Nová čísla: ODS slábne, Okamura třetí. A návrat komunistů do Sněmovny

Druhou ODS by volilo 12,8 % hlasů. CNN Prima News doplnila, že oproti listopadu si nejsilnější vládní strana pohoršila o 1,4 procentního bodu.

Třetí v pořadí je SPD s 9,1 % hlasů, za což Tomio Okamura voličům poděkoval. „Právě teď v TV Prima – SPD by nyní volilo 9,1 % občanů a jsme na 3. místě. Moc vám děkuji za důvěru, velmi si vážím vaší podpory a budeme nadále ze všech sil bojovat za lepší životy našich občanů! Česká republika na 1. místě!“ napsal na svém facebookovém profilu.

S pomyslnou bramborovou medailí a s 9 % hlasů by skončilo hnutí STAN.

A do Sněmovny by se ziskem 5 % hlasů vstoupila KSČM. Šéfka komunistů též voličům poděkovala. Zdůraznila přitom, že ODS ztrácí voliče.

Všechny ostatní strany, pokud by kandidovaly samostatně a nikoli v koalici, by už zůstaly před branami Sněmovny.

Platí to jak o Přísaze Roberta Šlachty, která by získala 4,2 % hlasů, tak o Pirátech, kteří by obdrželi ještě o 1 desetinu procenta méně hlasů. Vládní TOP 09 by obdržela 3,9 % hlasů a vládní lidovci 3,3 % hlasů. SOCDEM by podle tohoto průzkumu obdržela 2,1 % hlasů. Motoristé sobě Petra Macinky by měli 1,6 % a hnutí PRO Jindřicha Rajchla by obdrželo asi 1 % hlasů.

Průzkum agentury Phoenix Research probíhal mezi 1. a 10. prosincem a účastnilo se jej 1052 respondentů z celé České republiky.

