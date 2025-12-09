Premiér Babiš už budí v Bruselu strach

Považujete Ukrajince za bratrský národ?
„Babiš a jeho budoucí vláda vyvolali v Bruselu obavy, protože jeho odpůrci se obávají, že spojenectví, která by mohl vytvořit na evropské úrovni, by mohla střední Evropu naklonit proti establishmentu. V kombinaci s maďarským Viktorem Orbánem a slovenským Robertem Ficem má Babiš potenciál zablokovat legislativní aparát v Bruselu, který pracuje na klíčových dokumentech,“ napsal server.
Podle serveru také v Bruselu existují obavy, že Babiš bude brojit proti evropským snahám více chránit životní prostředí. Tyto snahy jsou zahrnuty např. v Green Dealu, proti kterému se Babiš opakovaně vymezil. Tvrdě vystupuje např. proti emisním povolenkám pro domácnosti známým pod zkratkou ETS2.
To, jak moc může Andrej Babiš narušovat chod Evropské unie, se podle serveru Politico ukáže na nejbližších jednáních v Bruselu, kterých už by se měl účastnit Andrej Babiš jako jmenovaný premiér.
autor: Miloš Polák