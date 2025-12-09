Premiér Babiš už budí v Bruselu strach

09.12.2025 12:14 | Monitoring

Prezident Petr Pavel dnes 9. prosince jmenoval Andreje Babiše (ANO) premiérem budoucí trojkoaliční vlády a bruselský server Politico hned začal bít na poplach. V Bruselu to prý teď s Babišem bude ještě horší. Politico totiž předpokládá, že český premiér bude spolupracovat se slovenským premiérem Robertem Ficem a maďarským premiérem Viktorem Orbánem.

Foto: Tomáš Fongus - Kancelář prezidenta republiky
Popisek: Prezident Petr Pavel jmenoval na Andreje Babišem předsedou vlády ČR

I server Politico zaznamenal, že se Andrej Babiš již potřetí stal českým premiérem. Dvakrát ho jmenoval Miloš Zeman, teď potřetí to byl prezident Petr Pavel. A server se obává, že s Andrejem Babišem to teď bude v Bruselu ještě složitější, než tomu bylo dosud. Server doslova tvrdí, že Babiš do Bruselu vnese „další populistické problémy“.

„Babiš a jeho budoucí vláda vyvolali v Bruselu obavy, protože jeho odpůrci se obávají, že spojenectví, která by mohl vytvořit na evropské úrovni, by mohla střední Evropu naklonit proti establishmentu. V kombinaci s maďarským Viktorem Orbánem a slovenským Robertem Ficem má Babiš potenciál zablokovat legislativní aparát v Bruselu, který pracuje na klíčových dokumentech,“ napsal server.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Babiš pravidelně hovoří o oživení tzv. Visegrádské čtyřky, v což doufají jak Orbán, tak Fico, poté, co po ruské invazi na Ukrajinu do značné míry upadla do nečinnosti. Do V4 patří i Polsko a za vlády končícího premiéra Petra Fialy (ODS) platilo, že Česko a Polsko stály na straně Ukrajiny, zatímco Slovensko a Maďarsko volaly po ukončení války za jakoukoli cenu.

Podle serveru také v Bruselu existují obavy, že Babiš bude brojit proti evropským snahám více chránit životní prostředí. Tyto snahy jsou zahrnuty např. v Green Dealu, proti kterému se Babiš opakovaně vymezil. Tvrdě vystupuje např. proti emisním povolenkám pro domácnosti známým pod zkratkou ETS2.

To, jak moc může Andrej Babiš narušovat chod Evropské unie, se podle serveru Politico ukáže na nejbližších jednáních v Bruselu, kterých už by se měl účastnit Andrej Babiš jako jmenovaný premiér.

autor: Miloš Polák

