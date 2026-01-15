Niedermayer: Povolenky ETS 2 mají státům pomoct

Systém emisních povolenek EU ETS 2, který má nově dopadnout na dopravu a bydlení, vyvolává v Česku mimořádně silné emoce. Kritici z řad ekonomů, energetických expertů i části odborné veřejnosti varují, že povede k dalšímu zdražování základních životních potřeb – pohonných hmot, vytápění i nájemního bydlení – a nejtvrději zasáhne nízkopříjmové domácnosti a střední třídu. Obavy se týkají i nepředvídatelnosti cen povolenek, tlaku na inflaci a oslabení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky v době, kdy čelí globálním krizím. Část kritiků v podstatě označuje emisní povolenky za novou formu daně.
Přesto řada politiků o systému ETS 2 mluví zcela opačně. Tvrdí, že nemá domácnosti trestat, ale naopak jim pomoci. Právě tímto způsobem ETS 2 obhajuje i europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer, podle něhož je systém nástrojem, jak spojit klimatické cíle se sociální ochranou, nikoli dalším zásahem do peněženek občanů.
ETS 2 jako sociální revoluce pro chudší domácnosti
Rada ministrů EU schválila odklad systému ETS 2 o jeden rok, takže jeho spuštění se nyní počítá až od roku 2028. Česká vláda přesto dál deklaruje, že ETS 2 nepřijme. Podle europoslance však vláda není poslední instancí, protože systém ještě musí projít Parlamentem a zároveň je už velmi pevně ukotvený v evropské dohodě. Zdůrazňuje, že ještě před samotným spuštěním povolenek mají členské státy získat výnosy z tohoto systému formou předfinancování, například přes mechanismy Evropské investiční banky. Právě to podle něj ukazuje, že státy se systémem reálně počítají a chtějí ho využít zejména jako nástroj sociální transformace.
Niedermayer v této souvislosti říká, že ETS 2 může znamenat zásadní změnu především pro nízkopříjmové domácnosti: „Ten systém může být revoluce hlavně pro domácnosti s nižšími příjmy, aby jim země opravdu daly peníze, které jim umožní tu transformaci,“ zdůrazňuje s tím, že odmítnutí ETS 2 ze strany České republiky znamenalo, že země by přišla o prostředky určené na podporu chudších domácností při snižování emisí, přestože by se ekonomicky na systému stejně podílela. „Pokud česká vláda nezahrne ETS 2 do našeho právního řádu, tak to znamená, že my ty peníze nedostaneme, to znamená, že nebudeme podporovat chudší domácnosti proto, aby snížily emise,“ uvádí v podcastu Datarun. To podle něj nedává ekonomicky smysl, a i proto považuje za velmi pravděpodobné, že ETS 2 bude nakonec zaveden, zejména pokud zůstane zachovaný princip předfinancování.
Kromě toho odmítá, že by ETS 2 představoval nový nebo překvapivý závazek, a kriticky se vymezuje vůči debatě, která se kolem systému v Česku – a částečně i v Polsku – rozpoutala, protože povinnost snižovat emise v dopravě a bydlení platí už dlouhou dobu a ETS 2 má být jen nástrojem, jak tyto závazky naplnit: „To vše, co kolem toho vzniklo u nás a také do určité míry v Polsku, je prostě pro mě absurdní, zbytečný. Především ten závazek snižovat emise v této oblasti už platí dlouho. ETS 2, systém, jak pomoci vládám plnit závazky na snižování emisí v oblasti dopravy a bydlení, to je takzvaný systém Effort Sharing Regulation,“ pokračuje.
A dodává: „Tedy to, že ta povinnost zemí snižovat ty emise existuje, není nic nového. Nikdo to v České republice nikdy nerozporoval. Cílem ETS 2 je to těm členským zemím usnadnit. Čili já tomu nerozumím, moc mě to mrzí a ukazuje to, jak hluboce se dá s tou společností manipulovat a jak vlastně cokoliv se dá zpolitizovat na velmi vysokou úroveň,“ říká Niedermayer.
Jak zmínil, podobně jako v Česku se v Polsku k ETS 2 objevují kritické reakce. Polský premiér Donald Tusk prosadil v závěrech jednání Evropské rady zařazení revizní klauzule k systému ETS 2, která dává členským státům prostor znovu přehodnotit a případně blokovat jeho zavedení podle aktuální situace. Polská vláda zároveň uvedla, že po odkladu ETS 2 chce důkladnou revizi celého systému a jeho principů, což má podle ní znamenat změnu fungování ETS 2.
Nabízí se otázka, jak velké peníze se v systému ETS 2 vlastně točí, když má jít o budoucí výnosy z emisních povolenek, které si stát může předem půjčit – například prostřednictvím Evropské investiční banky za výhodných podmínek. Podle europoslance Luděka Niedermayera nejde o jednorázovou částku, ale o dlouhodobý, opakující se mechanismus, který má být stabilní součástí rozpočtů: „Neznám to číslo. Záleží, čím se to násobí, je to systém, který by vlastně měl být v uvozovkách trvalý. Čili každý rok do toho rozpočtu pošle, u nás to budou, myslím si, desítky miliard korun,“ uvádí.
Dotace na úspornější auta místo trestu
Zásadní podle něj ale není jen objem peněz, nýbrž to, jak s nimi stát může nakládat. Výnosy z ETS 2 podle něj nemají být volně použitelné, ale účelově vázané: „Ty peníze se nesmějí někde rozvrtat, musejí směřovat na podporu té dekarbonizace. Bylo by logické, aby to směřovalo k těm nejchudším domácnostem, čili to může zahrnovat další podporu při snižování spotřeby nemovitostí, ale víc bychom se měli soustředit na tu dopravu,“ podotýká europoslanec.
Právě dopravu považuje za klíčové téma zejména pro lidi žijící mimo města, kde často neexistuje dostupná alternativa k individuální dopravě: „Řada lidí, kteří bydlí vzdáleně od měst, tak k tomu, aby byli schopni fungovat na těch vesnicích, potřebují osobní dopravu. Podle mě by dávalo velký smysl, aby těmto lidem z toho systému ETS 2 se poskytly podpory,“ říká a jako konkrétní příklad uvádí možnost pomoci s obměnou vozového parku: „Třeba by umožnily lidem vyměnit neúsporné auto za úspornější auto s nějakou dotací. Takže by to podle mého názoru nezatížilo ani ty nejchudší domácnosti.“
Podle Niedermayera by tak při správném nastavení mohl systém ETS 2 fungovat přesně opačně, než jak je dnes často vykreslován v politické debatě. Namísto trestu pro chudší by na něm podle něj mohli ekonomicky vydělat: „Tyto všechny věci by se měly rozjet a potom paradoxně, pokud by se toto povedlo, tak zatímco nyní část politiků mobilizuje lidi, ty chudší, a říká jim, že jim někdo chce ublížit, tak ta skutečnost by byla přesně opačná. Protože celá společnost včetně těch bohatších lidí by zaplatila něco do toho systému a všechny ty peníze by se rozdělily ve prospěch těch chudších, kteří by na tom ekonomicky samozřejmě vydělali,“ dodává k principu přerozdělování.
V debatě o systému ETS 2 se zároveň otevírá otázka dlouhodobých klimatických cílů Evropské unie. Pro rok 2040 se státy shodly na snížení emisí zhruba o 90 procent oproti roku 1990, přičemž přibližně 85 procent tohoto snížení má být dosaženo přímo v rámci EU a zbytek prostřednictvím flexibilních mechanismů, například započtením snížení emisí mimo území Unie. Evropský parlament přitom v posledních hlasováních naznačuje, že by chtěl jít ještě dál, a prosazuje tvrdší podobu tohoto cíle.
Rozumná politika místo chaosu
Na otázku, zda je možné dosáhnout klimatických cílů pro rok 2040 i bez systému ETS 2, europoslanec Luděk Niedermayer připouští, že teoreticky by to možné bylo: „Samozřejmě, kdyby každá země sama hledala způsob, jak snižovat emise v dopravě a v budovách a uspěla v tom, tak asi ano. V této souvislosti poukazuje na zkušenosti jednotlivých států při snižování emisí a odmítá zjednodušené vysvětlení, že úspěch či neúspěch závisí na velikosti, bohatství nebo geografii země. „Zajímavé je, že některé země snižují emise velmi účinně a rychle a jiné to nedělají. A když hledáte ty důvody, tak zjistíte, že do obou těch skupin, jak těch úspěšných, tak neúspěšných, patří velké země, malé země, bohaté země, chudé země, nové země, staré země,“ poukazuje Luděk Niedermayer.
„Je to prostě rozumná politika. A proč namísto používání rozumných politik budeme vytvářet, řekněme, víc chaosu a víc rozdílu, který pak vede k eskalaci politických konfliktů? Často se ukazuje, že právě ty země, které nesnižují emise, pak tlačí na to, že celá ta agenda je nesmysl, zatímco vidíte vedlejší zemi v podobných podmínkách, která nemá vůbec problém se snižováním emisí,“ dodává.
Podle jeho slov vše záleží pouze na politickém odhodlání: „Čili to nezávisí úplně na té situaci té země, ale na tom politickém odhodlání. Neřekl bych, že bez toho ETS 2 by to nebylo možné teoreticky, ale myslím si, že řada zemí by se dále neposunula. Myslím si, že ETS 2 je dobrý nástroj, jak zajistit, aby nejenom se podařilo ty emise snižovat, ale aby se toho podařilo dosáhnout společensky efektivní cestou,“ míní politik TOP 09.
