Nepříjemný pohled pro Čechy. Přehled zdražování

reklama

Anketa Jste pro zrušení koruny a zavedení eura v ČR? Ano, co nejdříve 2% Ano, až přijde správný čas 2% Ne, nikdy 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 35375 lidí uvádí, že v meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny ve 4. čtvrtletí 2023 o 0,4 procentního bodu méně než ve 3. čtvrtletí loňského roku, což však znamená, že se stále u nás zdražovalo meziročně o 7,6 %.



V posledním čtvrtletí roku poklesly ceny u rekreace a kultury, potravin a nealkoholických nápojů a u bydlení, avšak výrazně zdražovalo oblečení s obuví, ubytování a stravování.



Nejčastějším tématem bylo v loňském roce zdražování potravin, jelikož to je něco, co každý Čech viděl v obchodech už na první pohled. Když se podíváme na jednotlivé potraviny, tak v posledním kvartále loňského roku se zvýšily o 3 % meziročně ceny pekárenských výrobků a obilovin, ovoce zdražilo o 8,2 % a zelenina o 16,6 %. Například brambory jsou dražší až 34,3 %. Klesla však naopak cena masa o 1,5 %, mléka, sýrů a vajec o 7 % a cena cukru poklesla o 15,7 %.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2023

Namísto potravin však Češi chudli nejvíce jinde. Nejvíce totiž meziročně rostly ceny u bydlení. Například elektřina zdražila o 144,6 %, ceny nájemného z bytu vzrostly o 7,5 %, výrobků a služeb pro běžnou údržbu bytu o 6,2 %, vodného o 16,3 %, stočného o 26,9 %, tuhých paliv o 0,3 %, tepla a teplé vody o 26,4 % a k poklesu cen došlo akorát u zemního plynu, který zlevnil o 3 %.







Zdroj: ČSÚ

Pokračoval sice také pokles cen pohonných hmot a olejů, avšak již jen o 6,5 %, kdežto ještě ve 3. čtvrtletí 2023 pokles byl až o 12,4 %. Cena benzínu Natural 95 byla v prosinci podle ČSÚ 36,32 Kč/litr a cena nafty 36,83 Kč/litr.



Zvýšit se měly naopak ceny u alkoholu a tabáku. Tabákové výrobky podražily o 6,9 %, ceny piva vzrostly o 7,3 %, vína o 4,1 % a lihovin o 2,7 %.

Fotogalerie: - Staromák, trhy a ceny

Navyšování cen se nazastavilo ani v dalších aspektech života. Zdražilo stravování (až 8,5 %) či ceny ubytovacích služeb, které stouply o 11,9 %. Ceny rekreačních a kulturních služeb stouply o 8,6 % a o 9,7 % se prodražily i dovolené.



U oblečení pak statistici zjistili zdražení o 7,4 % a nemálo se vyhouply rovněž cenovky u obuvi, jež podražila o 6,3 procenta. A o peníze snadno přišel i ten, kdo vybavoval byt. Ceny nábytku a bytového zařízení vzrostly o 2,3 % a spotřebního zboží pro domácnost o 4,5 %.

Fotogalerie: - Ceny na česko-polských hranicích

Co nejvíc zdražilo v loňském roce?

Anketa Líbil se vám novoroční projev prezidenta Petra Pavla? Líbil 5% Nelíbil 34% Nesledoval jsem ho 61% hlasovalo: 37741 lidí



ČSÚ uvádí, že vývoj inflace v roce 2023 byl ovlivněn zejména růstem cen v oddílech bydlení a u potravin a nealkoholických nápojů. V rámci bydlení se zvýšily ceny nájemného o 7,1 %, elektřiny o 43,1 %, zemního plynu o 30,9 %, vodného o 16,3 %, stočného o 28,3 %, tuhých paliv o 26,0 % a tepla a teplé vody o 37,1 %. Náklady vlastnického bydlení pak byly vyšší o 2,8 %.





Zdroj: ČSÚ

U potravin pak vzrostly ceny pekárenských výrobků a obilovin o 13,6 %, z toho ceny chleba o 13,9 %. Ceny sýrů a tvarohů byly vyšší o 8,9 %, polotučného trvanlivého mléka o 1,5 %, jogurtů o 8,9 %. Ceny cukru vzrostly o 33,6 % a nealkoholických nápojů o 13,2. Ceny ovoce se zvýšily o 11,0 %, zeleniny o 21,5 a ceny masa byly vyšší o 7,7 % a i vejce zdražily o 22,2 %. Zlevnilo naopak máslo, a to o 18,1 %.

Fotogalerie: - O cenách potravin

Málokde se zdražovalo tak jako v Česku



Nepříjemnou zprávou pro obyvatel České republiky je také ta, že u nás ceny rostly daleko výraznějším tempem než ve většině evropských státu. Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP) vykazuje pokles z listopadových 8 procent na prosincových 7,6 %. Právě v listopadu byla tato hodnota nejhorší ze všech 27 členských zemí Evropské unie a naopak nejlépe na tom byla Belgie, kde ceny klesly o 0,4 procenta. A byť do údajů z Česka zasáhlo ovlivnění skrze úsporný tarif, vysoký růst cen nad unijním průměrem byl znatelný již po několik předchozích měsíců a – byť bychom nepatřili na úplný vrchol – stále bychom se zařadili mezi země EU s nejvyšším růstem cen.





Zdroj: Eurostat

Ze zemí platících eurem na tom pak bylo nejhůře Slovensko, které vykázalo meziroční růst indexu cen dle HICP v prosinci o 6,6 %. Nejnižší byla meziroční změna HICP v prosinci v Belgii a Itálii (shodně 0,5 %) a sousední Německo zaznamenalo meziročně změnu HICP o 3,8 %.





Zdroj: ČSÚ

Zdroj: Eurostat

Psali jsme: Jurečka a Stanjura, překvapení prosťáčci. Co ještě dělají ve vládě, zní potom, co vylezlo u Ústavního soudu „Všichni máme chuť pokračovat.“ Fiala nikoho vyhodit nehodlá „My nejsme agresivní, nejsme ve válce s Ruskem.“ NATO vytáhlo proti tomu, co se o něm říká „Dražší eidem i máslo než v ČR. Nepřijatelné!“ Ficovo hromobití

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE