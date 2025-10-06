Nezapomněli na něho. Babišovi gratulují ze všech koutů Evropy

Evropští lídři a předsedové stran sdružených ve frakci Patrioti pro Evropu gratulují Andreji Babišovi k vítězství ve volbách. Připomínají přitom vzestup vlasteneckých hnutí napříč Evropou a ústup globalismu. Gratulace směřovaly i k Motoristům sobě a hnutí SPD.

Nezapomněli na něho. Babišovi gratulují ze všech koutů Evropy
Popisek: Parlamentní volby 2025 vyhrálo hnutí ANO

V souvislosti s výsledkem parlamentních voleb v České republice, které jednoznačně vyhrál Andrej Babiš s jeho hnutím ANO, poukazuje švédský novinář Peter Imanuelsen na šířící se trend sílící pravice napříč Evropou.

Novinář připomíná, že v Rakousku vyhrála volby pravicová Strana svobody (FPÖ), v Nizozemsku vede v průzkumech Geert Wilders a v Německu se podle agentur veřejného mínění dostává na první místo Alternativa pro Německo (AfD). Ve Francii získalo nejvíce hlasů Národní sdružení Marine Le Penové pod vedením mladého Jordana Bardelly. I ve Španělsku posiluje pravicová strana Vox a také ve Švédsku v průzkumech sílí konzervativní Švédští demokraté.

Německá AfD má podle posledního průzkumu agentury INSA 26 % voličské podpory a nad koalicí CDU/CSU vede o dva procentní body.

Španělská pravicová a konzervativní strana Vox se dle průzkumu z konce září drží na třetím místě s necelými 21 %

V Nizozemsku suverénně vede Strana pro svobodu (Partij voor de Vrijheid, PVV) politika Geerta Wilderse.

Švédští demokraté se s 24 % drží na druhém místě.

Evropští lídři a předsedové stran, kteří jsou součástí frakce Patrioti pro Evropu, neopomněli popřát Andreji Babišovi k vítězství. Spoluzakladatel frakce a předseda rakouské FPÖ, Herbert Kickl, se dokonce rozepsal o „patriotickém obratu v Evropě“.

„Srdečně blahopřeji Andrejovi Babišovi a ANO k jasnému vítězství v českých parlamentních volbách!“ napsal Kickl v příspěvku na svém facebookovém profilu. „Patriotický obrat v Evropě je stále silnější a již jej nelze zastavit. Čeští voliči dnes jasně odmítli strany loajální k Bruselu a na první místo vynesli sílu, která stojí za svobodou, prosperitou a suverenitou,“ dodal předseda FPÖ.

„Pravda zvítězila!“ napsal ke svému blahopřání Andreji Babišovi třetí ze spoluzakladatelů Patriotů pro Evropu, maďarský premiér Viktor Orbán. „Velký krok pro Českou republiku, dobrá zpráva pro Evropu. Gratulujeme, Andreji!“

K úspěchu ve volbách poblahopřála Babišovi i spolupředsedkyně AfD Alice Weidelová. Gratulaci ovšem rozšířila i na hnutí SPD. „Gratulujeme Andreji Babišovi k velkolepému úspěchu v parlamentních volbách v Česku. Gratulujeme také našim partnerům SPD a předsedovi strany Tomiu Okamurovi, kteří budou hrát důležitou roli. Evropa se mění!“ uvedla na X.

„Po celé Evropě volí lidé do vlád vlastenecké strany, protože touží po svobodě a prosperitě!“ napsala ke své gratulaci Babišovi francouzská politička Marine Le Penová.

„Gratuluji, můj drahý příteli,“ přál Babišovi nizozemský politik Geert Wilders. „Posílíš Českou republiku. My, vlastenci, vyhráváme po celé Evropě!“ dodal Wilders podobně jako Le Penová.

Gratulaci připojil i předseda a zakladatel španělské strany Vox, Santiago Abascal, který též vítězství hnutí ANO vnímá jako dobrou zprávu pro Evropu a známku toho, že globalismus je na ústupu. „Vlastenci postupují vpřed. Gratulujeme Andreji Babišovi k jasnému vítězství a blahopřejeme českému lidu k volbě cesty svobody, bezpečnosti a prosperity,“ uvedl na X.

Italský politik a lídr strany Liga, Matteo Salvini, zdůraznil, že Babiš porazil levici, která podle něj dosáhla historicky nejhoršího výsledku a uvedl, že Babiš se chystá vést vládu zaměřenou na boj proti nelegální migraci, odmítání války a odporu vůči „šíleným rozhodnutím Bruselu“.

Krom gratulace Babišovi pochválil Salvini i výsledek Motoristů sobě. „Skvělý výsledek zaznamenali také spojenci Motoristé sobě, kteří neustále rostou. Společně zvítězíme,“ uvedl italský politik.

