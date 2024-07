Nová ruská zbraň: Dron z lepenky „za pár šupů“. Obrana je příliš drahá

Ruští agresoři buší do Ukrajiny už 886 dní a okupanti vyrukovali s novou taktikou. Proti ukrajinské obraně vysílají nejprve levné drony, aby snáz odhalili protivzdušnou obranu napadené země, a teprve později vyšlou do akce další techniku. O tom, jak se Rusové učí novým věcem, informuje agentura Reuters. Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 96% Není to dobře 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 35172 lidí

Tyto nové drony jsou podle ukrajinské strany vyrobeny z překližky a pěny. Jeden typ nese fotoaparát a SIM kartu ukrajinského mobilního telefonu pro odesílání snímků zpět ruské armádě. „Identifikují, kde jsou umístěny naše mobilní skupiny, kde jsou kulomety, které je mohou zničit. Snaží se získat obrázek o tom, kde se nachází všechna naše protivzdušná obrana,“ řekl mluvčí ukrajinské vojenské špionážní agentury Andrij Cherniak.

Teprve po sérii těchto lepenkových dronů přilétají iránské drony Šahíd, které při dopadu na vybrané cíle explodují. Jenže rozeznat od sebe drony s výbušninou od dronů z lepenky a pěny prakticky nelze. Proti dronům z lepenky proto vypálí ukrajinská obrana a je odhalena. Jeden takový dron vyjde na asi 10 tisíc dolarů a každý z nich je tak významně levnější než jedna raketa protivzdušné obrany. A protože jsou schopny létat až ve výšce jednoho kilometru nad zemí, neohrozí je obyčejný kulomet či puška, ale jen ta raketa.

Agentura Reuters v této souvislosti připomněla, že drony využívá i ukrajinská strana, a to na útoky na dlouhé vzdálenosti, v srdci Ruské federace, např. na ruské rafinérie. Válka na Ukrajině je v tomto směru pro obě strany dronovým zkušebním polem.

Server Kyiv Independent uvedl, že ukrajinská vojenská zpravodajská služba zaútočila na tři letiště hluboko uvnitř Ruska a poškodila ruský nadzvukový bombardér. „Ráno 27. července ukrajinské bezpilotní letouny dorazily na letiště ve třech regionech: Saratov, Murmansk a Rjazaň. Drony kamikadze zasáhly také ropnou rafinerii v oblasti Rjazaň. Útok poškodil nadzvukový nosič bombardérů a raket dlouhého doletu Tu-22M3 na letišti Olenya v Murmanské oblasti. Letiště leží poblíž severního Finska a je zhruba 1800 kilometrů od ukrajinských hranic,“ napsal Kyiv Independent.

Server Kyiv Post tvrdí, že Ukrajinci zašli ve svých útocích ještě dál. Sáhli i ke kybernetickému útoku proti ruským bankomatům. „V sobotu 27. července, pátý den rozsáhlého ukrajinského kybernetického útoku, byly vyřazeny služby bankomatů v předních ruských bankách,“ řekl zdroj pracující v ukrajinské rozvědce serveru Kyiv Post. „Bezprecedentní útok kybernetických specialistů Hlavního zpravodajského ředitelství Ministerstva obrany Ukrajiny (HUR) na ruský bankovní sektor, který se podílí na financování ozbrojené agrese Ruské federace, probíhá již několik dní v řadě,“ řekl.

Mezitím se americký ministr zahraničí Antony Blinken vydal na cestu po Asii. Podle americké zpravodajské stanice CNN se Blinken chystá do Vietnamu, Japonska, Filipín, Singapuru a do Mongolska. A v Laosu se setkal se svým protějškem, čínským ministrem zahraničí Wang Li. Na schůzce Blinken diskutoval o podpoře Číny směřované ruské průmyslové základně a varoval, že USA přijmou „vhodná opatření“, pokud Čína neukončí svou podporu. V prohlášení čínského ministerstva zahraničí se uvádí, že Wang řekl Blinkenovi, že USA „Čínu vnímají špatně“ a vyzval k návratu k „racionální a pragmatické politice Číny“. V prohlášení bylo uvedeno, že tito dva diplomaté budou pokračovat v komunikaci.