Němcová: Přišla jsem slíznout smetanu. Taktiku ODS určil Vystrčil

Miroslava Němcová v rozhovoru pro Deník N prohlásila, že svou kandidaturu do Senátu přišla „slíznout smetanu“. Vysvětlila také, proč pravicová opozice netáhne vždy za jeden provaz, jak to požaduje Milion chvilek pro demokracii, a proč by to ona sama ani nepovažovala za správné.

Spolek Milion chvilek Mikuláše Mináře opakovaně vyzval opozici, aby spojila síly a v jednom šiku čelila tandemu prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše. Miroslava Němcová vysvětlila, proč se to nepodařilo ve všech senátních obvodech a proč by to ani nepovažovala za správné.

„Je přirozené, že všude se nepodařilo dohodnout jednoho společného kandidáta a ukáže se, kdo má většinu v daném obvodě. Nikdy nebude fungovat to, že bychom řekli, že v jednom senátním obvodu je reprezentant jakékoli strany a ty další proti němu nemají nikoho stavět. To bychom Senát zabetonovali. Soutěž má probíhat a tohle by ji zmrazilo. Je samozřejmě dobré, když se podaří sehnat širší podporu pro kandidáty, ale na druhou stranu volební soutěž nelze zcela eliminovat,“ uvedla Němcová

To ale nic nemění na tom, že je třeba vystupovat proti Andreji Babišovi, protože nevede Česko správným směrem. V těchto dobách se podle Němcové ukazuje, že Senát je opravdu důležitý, jelikož může trvat na uchování demokratických hodnot i v situacích, kdy se Babišova vláda opírá o komunisty a prezident Miloš Zeman otáčí kormidlem naší zahraniční politiky směrem k Rusku a Číně.

Pokud jde o ni samotnou, tak její podporu u ostatních stran prý vyjednával předseda Senátu Miloš Vystrčil. Ona už přišla k hotovému a jak se říká „slízla smetanu“.

„Přišla jsem už k hotovému, slíznout smetanu. O dojednávání podpory se u nás staral pan místopředseda Vystrčil, který má na starosti sestavování kandidátních listin do Senátu. Já jsem k tomu byla přizvána, když bylo jasné, že cesta této spolupráce není neprůchodná. Nejdříve jsem se musela rozhodnout, že do toho půjdu. Někdy na sklonku roku začal pan Vystrčil sondovat terén a přemýšlet, kde jsme silní a kde bychom podpořili silnějšího. Máme totiž zkušenost ze senátních voleb před dvěma lety. Na Vysočině, odkud jsem já i pan Vystrčil, se nám ve dvou volebních obvodech podařilo domluvit úspěšnou spolupráci. Z toho pan Vystrčil odvíjel strategii, ze které měl vyjednat podporu pro kandidáty ODS, anebo naopak nabídnout podporu kandidátům jiných stran, kde by to mělo smysl,“ vysvětlila Němcová.

