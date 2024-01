Německá koalice v krizi. Jedna ze stran málem odešla

reklama

V Německu je od prosince 2021 u moci koalice Semafor (Ampelkoalition) neboli červeno-žluto-zelená koalice, která se skládá z SPD, FDP a Aliance90/Zelení. Vládě předsedá kancléř Olaf Scholz ze sociálnědemokratické levicové SPD.

Zářijové volby v roce 2021 vyhrála SPD a s 25,7 % voličských hlasů získala 206 mandátů. Strana Zelených získala 14,8 % hlasů, a tak 118 mandátů a FDP 11 % hlasů a 92 mandátů. Z celkových 736 mandátů, kdy pro většinu je třeba jich mít 369, Semafor jich v součtu má k dispozici 416.

Před koalicí Semafor byla u moci Angela Merkelová z CDU se svou v pořadí již čtvrtou vládou.

Koaliční strana FDP – Svobodná demokratická strana na začátku roku 2024 ve stranickém referendu hlasovala o tom, zda v koalici Semafor setrvat. Pro setrvání bylo 52,24 % hlasujících, 47,76 % hlasujících si přálo koalici opustit. Průzkumu se nicméně zúčastnila pouze třetina členů FDP, konkrétně 26 058 z přibližně 72 tisíc členů strany.

Podnět pro hlasování vzešel z otevřeného dopisu 26 zemských a místních politiků FDP po špatných volebních výsledcích v Hesensku a Bavorsku. Spolkový výbor FDP zahájil průzkum 18. prosince poté, co o něj požádalo 598 jejích členů.

Ankety se členové strany mohli účastnit po dobu čtrnácti dní a otázka zněla: „Měla by FDP v rámci spolkové vlády ukončit koalici s SPD a Zelenými?“. Odpověď mohla být „ano“, nebo „ne“. Podle stanov FDP se referendum mohlo uskutečnit, pokud o něj požádalo přes 500 členů.

Německý deník Der Standard nicméně poukázal na to, že stranické hlasování nemá žádné praktické důsledky, jelikož ve stanovách strany se píše, že „orgány strany nejsou při svém rozhodování vázány výsledkem členské ankety“. I přesto je výsledek hlasování důležitým ukazatelem nálad ve straně.

Pokud by se pro odchod vyslovila většina, mohlo by to podnítit další diskuse, a vyvolat tak silnější tlak na vedení strany. Té předsedá Christian Lindner, který je od prosince 2021 německým ministrem financí. Opuštění FDP koalice Semafor by mohlo následně kancléře Olafa Scholze donutit k hlasování o nedůvěře. To by podle serveru Politico pravděpodobně prohrál.

Předseda strany Lindner hlasováním nebyl vyveden z míry. Hlasování ho nestresovalo, a to: „Protože je to příležitost dát najevo, že FDP pomáhá utvářet směřování vlády,“ uvedl Lindner, citoval ho německý deník Süddeutsche Zeitung.

Strana má aktuálně podporu kolem 5 %, jak dokládají ankety serveru Politico. Pro to, aby se strana dostala do parlamentu, musí v Německu přesáhnout hranici právě 5 %.

Nejvyšší podporu má koalice CDU/CSU (32 %), druhá je německá pravicová strana AfD s 22 % a SPD – vítěz předchozích voleb – má podporu kolísající okolo 15 %.

Předseda parlamentní frakce FDP Christian Dürr výsledek hlasování uvítal. Podle něj potvrzuje, že „FDP si stojí za svou odpovědností i v náročných dobách“. Dodal však jako možné varování pro zbylé dvě koaliční strany, že FDP „musí i nadále pracovat na tom, aby naše země postupovala vpřed liberální politikou“.

