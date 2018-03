Neuvěřitelné VIDEO: V hlavní roli Okamurův poslanec a redaktorka ČT. Jde o vážnou věc

„Soudružka reportérka mě vyslýchá, ale sama odmítá odpovědět na otázku: Kolik lidí bydlí v bytech, na kterých se tak nemorálně obohacuji? Proč? No přece proto, že by se jim špatně stříhala její odpověď,“ zmiňuje Volný, podle něhož není 16 tisíc korun měsíčně nájemné za byt se všemi energiemi pro 12člennou rodinu obchod s bídou, ale nedobrovolná charita. :)

„Nemám problém si o své životní situaci popovídat se skutečným novinářem, ale také vím, že je zbytečné novináře hledat na Kavčích horách,“ uzavřel Volný.

S ČT UŽ NIKDY BEZ VLASTNÍ KAMERY :)

Když ochutnají vlastní "medicínu", odmítají presstituti odpovídat :), zajímavé, ale nepřekvapující :), když se někdo považuje za "veřejnoprávního" poloboha, proč by se choval k lidem jako k sobě rovným :( ?

Práce "veřejnoprávních bohů" z protičeské televize se sídlem na Kavčích horách. Sekání do krku, přerušování, manipulativní otázky, kamera pod nosem, jak se ovšem situace změní když i Vy máte kameru a kladete nepohodlné otázky soudružce reportérce ve 21:30 :)

Jsem politik, ale nejsem štvaná zvěř, jsem svobodný občan této země a nebudu se bavit s nikým, ke komu nemám důvěru, odmítám se bavit s někým, kdo se na mě vyřítí před WC a nebo v noci na ulici a začne agresivně štěkat. Ne takovou povinnost opravdu nemám ani já ani Vy a nedokážu takové chování nejen presstitutům tolerovat!

Čtvrt- pravdy, bílá-pravda, manipulace i přímé lži, to vše zvládá ČT ve svých předtočených pořadech na jedničku, a proto veřejně prohlašuji, že s tímto štvavým vysílačem odmítám spolupracovat na výrobě jimi předtočených a tudíž zmanipulovatelných pořadů, protože přesně podle Murphyho zákonů, co může ČT zmanipulovat, to zmanipuluje.

ČT je pro mě rozkradená zprivatizovaná organizace, která neinformuje, ale přímo dělá politiku na objednávku.

Nic takového jako "veřejnoprávní média" v České republice NEEXISTUJE.

Co je podstatou tohoto našeho mikrosouboje?

Soudružka reportérka mě vyslýchá, ale sama odmítá odpovědět na otázku: "kolik lidí bydlí v bytech, na kterých se tak nemorálně obohacuji"? Proč, no přece protože by se jim špatně stříhala její odpověď :)

Podle mě totiž 16000?- Kč měsíčně za byt se všemi energiemi pro 12 člennou rodinu není obchod s bídou, ale nedobrovolná charita. Nicméně věci, které se ČT nehodí do jejich ideového cíle, se prostě buďto nezveřejní vůbec a nebo se zaspinují.

Opakuji, že jsem vše dobrovolně zveřejnil více než rok před volbami.

Toto je NEPOPIRATELNÁ informace, kterou soudružka redaktorka "s radostí vynechala".

Opakuji také, že jsem nekupoval dům pro "obchod s bídou, ale pro sebe a svou rodinu. (viz. odkazy níže.)

Jediné, co mi může být vyčítáno je to, že jsem odmítl skončit v exekuci a dům pronajal.

A to poté, když jsme zjistili, že přestože jsme zvládli život mezi Afričany v Londýně a mezi Maory na Novém Zélandu, nezvládneme život v ostravské čtvrti mezi vlastními spoluobčany a stali jsme se obětí masového "white flight" z této čtvrti.

Příběh o "krtcích" ODA, Realistů a Rozumných v řadách RK SPD MSK bude brzy následovat.

Nikoho zřejmě nepřekvapí, že soudružka redaktorka, která nemohla nevědět s kým natáčí svou reportáž, protože jsem ji osobně o všem informoval, opět TICHEM CENZUROVALA jasná a nezpochybnitelná fakta o lidech, kteří vstoupili do SPD se svou vlastní agendou a když se jim nepovedlo nás ani zneužít, ani rozvrátit zevnitř, tak nás dnes alespoň falešně napadají.