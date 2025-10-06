Nezapomněli na něho. Babišovi gratulují ze všech koutů Evropy

V souvislosti s výsledkem parlamentních voleb v České republice, které jednoznačně vyhrál Andrej Babiš s jeho hnutím ANO, poukazuje švédský novinář Peter Imanuelsen na šířící se trend sílící pravice napříč Evropou.
Novinář připomíná, že v Rakousku vyhrála volby pravicová Strana svobody (FPÖ), v Nizozemsku vede v průzkumech Geert Wilders a v Německu se podle agentur veřejného mínění dostává na první místo Alternativa pro Německo (AfD). Ve Francii získalo nejvíce hlasů Národní sdružení Marine Le Penové pod vedením mladého Jordana Bardelly. I ve Španělsku posiluje pravicová strana Vox a také ve Švédsku v průzkumech sílí konzervativní Švédští demokraté.
Right-wing Andrej Babis WON the election in Czech Republic ????— PeterSweden (@PeterSweden7) October 5, 2025
The right-wing Freedom Party won the election in Austria ????
Geeet Wilders is leading the polls in the Netherlands ????
The right-wing AfD party number 1 in latest Forsa poll in Germany ????
Marine Le Pens National…
Německá AfD má podle posledního průzkumu agentury INSA 26 % voličské podpory a nad koalicí CDU/CSU vede o dva procentní body.
Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BamS: AfD 26 % | CDU/CSU 24 % | SPD 14 % | DIE LINKE 12 % | GRÜNE 11 % | BSW 4 % | FDP 4 % | Sonstige 5 %— Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) October 4, 2025
? Übersicht: https://t.co/Gzilw3JBAH
? Verlauf: https://t.co/vnhJf7uIZq pic.twitter.com/A2UAuHktji
Španělská pravicová a konzervativní strana Vox se dle průzkumu z konce září drží na třetím místě s necelými 21 %
Spain, Opina 360 poll:— Europe Elects (@EuropeElects) October 1, 2025
PSOE-S&D: 30% (n.a.)
PP-EPP: 27% (n.a.)
VOX-PfE: 21% (n.a.)
Sumar-LEFT|G/EFA: 5% (n.a.)
Podemos-LEFT: 4% (n.a.)
ERC-G/EFA: 2% (n.a.)
EH Bildu-LEFT: 2% (n.a.)
SALF-ECR|NI: 1% (n.a.)
Junts-NI: 1% (n.a.)
EAJ PNV-RE: 1% (n.a.)
BNG-G/EFA: 1% (n.a.)
CC-RE: 0%… pic.twitter.com/5YfkUzYxGT
V Nizozemsku suverénně vede Strana pro svobodu (Partij voor de Vrijheid, PVV) politika Geerta Wilderse.
Netherlands, Peil poll:— Europe Elects (@EuropeElects) October 5, 2025
Seat projection
PVV-PfE: 30 (+1)
GL/PvdA-G/EFA|S&D: 27
CDA-EPP: 23
JA21~ECR: 13
VVD-RE: 13 (-2)
D66-RE: 12 (+1)
SP-LEFT: 6
FvD-ESN: 5
BBB-EPP: 4
DENK-*: 4
PvdD-LEFT: 3
SGP-ECR: 3
CU-EPP: 3
Volt-G/EFA: 3
50PLUS-RE: 1
NSC-EPP: 0
+/- vs. 26… pic.twitter.com/BRQ0I1xEWg
Švédští demokraté se s 24 % drží na druhém místě.
Sweden, Novus poll:— Europe Elects (@EuropeElects) September 24, 2025
S-S&D: 35% (+1)
SD-ECR: 24% (+3)
M-EPP: 17% (-1)
V-LEFT: 7% (-2)
C-RE: 5%
MP-G/EFA: 5%
KD-EPP: 3% (-1)
L-RE: 3%
+/- vs. 11-24 August 2025
Fieldwork: 08-19 September 2025
Sample size: 2,197
? https://t.co/rsoqcYChNY pic.twitter.com/37xdaDixHz
Evropští lídři a předsedové stran, kteří jsou součástí frakce Patrioti pro Evropu, neopomněli popřát Andreji Babišovi k vítězství. Spoluzakladatel frakce a předseda rakouské FPÖ, Herbert Kickl, se dokonce rozepsal o „patriotickém obratu v Evropě“.
„Srdečně blahopřeji Andrejovi Babišovi a ANO k jasnému vítězství v českých parlamentních volbách!“ napsal Kickl v příspěvku na svém facebookovém profilu. „Patriotický obrat v Evropě je stále silnější a již jej nelze zastavit. Čeští voliči dnes jasně odmítli strany loajální k Bruselu a na první místo vynesli sílu, která stojí za svobodou, prosperitou a suverenitou,“ dodal předseda FPÖ.
„Pravda zvítězila!“ napsal ke svému blahopřání Andreji Babišovi třetí ze spoluzakladatelů Patriotů pro Evropu, maďarský premiér Viktor Orbán. „Velký krok pro Českou republiku, dobrá zpráva pro Evropu. Gratulujeme, Andreji!“
Truth has prevailed! @AndrejBabis has won the Czech parliamentary elections with a convincing lead. A big step for the Czech Republic, good news for Europe. Congratulations, Andrej! pic.twitter.com/jyqU5EVqc6— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 4, 2025
K úspěchu ve volbách poblahopřála Babišovi i spolupředsedkyně AfD Alice Weidelová. Gratulaci ovšem rozšířila i na hnutí SPD. „Gratulujeme Andreji Babišovi k velkolepému úspěchu v parlamentních volbách v Česku. Gratulujeme také našim partnerům SPD a předsedovi strany Tomiu Okamurovi, kteří budou hrát důležitou roli. Evropa se mění!“ uvedla na X.
Herzlichen Glückwunsch an @AndrejBabis zum fulminanten Erfolg bei den Parlamentswahlen in Tschechien. Gratulation auch an unsere Partner SPD und Parteichef Tomio Okamura, denen eine wichtige Rolle zukommen wird. Europa ist im Aufbruch! pic.twitter.com/lTnJELOUXd— Alice Weidel (@Alice_Weidel) October 5, 2025
„Po celé Evropě volí lidé do vlád vlastenecké strany, protože touží po svobodě a prosperitě!“ napsala ke své gratulaci Babišovi francouzská politička Marine Le Penová.
Toutes mes félicitations a @AndrejBabis et au parti ANO qui arrivent largement en tete des élections législatives en République Tcheque. Partout en Europe, les partis patriotes sont appelés au pouvoir par les peuples, désireux de retrouver leur liberté et leur prospérité !— Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 4, 2025
„Gratuluji, můj drahý příteli,“ přál Babišovi nizozemský politik Geert Wilders. „Posílíš Českou republiku. My, vlastenci, vyhráváme po celé Evropě!“ dodal Wilders podobně jako Le Penová.
Congratulations my dear friend @AndrejBabis!— Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 4, 2025
You will make the Czech Republic stronger.
We - patriots - are winning all over Europe! ??#CzechElections pic.twitter.com/o53PiiOZCi
Gratulaci připojil i předseda a zakladatel španělské strany Vox, Santiago Abascal, který též vítězství hnutí ANO vnímá jako dobrou zprávu pro Evropu a známku toho, že globalismus je na ústupu. „Vlastenci postupují vpřed. Gratulujeme Andreji Babišovi k jasnému vítězství a blahopřejeme českému lidu k volbě cesty svobody, bezpečnosti a prosperity,“ uvedl na X.
Hay una buena noticia en Europa. El globalismo retrocede y los patriotas avanzan.— Santiago Abascal ???? (@Santi_ABASCAL) October 4, 2025
Enhorabuena a @AndrejBabis por su clara victoria y felicidades al pueblo checo por escoger el camino de la libertad, la seguridad y la prosperidad.#Patriots @PatriotsEU pic.twitter.com/sGJdMqVFwH
Italský politik a lídr strany Liga, Matteo Salvini, zdůraznil, že Babiš porazil levici, která podle něj dosáhla historicky nejhoršího výsledku a uvedl, že Babiš se chystá vést vládu zaměřenou na boj proti nelegální migraci, odmítání války a odporu vůči „šíleným rozhodnutím Bruselu“.
Krom gratulace Babišovi pochválil Salvini i výsledek Motoristů sobě. „Skvělý výsledek zaznamenali také spojenci Motoristé sobě, kteří neustále rostou. Společně zvítězíme,“ uvedl italský politik.
Avanzano i Patrioti in tutta Europa! Il nostro amico @AndrejBabis, alleato della Lega in Ue, vince le elezioni in Repubblica Ceca, sbaraglia le sinistre (ai minimi storici!) e si prepara a guidare un governo che mettera al centro il contrasto all’immigrazione clandestina, il no…— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 4, 2025
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Alena Kratochvílová