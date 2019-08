Netolický v ČT: Současnou situaci může odblokovat sám Šmarda. A Zeman? Všichni poslanci by měli podpořit žalobu

Hostem čtvrtečního Interview na ČT24 byl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD). V pořadu se řešila současná nejasná situace spojená s rozhodnutím prezidenta Miloše Zemana nejmenovat na post ministra kultury kandidáta navrženého premiérem Andrejem Babišem, jímž je Michal Šmarda (ČSSD). Dle Netolického by měl Šmarda sám zvážit, zdali je pro něho za takovýchto okolností dobré se o post ucházet. Situaci by tak nyní prý mohl „odblokovat“ právě Šmarda. Vyjádřil se též k ústavní žalobě na prezidenta, tu by prý měli podpořit všichni poslanci napříč politickým spektrem, aby i do budoucna byly definovány pravomoci prezidenta a aby mohl ve věci rozhodnout Ústavní soud.

Anketa Porušuje prezident Zeman Ústavu České republiky? Ano 9% Ne 91% hlasovalo: 4523 lidí

Nyní prý, dle Netolického, „asi nemá smysl jen tak ustupovat ve chvíli, kdy nejsme v prezidentském systému“. Doplňuje, že za posledních sedm týdnů v médiích Miloše Zemana neviděl a jediné, co zatím zaznělo, byly zprávy od jeho mluvčího Jiřího Ovčáčka, prostor by teď měl být právě k jednání prezidenta s premiérem a s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem.

Zmínil též, že ohledně toho, že žádná dohoda o setrvání Staňka na postu ministra kultury nebyla, věří spíše svému stranickému kolegovi Janu Hamáčkovi, nežli premiéru Andreji Babišovi (ANO).

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. ČSSD



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Michal Šmarda ČSSD



starosta Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Situace je nyní prý zablokovaná. Netolický shrnul, že prezident odmítá Šmardu na post ministra jmenovat a premiér zároveň odmítá podat kompetenční žalobu na prezidenta. A znovu zopakoval, že Zeman postupuje mimo své pravomoci stanovené Ústavou.

Zeman se dle pardubického hejtmana ČSSD mstí. „V březnu nám na sjezdu vyčítal, že si nevážíme úspěšných komunálních politiků, jako je Michal Šmarda, my ho navrhneme na ministra kultury, a on řekne, že je nekompetentní,“ dodává Netolický, dle něhož by se měli politici nyní věnovat jiným, důležitějším věcem, nežli je jmenování nového ministra kultury.

Jednat se prý má začít příští týden, kdy premiérovi skončí dovolená. Netolický však řekl i pár slov směrem k Michalu Šmardovi a doporučil mu, aby svou kandidaturu zvážil, neboť by po potenciálním vstupu do resortu nemusel mít za podobné atmosféry, která panuje, příliš velký respekt a nemusel by se „cítit komfortně“. Situaci by prý mohl „odblokovat“ i samotný Michal Šmarda, jenž prý „má klíč“.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tato situace dle Martina Netolického není důvodem k pádu vlády. Prý by větším důvodem k pádu vlády bylo spíše to, že by se nenašly finanční prostředky na financování sociálních služeb či na boj s kůrovcem. „To, co se tady děje, už unavuje nás všechny,“ říká Netolický. Kdyby byl v pozici Michala Šmardy, tak by se prý přestal o post ucházet.

Co se týká podpoření ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana, tak Netolický vyřkl, že by to „pro čistotu ústavního systému bylo dobré“, neměli by dle něj rozhodovat politici, ale nezávislá instituce, kterou je Ústavní soud.

Netolický souhlasí se slovy Milana Štěcha: „Právě teď by se měla ČSSD v Poslanecké sněmovně připojit k podpoře ústavní žaloby podané Senátem. S tím samým požadavkem by se měla soc. dem. obrátit i na svého koaličního partnera.“ Prý by se tak měli zachovat všichni poslanci. Prý je v zájmu všech, aby rozhodl Ústavní soud, jakým způsobem u nás funguje dělba moci a zdali se změnilo něco tím, že máme přímou volbu prezidenta.

Záznam celého pořadu můžete zhlédnout ZDE.

Psali jsme: „Jdu od toho, řekl jsem...“ Kalousek otevřeně: TOP 09, Pospíšil, Zeman, Babiš, náckové. Třaskavá slova Ústavní právník jasně: Pokud není Šmarda kanibal, zločinec nebo třeba analfabet, měl dávno sedět na místě Staňka Spolustraníci radí Hamáčkovi: Buď Šmarda, nebo konec Shodí ČSSD vládu? I o tom se mluví. A je tu plán, jak partaj zachránit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: rak