Němci stopli jádro a pustili uhlí. Dopadlo to na nás

své zbývající jaderné elektrárny. Odstaveny byly elektrárny Isar 2 v Bavorsku, Emsland v Dolním Sasku a Neckarwestheim 2 v Bádensku-Württembersku. Konec výroby elektřiny z jádra už slaví němečtí Zelení a sociální demokraté. „Konec jaderné energetiky v Německu dnes nejen uzavírá jednu kapitolu, ale především znamená definitivní vstup do věku obnovitelných zdrojů energie. S energií z obnovitelných zdrojů, jako je vítr, slunce, voda a biomasa zajišťujeme dodávky energie, chráníme klima, jsme nezávislí na autokratech, dlouhodobě zajišťujeme přijatelné ceny, položíme základy silné ekonomiky a dobrých pracovních míst.

„Jaderná energie je z hlediska výrobních nákladů již dlouho zastíněna větrnou a solární energií. Studie ukazují, že výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů je čtyřikrát levnější. To je další důvod, proč naši energetickou budoucnost utváříme udržitelným způsobem. Německo může být klimaticky neutrální,“ tvrdí tamní Zelení.

Heute steigt Deutschland aus der Atomkraft aus – und damit endgültig ein ins Zeitalter sicherer und bezahlbarer erneuerbarer Energien. ?? Schon heute erzeugen wir etwa die Hälfte des Stroms erneuerbar, bis 2030 wollen wir die 80 Prozent knacken. Was wir damit erreichen: ?? — BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (@Die_Gruenen) April 15, 2023

Atomkraft wird bei den Produktionskosten längst von Wind und Sonne in den Schatten gestellt. Studien zeigen: Strom aus Erneuerbaren ist in der Herstellung viermal günstiger. Auch deshalb gestalten wir unsere Energiezukunft nachhaltig. Deutschland kann klimaneutral. — BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (@Die_Gruenen) April 15, 2023

Menší pozdvižení vyvolala francouzská zelená senátorka Melánie Vogelová, která na twitteru v sobotu v půl dvanácté večer prohlásila: „Sex je fajn, ale už jste zakusili, že vaše země za 30 minut vypne své poslední jaderné elektrárny?“ Vogelová je ve vztahu se spolupředsedkyní německých Zelených v europarlamentu, Terry Reintkovou (na snímku vpravo – pozn. red.). Senátorka posléze omezila možnost komentovat, ale i tak její příspěvek nasbíral skoro 7600 komentářů, v drtivé většině výsměšných a negativních. Smích vyvolalo zejména to, že sociální síť k jejímu příspěvku přidala vysvětlivku, že odstavení jádra nahradí z drtivé většiny fosilní zdroje. Francie na rozdíl od Německa většinu energie získává z jádra.

Sex is good but have you tried having your country shutting down its last nuclear power plants in 30 mn? pic.twitter.com/H06tK1IeHe — Mélanie Vogel (@Melanie_Vogel_) April 15, 2023

Ale jak to s Německem vypadá po odstavení posledních reaktorů? Na to se zaměřil například zakladatel spolku Konec uhlí – Nová energie Vladimír Budinský. Moc ekologicky to podle něho nevypadá. Jednak má Německo, ač z obnovitelných zdrojů získává mnohem více elektřiny než Česká republika, větší emise uhlíku na kilowatthodinu.

Ekologické prametry německé energetiky se po odstavení jaderných bloků hluboko propadly.

Měrné emise jim narostly a jsou vyšší než v ČR.

Němci měli dnes občasných zdrojů 47 % a my jen 8 %, přesto my máme emise nižší. Občasné zdroje jsou z podstaty nevýhodné a musí být zálohovány. pic.twitter.com/YyOmDf8gpR — Konec uhli - Nova energie (@NovaUhli) April 16, 2023

Na uhlíkové zplodiny se zaměřil také energetický expert Mark Nelson, který v pondělí analyzoval německou první noc bez jádra. Nebyla dobrá. Nefoukalo. Jediný obnovitelný zdroj byla dotovaná biomasa. Elektřina pro Němce šla z francouzského jádra.

„Těžko se popisuje, jak šílená je tato situace. Když se zaměříme jenom na energii z větrných elektráren, celý instalovaný výkon 66,5 GW produkuje jenom tolik, co produkovaly tři odstavené reaktory,“ poukazuje Nelson a dodává, že ani zpětinásobení instalovaného výkonu by nedodalo dostatek energie.

It's hard to express how insane this situation is.



Highlighting just wind production now, Germany's 66.5 GW of installed wind is only producing as much as the 3 reactors that turned off last night used to produce.



400% expansion of wind would only provide half present need! pic.twitter.com/52uK3qXRv8 — Mark Nelson (@energybants) April 17, 2023

Pro ty, kdo namítají, že není fér se trefovat do Německa, když zrovna nefouká a nesvítí slunce, připravil Nelson další graf. Totiž uhlíkovou náročnost jedné kWh v Německu a ve Francii za celý rok 2022. Ani v nejlepších dnech německá energetika nedosáhla výsledků té francouzské. V průměru byla německá energetika osminásobně špinavější než ta francouzská.

It's astounding to me when people argue that it isn't fair to choose just a moment when Germany's wind and solar are near zero, that we have to look at yearly figures instead.



So here's every single hour for a year and the annual average.



And for France.https://t.co/jxneGHElQD pic.twitter.com/acoxQ5Le29 — Mark Nelson (@energybants) April 17, 2023

A Nelson se zaměřil ještě na jednu specialitu. V Německu se mimo jiné energie vyrábí z biomasy. Dle statistik z let 2016 je v Německu 47 % jeho plochy zemědělská půda. 13 % této zemědělské půdy se využívá na pěstování energetických plodin, dle Nelsona hlavně kukuřice. Z pálení kukuřice se podle energetického experta vyrobí za rok 7,5 % veškeré elektřiny. Dodejme, že výroba biomasy rozhodně není bez uhlíkových zplodin.

In Germany bioenergy is mostly corn.



Using ~13% of their national farmland area, about 6% of total area just for corn (maize) to burn for energy, both liquid fuels and biogas heat and electricity (7.5% of annual electricity).



(Correction from earlier tweet with math error) pic.twitter.com/PWAo7YbMqv — Mark Nelson (@energybants) April 17, 2023

Podle Vladimíra Budinského mělo německé odstavení jaderných elektráren svůj efekt i v Česku. „Konec jádra v Německu se projevuje. Z uhlí se teď v ČR vyrábí 44,5 % elektřiny, celkem 4,42 GW a polovina z ní 22,74 %, tedy 2,26 GW, jde do Německa, aby tam nahradila dřívější produkci jaderných zdrojů, které v posledním týdnu dávaly 2,5 GW,“ poukázal včera Budinský.

A dodal: „V České republice byl vinou německého odstavení jaderných elektráren i v neděli, kdy je obvykle nízká spotřeba, zdroj číslo 1 – hnědé uhlí. Pikantní je, že jediná černouhelná elektrárna Dětmarovice vyrobila včera více elektřiny než všechny draze dotované soláry po celé naší zemi.“

Konec jádra v Německu se projevuje. Z uhlí se teď v ČR vyrábí 44,5 % elektřiny, celkem 4,42 GW a polovina z ní 22,74 %, tedy 2,26 GW, jde do Německa, aby tam nahradila dřívější produkci ?? zdrojů, které v posledním týdnu dávaly 2,5 GW.

Die Energiewende = “Otočit” energii (někomu). pic.twitter.com/VPOo37f1AB — Konec uhli - Nova energie (@NovaUhli) April 17, 2023

V České republice byl vinou německého odstavení jaderných elektráren i v neděli, kdy je obvykle nízká spotřeba, zdroj číslo 1 - hnědé uhlí.

Pikantní je, že jediná černouhelná elektrárna Dětmarovice vyrobila včera více elektřiny než všechny draze dotované soláry po celé naší zemi. pic.twitter.com/J1FgzMtYIv — Konec uhli - Nova energie (@NovaUhli) April 17, 2023

