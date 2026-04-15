Německo prý odbylo Zelenského prázdným slibem

Norská vláda oznámila, že Ukrajincům na svém území umožní vyrábět drony.
Støreho vláda vytvořila pro Kyjev dlouhodobý plán financování, který podporují všechny parlamentní strany. Plán se týká let 2023 až 2030 a během této doby má Ukrajina obdržet podporu ve výši přibližně 28 miliard dolarů, což z Norska činí jednoho z největších podporovatelů Ukrajiny v přepočtu na obyvatele.
V úterý se Zelenskyj setkal v Berlíně s německým kancléřem Friedrichem Merzem. Dohodli se na plánech spolupráce v oblasti obrany, včetně dohody o výrobě dronů, která by se podle Zelenského mohla stát jednou z největších svého druhu v Evropě.
„Žádná armáda v Evropě nebyla v posledních desetiletích tak prověřena bojem jako ukrajinská, žádná společnost se nestala odolnější než ukrajinská a žádný obranný průmysl neinovoval víc než ukrajinský,“ nechal se během návštěvy slyšet Merz. Kancléře citovala televize ARD.
Německá vláda doufá, že finanční prostředky, které Ukrajina získá z úvěrů, budou investovány také do německého průmyslu, ať už v oblasti obrany nebo obnovy.
Ukrajinci na druhé straně hledají zázemí pro své podniky. Zázemí, které by dnes a denně nečelilo ruským raketám a dronům. Spolupráce v obranném sektoru, kde Ukrajina již není pouze prosebníkem, ale funguje na rovnocenném základě, dává ukrajinskému prezidentovi naději na další sbližování s Evropou.
Dohoda zahrnuje také memorandum o porozumění mezi ministerstvy obrany obou zemí o elektronické výměně vojenských dat. Zelenskyj uvedl, že ve stejný den bylo podepsáno několik dalších dohod o spolupráci.
„Dnes máme nové dohody o spolupráci – celkem 10. V klíčových oblastech. … Německo je jasným lídrem v podpoře Ukrajiny a našeho úsilí o ochranu životů,“ prohlásil Zelenskyj. Ukrajinského prezidenta citoval server Kyiv Independent.
„Nakonec musí dojít k pevné integraci Ukrajiny do Evropské unie. Ukrajina a ukrajinský lid by měli vědět, že jejich budoucnost leží v Evropě, pokud se tak rozhodnou,“ uvedl Merz. „Chceme Ukrajině ukázat způsoby, jak ji lze krok za krokem přiblížit k Evropské unii,“ dodal německý kancléř. Televize ARD k tomu však doplnila, že takto nějak vypadají „prázdné fráze“.
Zelenskyj dal najevo, že Ukrajina stojí jen o plnohodnotné členství v EU a v NATO se vším všudy, co k tomu patří, protože EU také potřebuje využít sílu a zkušenosti ukrajinské armády.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
