ministr Blažek nedopustil žádného trestného ani jinak protiprávního jednání tím, že se sešel na pět hodin s panem Nejedlým, ať už pršelo, nebo ne. Z hlediska práva je to čistě jeho věc, z hlediska politického nelze souhlasit s kádrováním lidí jenom pro to, s kým se setkávají. To je zvlášť pokrytecké, všeobecně se ví, že právě pan Blažek výrazně přispěl k tomu, že se vládu podařilo ustavit, právě svým jednáním v roce 2021. Ministři, strany, političtí náměstci, kteří si dnes užívají svých dobře placených postů, se chovají legračně, pokud za to pana Blažka kádrují,“ řekl právník, který očekává, že se Blažkovi nic nestane a bude to pouze bouře ve sklenici vody.

Ocenil na Blažkovi, že přišel na demonstraci Milionu chvilek mezi své odpůrce se snahou promluvit, ale organizátoři mu to nedovolili. „To je obrovské selhání Milionu chvilek, měli by být schopni ho pozvat na pódium a tam jej přeargumentovat. Obávám se ale, že pan Blažek je přece jen o ligu lepší řečník a také by to mohlo dopadnout opačně, tak ho jenom vypískali,“ uvedl Dostál s tím, že pokud se nekoná diskuse, nejde o demokracii.

Pozornost věnoval i projevu prezidenta republiky při příležitosti 55. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy, kdy zazněl pískot, který byl podle Dostála důvodný: „Ať si myslíme, co chceme, prostě pan prezident byl za minulého režimu poměrně velmi úspěšným mladým člověkem, který otevřeně schvaloval invazi vojsk za cílem, aby mohl pokročit ve své kariéře. On není vhodnou osobou, která by měla při této příležitosti promlouvat,“ pokračoval právník.

Nerozumí tomu, že části společnosti nevadí, když podobný projev pronese bývalý komunistický funkcionář, jenž represivní režim, který nyní odsuzuje, dříve posiloval. „Tomu tleskají nekritičtí příznivci vlády a pana prezidenta Pavla, kteří mnohdy nemají historické vzdělání ani paměť, jsou schopni zatleskat čemukoli co prezidentské PR řekne,“ konstatoval Dostál s tím, že to neznamená, že by s tím souhlasila i informovaná většina společnosti.

„Já se obávám, že pokrytectví, kterým nepochybně projev prezidenta byl, je rakovinou České republiky. Nejde převlékat kabáty a hrát si na největší morální majáky. Takovému prezidentovi nelze věřit ani důležité věci, které se týkají současnosti,“ uvedl Ondřej Dostál.

