Nic nevymyslíte! Babiš vyprášil Fialu. Našel zákeřnost

„Tento týden jsem konečně mohl mluvit s panem prezidentem. V pátek jsem měl termín v 11 hodin, těšil jsem se, že ho uvidím. Naposledy jsem ho viděl 10. října předtím, než ho převezli do nemocnice, a to na tom nebyl fakt dobře. Ale bohužel nemocnice zakázala návštěvy, tak jsme mluvili jenom po telefonu, pan prezident se mě zeptal, jestli skutečně nechci být pověřen, protože on držel tu linku, že ten, kdo má nejvíc poslanců, a to je hnutí ANO, že bude mít šanci sestavit vládu. A já jsem řekl: Pane prezidente, je to marné, pětikoalice má 108 mandátů, takže i když vím, že by mi to dal i dvakrát a mohl bych tam skutečně zkoušet, ale já to nechci,“ ubezpečil Babiš ve svém nedělním pořadu. Podle něj se tím pádem nenaplnily ani ty představy oponentů a komentátorů, že Babiš je nedemokratický a nebude chtít odejít a předat vládu. „Jsou překvapeni, že to tak není, že Babiš je demokratický. Babiš uznává a respektuje ústavu naší země,“ zmínil Babiš.

„Včera se ČTK ptala, co říkám na to, že předseda ODS Fiala mluvil s panem prezidentem, a z toho vyplynul standardní povolební postup. To je otázka. Já jsem odpověděl: opravdu nevím, proč se mě ptáte na takovou trivialitu a samozřejmost, nestandardním povolebním postupem strašili jen novináři, komentátoři a aktivisté. A tak strašili čtyři roky. Stále mluvili, že ten Babiš je zlo, chce tam být, stále potřebuje tu moc,“ zmínil Babiš, že šlo o nesmysly a on bude postupovat standardně.

„Zítra je Sněmovna. Uvidíme, jak rychle se ustaví její orgány. Já doufám, že rychle. Slibuji vám, že naše vláda vytvoří historický rekord v rychlosti podání demise a doručení demise na Pražský hrad. Tak to prosím sledujte,“ vyzval Babiš.

„Myslel jsem si, že ti vybraní komentátoři a novináři, kteří jsou součástí toho polistopadového kartelu, budou lhát jenom před volbami, a také ta pětikoalice. Oni ale lžou i po volbách. Říkají, že naše vláda na něco rezignovala. Vůbec ne. My pracujeme naplno. Pracujeme tak, jako kdybychom tady měli být ještě další čtyři roky. Jsem zodpovědný člověk. My jsme v pátek měli vládu. Na té vládě jsme odsouhlasili důležité věci. Například hromadné žaloby. Ten institut, který nechtěla projednat Sněmovna minulé období. Ano, je to i v kontextu Bohemia Energy, která tady podvedla statisíce lidí. To je ale samozřejmé, že to nestihneme. Takže to není proto, abychom to použili na Bohemia Energy, ale aby tady ten institut byl. Aby když někdo hromadně podvede lidi, měli možnost podat tu žalobu,“ zmínil dále Babiš.

Babiš následně shrnul i to, co se děje v mediálním prostoru. „Známá prolhaná kyperská firma Seznam Zprávy vždycky na víkend dá nějakou lež. Použila na to nějakého politologa, který tvrdí: ‚Co se týče ANO, především u premiéra se projevuje, že si nechce pálit prsty s jakýmikoliv nepopulárními opatřeními, která omezí život lidí. Premiér se tváří, jako by se ho epidemie vůbec netýkala. Do médií vystupuje ministr zdravotnictví Vojtěch, ministr školství Plaga a reaguje.‘ To je neuvěřitelné. Ať pan politolog si pustí Čau lidi. Každou neděli vyzývám lidi, aby se očkovali, dávám informace. A to udělám i dnes,“ řekl Babiš s odkazem na článek serveru Seznam Zpráv, jenž přinesl rozhovor s politologem Masarykovy univerzity Lubomírem Kopečkem.

„Víte, problém je to, a proto jsme i prohráli volby, že v tom mediálním prostoru je plno lidí, kteří o nás mluví negativně, kteří lžou. Vždycky musíte zjistit, kdo to je. On je z katedry politologie Masarykovy univerzity, kterou zakládal pan profesor Fiala. Takže když se podíváte, co ten člověk říká, no tak samozřejmě vždy o nás mluví negativně. A každý, kdo takhle vystupuje v médiích, tak si zkuste zjistit, kdo to je, proč to říká, jaký z toho má prospěch. Je jich strašně moc. A to je ta fronta, která nás porazila ve volbách. Samozřejmě je to nepravda,“ zmínil Babiš, že i nadále dělá vláda opatření, aby ochránila lidi.

„Tempo očkování. Mezitýdně vzrostlo opět o 49,5 procenta. Ano, dokonce 5. listopadu, v pátek, bylo naočkovaných 54 tisíc vakcín. Stoupá to. Stoupá i množství u praktiků, i když by to samozřejmě mohlo být ještě lepší. A vakcín je dostatek. Je potřeba, aby si to praktici objednávali. Ty objednávky stoupají, od 25. října bylo dodáno 182 130 dávek. Je důležité, aby všichni, kteří mají dostat třetí dávku, aby na ni co nejdříve šli. Vakcín je dostatek, můžete si i vybrat. Není pravda, že bychom se nestarali. Staráme se. Posilující dávku ale zatím dostalo jenom 20 procent osob. Stále je otevřeno 413 očkovacích center. Znovu zdůrazňuji a apeluji na všechny občany ČR, aby se očkovali. Jednoznačný důvod je zdraví. Je to ochrana zdraví, snížení těžkého průběhu nemoci u očkovaných. Prosím vás, je to důležité,“ zmínil dále Babiš a vyzval lidi k očkování.

„Věřte mi, že naše vláda až do posledního momentu bude dělat všechno pro to, abychom řešili covid-19. To, že někdo říká, že nechceme dělat nepolupárlní opatření. Ano, zrušili jsme testy, už neproplácíme testy od 1. listopadu. Piráti říkají, že to znovu udělají. No, tak uvidíme,“ ubezpečil dále Babiš a zmínil i videocall mezi týmem profesora Válka (jakožto zřejmě budoucího ministra zdravotnictví) a Ministerstvem zdravotnictví. „Ale jaký je to nový tým, když šéf toho týmu pana Válka, pan profesor Chlíbek, je součástí týmu Vojtěcha. Celou pandemii je tam, i ten Dušek je tam, i ten Smejkal tam je. Všichni tam jsou. Já nevím, co tenhle nový tým vymyslí. Podle mého názoru nevymyslí téměř nic, protože my jsme vždycky dělali maximum pro to, abychom zabránili nárůstu covidu-19, ale je to všude. Všude to roste, bohužel,“ řekl také k tomuto tématu.

Vážení přátelé, dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu Čau lidi. Někteří jste mi psali, proč mám respirátor. No, protože je tady se mnou kameraman Petr. Takže proto mám respirátor.



Tento týden jsem konečně mohl mluvit s panem prezidentem. V pátek jsem měl termín v 11 hodin, těšil jsem se, že ho uvidím zase. Naposledy jsem ho viděl 10. října, předtím, než ho převezli do nemocnice. A to na tom fakt nebyl dobře. Nemocnice ale bohužel zakázala návštěvy, tak jsme mluvili jen po telefonu.



Pan prezident se mě zeptal, jestli skutečně nechci být pověřen. Protože on držel tu linku, že ten, kdo má nejvíce poslanců, a to je hnutí ANO, že bude mít šanci sestavit vládu. A já jsem řekl: pane prezidente, je to marné, pětikoalice má 108 mandátů. Takže i když vím, že by mi to dal i dvakrát, a mohl bych tam skutečně zkoušet. Já to ale nechci.



Tím pádem se nenaplnili ani ty představy našich oponentů a komentátorů, že Babiš je nedemokratický a nebude chtít odejít a předat vládu. Jsou překvapeni, že to tak není, že Babiš je demokratický. Babiš uznává a respektuje Ústavu naší země.



Včera se ČTK ptalo, co říkám na to, že předseda ODS Fiala mluvil s panem prezidentem, a z toho vyplynul standardní povolební postup. To je otázka. Já jsem odpověděl: opravdu nevím, proč se mě ptáte na takovou trivialitu a samozřejmost, nestandardním povolebním postupem strašili jen novináři, komentátoři a aktivisté. A tak strašili čtyři roky. Stále mluvili, že ten Babiš je zlo, chce tam být, stále potřebuje tu moc.



Samozřejmě nesmysly. Budu postupovat standardně. Zítra je Sněmovna. Uvidíme, jak rychle se ustaví její orgány. Já doufám, že rychle. Slibuji vám, že naše vláda vytvoří historický rekord v rychlosti podání demise a doručení demise na Pražský hrad. Tak to prosím sledujte.



Myslel jsem si, že ti vybraní komentátoři a novináři, kteří jsou součástí toho polistopadového kartelu, budou lhát jenom před volbami, a také ta pětikoalice. Oni ale lžou i po volbách. Říkají, že naše vláda na něco rezignovala. Vůbec ne. My pracujeme naplno. Pracujeme tak, jako kdybychom tady měli být ještě další 4 roky. Jsem zodpovědný člověk.



My jsme v pátek měli vládu. Na té vládě jsme odsouhlasili důležité věci. Například hromadné žaloby. Ten institut, který nechtěla projednat Sněmovna minulé období. Ano, je to i v kontextu Bohemia Energy, která tady podvedla statistice lidí. To je ale samozřejmé, že to nestihneme. Takže to není pro to, abychom to použili na Bohemia Energy, ale aby tady ten institut byl. Aby když někdo hromadně podvede lidi, měli možnost podat tu žalobu.



Vláda také doporučila všem ministrům a všem institucím, aby využili právní úpravy tzv. milostivého léta. To znamená, že lidé kteří mají dluh vůči těmto institucím to mohou využít. Vstoupilo to v platnost 28. října. Prosím vás, nezapomínejte na to. Naše vláda to doporučila všem našim institucím i firmám.



Předsednictví ČR v roce 2022, od 1. 7. Já nechápu, proč pan Bartoš stále lže, že to není připravené. Je to připravené. A my tuto prezentaci dáme na web, aby si to každý mohl přečíst, že jsme už 10. 7. 2018 začali přípravy na předsednictví. Všechno bude připraveno. I ta zahrada na Strakovce bude úplně nová, i ta kuchyně bude nová. Všechno jsme připravili. Bez ohledu na to, že jsme volby prohráli. Děláme samozřejmě vše pro to, aby to fungovalo. Není náš zájem, abychom poškozovali ČR, to určitě nechceme.



Vláda dále projednala další peníze React-EU. Víte, kolik přinesl pan Nečas pro zdravotnictví, když minule vyjednával evropské peníze? 8 miliard. Já jsem prosadil 50 miliard. React-EU, to je program, kde celkově bude téměř 29 miliard, z toho bude 23 miliard pro zdravotnictví, přístroje a stavby. A všechny nemocnice, které požádaly – nejenom krajské, fakultky, vojenské i městské dostaly ty peníze, které potřebovaly. 5 miliard pro záchranáře, IZS. Teď jsme zase navýšili 600 pro hasiče, protože jsou strašně důležití.



Ještě navíc jsme dali 100 milionů pro potravinové banky. Ano, ty jsme vždy podporovali. Ony ty peníze potřebují, protože sociálně slabších lidí je stále více. Bohužel.



Takže naše vláda funguje. Ve středu pokračujeme. Tam budeme řešit podporu lidí, na které dopadla ta energetická chudoba, i v důsledku Bohemia Energy. Budeme samozřejmě řešit i další opatření v rámci covid-19.



Covid-19. Věřte mi, že děláme maximum pro to, abychom ochránili životy našich lidí. Nechováme se tak, jako příští koalice, která celou pandemii měla radost z toho, že to mělo velké negativní dopady na naše občany. A proto měli vysoké preference a nepomáhali nám. My jim budeme pomáhat. Když budeme v opozici, tak je budeme podporovat. Na to se spolehněte.



Co se teď děje v mediálním prostoru. Známá prolhaná kyperská firma Seznam Zprávy vždycky na víkend dá nějakou lež. Použila na to nějakého politologa, který tvrdí: „Co se týče ANO, především u premiéra se projevuje, že si nechce pálit prsty s jakýmikoliv nepopulárními opatřeními, které omezí život lidí. Premiér se tváří, jako by se ho epidemie vůbec netýkala. Do médií vystupuje ministr zdravotnictví Vojtěch, ministr školství Plaga a reaguje.“



To je neuvěřitelné. Ať pan politolog si pustí Čau lidi. Každou neděli vyzývám lidi, aby se očkovali, dávám informace. A to udělám i dnes.



Víte, problém je to, a proto jsme i prohráli volby, že v tom mediálním prostoru je plno lidí, kteří o nás mluví negativně, kteří lžou. Vždycky musíte zjistit, kdo to je. On je z katedry politologie Masarykovy univerzity, kterou zakládal pan profesor Fiala. Takže když se podíváte, co ten člověk říká, no tak samozřejmě vždy o nás mluví negativně. A každý, kdo takhle vystupuje v médiích, tak si zkuste zjistit, kdo to je, proč to říká, jaký z toho má prospěch. Je jich strašně moc. A to je ta fronta, která nás porazila ve volbách. Samozřejmě je to nepravda.



Děláme nadále opatření, abychom ochránili lidi. I další opatření přijde ve středu, bude vláda. Bude se týkat rozšíření ochrany dýchacích cest na VŠ a povinnost testování všech neočkovaných zdravotníků. To je požadavek ředitelů nemocnic.



My až do posledního momentu, co přijde nová vláda, budeme dělat vše pro to, abychom ochránili život našich lidí.



Tempo očkování. Mezitýdně vzrostlo opět o 49,5 procenta. Ano, dokonce 5. listopadu, v pátek bylo naočkovaných 54 tisíc vakcín. Stoupá to. Stoupá i množství u praktiků, i když by to samozřejmě mohlo být ještě lepší. A vakcín je dostatek. Je potřeba, aby si to praktici objednávali. Ty objednávky stoupají, od 25. října bylo dodáno 182 130 dávek.



Je důležité, aby všichni, kteří mají dostat třetí dávku, aby na ni co nejdříve šli. Vakcín je dostatek, můžete si i vybrat.



Není pravda, že bychom se nestarali. Staráme se. Posilující dávku ale zatím dostalo jenom 20 procent osob. Stále je otevřeno 413 očkovacích center.



Znovu zdůrazňuji a apeluji na všechny občany ČR, aby se očkovali. Jednoznačný důvod je zdraví. Je to ochrana zdraví, snížení těžkého průběhu nemoci u očkovaných. Prosím vás, je to důležité.



Od úterý začne kampaň. Označil jsem ji za brutální. A ty fotografie jsou úplně hrozné. Ano, to je ono. Neměl čas na očkování. Nevěřila, že očkování pomůže. Měl svoji pravdu. Neměl čas na očkování. Měl svoji pravdu. Měl plno výmluv. A další. Ano, ty záběry jsou brutální, je mi to strašně líto. My jsme ale skutečně přesvědčovali, snažili se najít tu motivaci, aby lidé pochopili, že je to důležité, aby nevěřili těm fake news, těm nepravdám.



Takže prosím vás, skutečně se nechte očkovat. Nevěřte těm lžím. Je to strašně důležité. A hlavně ta třetí dávka.



My jsme dělali maximum pro to, abychom ochránili životy našich lidí. Pamatujete si, jak jsem bojoval za ty protilátkové koktejly, za ten bamlanivimab, který přišel 15. února 2020 do Thomayerovy nemocnice, a za ten Regeneron, který dostal Trump, a který jsme vybojovali mimo Evropskou komisi – na to bychom čekali dlouho, jako jsme čekali dlouho na vakcíny. Tak teďka je to dispozici. A konečně lidé o to projevují zájem, lékaři to ordinují. Ta spotřeba je teď více než tisíc měsíčně. Ministerstvo zdravotnictví asi objedná další dávky, aby byly k dispozici. A tyto protilátkové koktejly, pokud máte ty predispozice – obezitu, vysoký tlak, kardio, cukrovku, musíte dostat na třetí den od pozitivity. Musíte to vědět. A je to k dispozici. Je to strašně důležité.



Věřte mi, že naše vláda až do posledního momentu bude dělat všechno pro to, abychom řešili covid-19. To, že někdo říká, že nechceme dělat nepolupárlní opatření. Ano, zrušili jsme testy, už neproplácíme testy od 1. listopadu. Piráti říkají, že to znovu udělají. No, tak uvidíme.



Konečně došlo k videocallu mezi týmem pana profesora Válka a Ministerstvem zdravotnictví. Ale jaký je to nový tým, když šéf toho týmu pana Válka, pan profesor Chlíbek je součástí týmu Vojtěcha. Celou pandemii je tam, i ten Dušek je tam, i ten Smejkal tam je. Všichni tam jsou. Já nevím, co tenhle nový tým vymyslí. Podle mého názoru nevymyslí téměř nic, protože my jsme vždycky dělali maximum pro to, abychom zabránili nárůstu covidu-19, ale je to všude. Všude to roste, bohužel.



Takže mi věřte, že mně vždycky záleželo na vašem zdraví. Znovu vám připomenu tenhle prospekt. Rakovina. Je to svinstvo. Každý den slyším hrozné příběhy, na to není vakcína. Tenhle super prospekt, u jehož zrodu jsem stál, organizoval jsem to, a opozice to zakázala. Řekla, že je to kampaň. Žádná kampaň to samozřejmě nebyla, protože ten prospekt Národního boje ČR proti rakovině je strašně důležitý.



Doufám, že se v něm bude pokračovat. Takže tento prospekt je na webu Úřadu vlády, Ministerstvo zdravotnictví, ostatní pojišťovny to údajně také mají. Vůbec nechápu, proč to stále berou nějak politicky. VZP to distribuuje, tenhle prospekt. Je fakt skvělý. Můžete ho dostat na distribučních centrech VZP. Žádejte o to. Hlavně si to přečtěte. Je to strašně důležité. Prevence zachrání život.



U rakovin jako je prostata nebo prso je stoprocentní úspěšnost, když se to zjistí včas. 27 tisíc lidé ročně zemře na rakovinu. Myslete na to, prosím vás.



Green Deal. Byl jsem v Glasgow. Klimatická konference. Katastrofální organizace. Myslel jsem, že ani neodletíme. To je ale jedno. Všichni tam hezky mluvili, všechno slibovali. Výsledek je takový, jaký je. To znamená, že jedině Evropa, která má celkem 8,7 procenta globálních emisí CO2 dělá opatření, které skutečně snižují emise CO2.



Otázka ale je, jestli sama Evropa to zvládne. No, samozřejmě, že to nezvládne, když Čína, která má 25 procent globálních emisí staví další hnědouhelné elektrárny, které my zavíráme. Říkají, že do roku 2030 budou navyšovat.



Takže jak to můžeme sami zvládnout? Nemůžeme. Je potřeba, abychom byli rozumní. Prosím vás, přečtěte si ten můj projev, ten byl z jiné planety, když ho porovnáte s projevy ostatních. Ve svých projevech neřekli, že když není proud ve Velké Británii, tak pouští ty hnědouhelné elektrárny. A když nefouká vítr v Severním moři v Německu, tak taky pouští ty staré elektrárny. A když ve Švédsku není proud, tak vyzývají lidi, aby neluxovali.



Proč ta Gréta nejde do Číny? Proč nejde do Ruska? Tam ať vyzve mladé lidí, ať donutí ty režimy, aby snižovaly CO2.



Tímhle způsobem se Evropa zabije. Zničí svůj průmysl, bude to mít obrovský dopad na nezaměstnanost.



Já nechápu, že nejsou schopni v Bruselu pochopit, že emisní povolenky zdražují proud o 23 procent. Říkal jsem to Evropské radě 15krát. Jenže oni jsou pomalí, možná to ani nechtějí.



Je to skutečně zvláštní situace, kdy Evropa dělá velké úsilí. Ještě větší, než by musela. A ty ostatní na to víceméně kašlou. Americký prezident Biden říká, že někdy 2030 budou investovat.



Česká republika si ale plní závazky. My jsme za období 2005 až 2020 snížili emise o 20 procent. Také jsme na dobré cestě splnit náš závazek poklesu emisí v letech 2005 až 2030 o 30 procent. Takže my jsme už za období 1990 až 2019 snížili emise o 38 procent. To znamená, že ten náš původní závazek snížení emisí o 40 procent do roku 2030 splníme o 10 let dříve. Takže my plníme. I když jsem velice kritický.



Jsem rád, že se našli i lidi, kteří pochválili ten můj projev. Protože si myslím, že je pravdivý. Je pravdivý o tom, že donekonečna si nemůžeme říkat, že nepotřebujeme ruský plyn. Evropští politici dělají všechno pro to, aby kapacity plynovodu nebyly naplněny. Místo toho, abychom s Ruskem udělali dlouhodobé kontrakty na dodávky plynu. Rusko nás potřebuje, stejně jako my potřebujeme jejich plyn. Tak si budeme stále nalhávat, že se obejdeme bez jejich plynu? Neobejdeme. Tak jsem to i v projevu řekl.



Naše vláda rozjela tisíce projektů, jak přizpůsobit Česko změně klimatu. My se musíme spoléhat sami na sebe. Našli jsme nové zdroje pitné vody pro stovky tisíc lidí, vybudovali tisíce nových rybníků, tůní a mokřadů. Připravili výstavbu nových přehrad. Stovky měst a obcí a tisíce lidí díky našim programům lépe hospodaří s dešťovou vodou. Protože jsme v důsledku kůrovcové kalamity přišli o mnoho lesů. Ano, Jurečka neudělal vůbec nic. Nechal zničit naše lesy. My jsme vysázeli stovky milionů stromů v lesích a mimo ně. Sázíme více listnatých stromů, aby nové lesy byly odolnější vůči klimatické změně. Celkem jsme z národních a evropských zdrojů v této oblasti od roku 2014 podpořili více než 21 500 projektů částkou v celkovém objemu 16,5 miliardy. Některé z podpořených projektů zaměřených na adaptaci na změnu klimatu najdeme v každé obci ČR.



Ano, pro nás je klimatická změna hlavně voda, dostupnost vody, naše příroda a naše lesy. Děláme pro to maximum. Nemůžeme se ale dívat na to, že Evropa se řítí do velkých ekonomických problémů, protože klimatická změna se stala ideologií. Musíme být rozumní.



Přečtěte si znovu můj projev, moc vám děkuji.



Zvyšování cen energií. Ano, to je pro nás hlavní téma, řešíme to od rána do večera. Havlíček to řeší skutečně stále. Máme také konkrétní výsledky. Chceme lidem pomoci. Píšete mi, že je skandální, že Senát hlasoval proti zmrazení mezd politiků. Ano, podvedli vás. Nás všechny. Ve Sněmovně slibovali, že se zmrazí, a v Senátu řekli, že ne, že nějakých 727 milionů nejsou vlastně žádné peníze. A to v čase, kdy lidé musí platit podstatně vyšší ceny energií.



Děláme maximum pro to, aby ten dopad na vás byl co nejnižší. Odpustili jsme DPH na listopad a prosinec, to se ale projeví později. Odpustili jsme platby za OZE, to je těch 500 korun, to jsme odpustili pro domácnosti do spotřeby 3 megawatt za rok.



Teď připravujeme na vládu ve středu sociální dávky pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou.



A co se týče tzv. dodavatele poslední instance, tam se nám podařilo snížit zálohy na listopad o 50 procent, na prosinec o 40 procent. Ale prosím vás, zkuste se co nejdříve přehlásit na lepšího dodavatele energií, spolehlivého dodavatele energií. Ne jako vás a nás všechny podvedla Bohemia Energy.



Můžeme debatovat, kdo za to může. Ano, pokud ERÚ nekontroluje a nemá vůbec podle směrnice možnost to kontrolovat, tak je absurdní, tak je potřeba změnit i tu evropskou směrnici. Přeci to ERÚ by mohlo přijít do firmy a zeptat se: tak když jste prodali, máte vůbec nakoupeno, a jaký to má dopad na vaše hospodaření? To jsou věci, které je potřeba ještě změnit.



Další opatření pro firmy – dotační program pro malé a střední podniky, když budou mít nedostatek hotovosti. To je program ČMZRB. Mělo by to fungovat od prosince. A taky firmy po nás požadují částečně odpuštění plateb za OZE. Toto nás ještě čeká. Hlavně to čeká příští vládu. Uvidíme, v úterý je sněm Svazu průmyslu, do jaké míry firmy budou hlasité a co konkrétně navrhují. Je důležité, aby to i nová vláda vnímala.



Problém energií, už jsem o tom mluvil, emisní povolenky, Evropská komise je pomalá, otrlá, podělali to, nechtějí to opravit, no a samozřejmě dostatek plynu. Ale tam konečně si musí říct Evropa pravdu. Plynu je dost. My potřebujeme ruský plyn, a Rusko potřebuje nás – abychom ho kupovali. Jak jednoduché. Tak když už konečně skončí ty politické hrátky, a uděláme vše pro to, aby ten plyn byl podstatně levnější. A to jen tím, že skutečně dojde k dlouhodobým dohodám.



Naše vláda samozřejmě funguje dále. Když jsem se stal ministrem financí, jasně jsem řekl, že neexistuje, pokud já budu ve vládě, aby nebyly peníze na výstavbu dopravní infrastruktury.



Havlíček. Ano, dvojitý ministr, který má jasné výsledky. A co se povedlo? Povedla se konečně D49 – Hulín-Fryšták, to je vlastně obchvat Zlína. 17,3 km. 12 ministrů to nedokázalo vyřešit. 13 let sporů s ekologickými teroristy. Tak v pátek konečně to Havlíček zvládl, ukončil tahanice. Do konce roku se začne stavět.



Vzpomínejte na nás, že my jsme tohle vyřešili.



A jedeme dále. D11. 17. 12. 2021 se otevře 22,4 km nové dálnice D11. Uvidíme, jestli nás nová vláda pozve. Každý ale ví, že my jsme to protlačili. Mám z toho velkou radost.



No a samozřejmě nová D1. Představte si, co se stalo. Pamatujete na to video, jak jsem ho natáčel? Řídil jsem, koukal dopředu. Asi jsem se dvakrát nebo třikrát milisekundu podíval na papír. Je vidět z těch záběrů, že jsme jeli pomalu, že nás plno aut předjelo. No a od Policie ČR jsem dostal výzvu k podání vysvětlení.



Zase mě někdo udal. Nevím, jestli je to Pirát nebo kdo. Tady mi píšou, že jsem 3. 10. řídil motorové vozidlo a že jsem se plně nevěnoval řízení, jelikož jsem se opakovaně díval do papíru. „Vaše jednání je zaznamenané na sociálním kanálu Youtube,“ mi píše policie, krajské ředitelství.



Já pustím to video na Facebook, a k tomu vám pustím jiné video. A napište mi, jestli máte pocit, že jsem se nevěnoval řízení. Samozřejmě jsem se věnoval. Ale dobrý, tak Babiš je to nejhorší. Uvidíme, jak to dopadne.



Prosím vás, ještě k tomu Havlíčkovi. Teď vidíte, jak se skládá nová vláda. Když my jsme nastoupili, tak ten post vicepremiéra pro vědu a výzkum Bělobrádka převzal Havlíček a já. Ušetřili jsme 50 úředníků. A měli jsme jasné výsledky. Také jsme dali obrovské peníze, a stále navyšovali, do vědy a výzkumu. Možná si na to někdy vzpomenete.



Okénko finance. Paní Schillerová byla na vládě pověřena, aby na evropské úrovni prosadila návrh na zvýšení limitu pro plátce DPH z 1 milionu na 2 miliony korun. Na stejnou částku chceme navýšit i hranici ročního příjmu pro zájemce o paušální daň. Dobrá zpráva pro podnikatele, živnostníky. Nevolili nás. Vím, že jsem je naštval s EET, ale to se nedá nic dělat. Takže to je dobrá zpráva.



Dobrá zpráva je, že ČR má vynikající rating. S&P opět potvrdila vynikající ratingové hodnocení ČR se stabilním výhledem. Znovu, prosím vás. Nevěřte těm kecům, že naše země je na tom špatně. Stále máme šesté nejlepší finance v EU. A kdo je před námi? Estonsko, pidi stát. Bulharsko, malinký stát. Lucembursko, to je úplně malinký. Jediný porovnatelný s námi je Švédsko. Takže jsme na tom stále skvěle.



Rozpočet se vrátí do normálu. Samozřejmě i deficit bude podstatně nižší. Stále máme rekordní investice. Jenom v říjnu jsme proinvestovali 14 miliard. Celkem letos už 114 miliard, to je druhý nejlepší výsledek. Zvyšují se i příjmy z daní. Myslím, že všechno funguje.



Příští vláda, politici říkají, že je tady něco rozvrácené. Nic není rozvrácené. Naše země je ve skvělé kondici. A my jsme dali v rámci covidu až 594 miliard. Ano, udrželi jsme zaměstnanost. Zvýšili jsme minimální mzdu o 1 000 korun. Ano, je to kompromis, tripartita se nedomluvila. Vnímáme celkovou situaci, podnikání. Myslím si, že je ro rozumný kompromis.



Zvítězili jsme v mezinárodní arbitráži o 5,2 miliardy korun. Už od roku 2015 je to patnácté vítězství. Samozřejmě jsme se snažili to vždy dělat jako insourcing, protože jsme nechtěli, aby to dělaly externí právní kanceláře. Pamatujeme si na doby do roku 2013, kolik to stálo.



Inflace a navýšení sazeb ČNB. Úplně absurdní, neuvěřitelný, nesmyslný krok, který ohrožuje naši ekonomiku, ohrožuje naše občany. Vůbec tomu nerozumím. Když čtu: „Agentura Reuters provedla čerstvý průzkum mezi americkými ekonomy, většina z nich očekává, že tamější centrální banka FED začne zvyšovat úrokové míry nejdříve v roce 2023. Investoři oslovení deníkem Financial Times odhadují, že ECB by mohla začít zvyšovat sazby koncem roku 2022. Leckdo se ale domnívá, že ECB začne zvyšovat nejdříve v roce 2024.“



Tak rozumíte tomu, proč? „ČNB totiž postupuje proti všem velký institucím a globálním prognózám. Zrovna se zvyšování úroků a škrcení vlastní ekonomiky, české ekonomiky, a vlastně už jsme mistři světa. Není to vůbec dobrý nápad, je to velice destruktivní a sebepoškozující filozofie.“



Slyšíte, že by někdo křičel? A víte, proč nekřičí? Protože to je vyjádření Babiše. A to, co řekne Babiš, to přeci nebudeme podporovat. To, že díky ČNB budou mít všichni naši občané dražší hypotéky, o mnoho dražší hypotéky, a firmy dražší úvěry. Ale hlavně ty malé a střední. Že to může mít dopad na lidi, že to zabrzdí investování, to asi nikomu nevadí.



Takže jaké jsou ty sazby? V Evropě je nula. A kolik máte sazbu ve Velké Británii, ti nejsou v eurozóně? 0,1. A USA? 0,125. Jedině naše slavná ČNB chce tady poškodit zásadním způsobem ekonomiky a všechny občany.



Pan předseda Fiala mluvil o nějaké Babišově drahotě. Tak si pamatujte, že hypotéky jsou drahota ČNB. Úplně nesmyslné rozhodnutí. Kdo má takovou sazbu 2,75? Chile. Potom Indonésie 3,5, Jižní Afrika, Čína má, Mexiko a tak dále… Všichni ostatní mají podstatně nižší sazby.



Takže já tomu nerozumím, je to nesmysl. Protože samozřejmě nárůst cen ropy, plynu a emisních povolenek… Pokud si někdo myslím, že tímto opatřením, že navýší úroky všem, že to pomůže, to je nesmysl. Vydělají na tom jenom banky. Už v březnu 2020 ČNB navýšila základní sazbu na 2,25. Úplně mimo byli. Už v roce 2019 měl automobilový průmysl problémy. Takže navýšili 2,25, aby to v dubnu a v květnu snížili o dva body na 0,25.



Evidentně ČNB je asi jediná na světě, která zkrátka si myslím, že porazí globální inflaci. Samozřejmě neporazí.



A můžeme se bavit o tom, co se stalo za naší vlády. Víte, kolik stouply úspory naše obyvatelstva? Ony stouply za naší vlády o 480 miliard. A lidé byli rozumní, tolik neutráceli. A teď je otázka, jestli je teď ČNB nevystrašila tak, že začnou utrácet, a ještě vyženou inflaci nahoru.



Problém je v tom, že pokud o tom rozhodují lidé, teoretici, kteří se to učili na VŠ, a jsou odtržení od reálného života, tak potom to tak dopadá.



Uvidíme, ale je to rozhodně špatný krok proti všem občanům, proti ekonomice, proti všem občanům ČR.



Prosím vás, příští týden se ustanoví Sněmovna, snad to bude rychle. Podáme demisi, pošlu to na Hrad. Snad nová vláda nastoupí a dostane důvěru.



Nic nekončí. Já jsem tady pro vás, ve volbách propadlo až milion hlasů. Klidně mi piště, já budu vás mluvčí. A budu mít na vás více času. Bude reset komunikace. Budu mít více času na to vás navštívit, mluvit s vámi a přenášet vaše názory, připomínky a informace do Sněmovny, a samozřejmě i v rámci tohoto pořadu.



Na závěr, a já vím, že jsem otravný, to nejdůležitější: očkujte se. Posilující dávka, první dávka. Přesvědčte své okolí. Fakt je to důležité. Chraňte vaše zdraví. Pokud jste pozitivní, žádejte ten Regeneron a bamlanivimab. A nezapomínejte: prevence. Rakovina je svinstvo. Přečtěte to, je to důležité.



Těším se na příští neděli.

