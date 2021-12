Nové, lepší Vánoce. Krásní, mladí a oblíbení vám vysvětlí, čím svítit a co darovat

Kampaň Komerční banky, ve které vyzývala, aby to lidé na Vánoce „zkusili jinak“ a nejedli kapra, skončila neslavně a banka vlastněná francouzskou Société Générale se pak za formu omlouvala. „Nikomu jsme nechtěli říkat, jak má žít,“ tvrdí, prý chtěli jen upozornit na problémy. Jenže nešlo jen o kapry. Banka měla doporučení celou řadu, sdělovali je influenceři, herci a zpěváci. A kdo by je poslechl, zabalil by vlastnoručně zhotovené nebo použité dary do recyklovaného papíru za svitu LED diod. A ozdobil větvičkou.

reklama

Diskuse o prodávání kaprů a jejich zabíjení na ulicích provází skoro každé Vánoce, při těch letošních ovšem měla menší obměnu. Odstartovala ji totiž kampaň Komerční banky a video knižní influencerky Lucie Zelinkové na instagramu. „V Česku se na Vánoce spotřebuje asi 18 000 tun kaprů, což odpovídá 32 000 tunám CO2. A to je obrovské číslo. A nechcete to třeba letos zkusit jinak? Ať jsou pak ty Vánoce lehčí,“ navrhovala a rozpoutala „kauzu Kapr“, ve které se angažoval například europoslanec Zdechovský či cestovatel Daniel Přibáň.

Psali jsme: „Kapra nám nacpali komunisti!“ To jsou věci: ČT jede. I Dominik Hašek

Češi, nejezte kapry. Zachráníte planetu. VIDEO od banky, u které možná máte peníze

Banka 22. prosince zřejmě dospěla k názoru, že publicita spojená s videem není dobrá, a tak podala vysvětlení. „Nikomu jsme nechtěli říkat, jak má žít. Chtěli jsme jen upozornit na plýtvání potravinami, na možnosti recyklace a úspory energie,“ vysvětlila a dodala: „Je jasné, že jsme formou šlápli vedle. Omlouváme se a přejeme krásné prožití svátků.“

Nikomu jsme nechtěli říkat, jak má žít. Chtěli jsme jen upozornit na plýtvání potravinami, na možnosti recyklace a úspory energie. Je jasné, že jsme formou šlápli vedle. Omlouváme se a přejeme krásné prožití svátků. — Komerčka (@komercka) December 22, 2021

Anketa Musíte v posledních týdnech šetřit na jídle? Ano 65% Zatím ne, ale bojím se, že budu muset 25% Ne 10% hlasovalo: 35019 lidí

Na youtube kanálu Komerční banky je celkem pět videí s ekologickou tematikou a návrhy se netýkají zdaleka jen kaprů. Herec Milan Peroutka například doporučuje balit dárky do recyklovaného papíru a převazovat jutovým provázkem, protože to prý ušetří půl kilogramu CO2, což by při masivním rozšíření této praxe ušetřilo stejně emisí, jako vznikne při najetí 2,5 milionu kilometrů. „A to byste z těch dárků hned měli větší radost, ne?“ říká herec Peroutka.

Youtuber Lukáš Kulíšek pro změnu doporučoval, aby lidé oblečení, které už nenosí, někomu darovali, protože to „šetří planetu“. Například pokud by jeden milion Čechů věnoval každý sedm kusů oblečení, úspora CO2 by se rovnala zasazení 15 000 nových stromů. Zpěvák a herec Ben Cristovao pak doporučoval nakupovat české dárky, opět s cílem snížit emise.

Karolína Wernerová, kterou server Zítřek.cz tituluje jako „nejen ikonickou zrzku ze sociálních sítí“, ale také jako úspěšnou podnikatelku, měla podobné poselství, totiž aby lidé darovali „vlastnoručně vyrobené dárky“. Jako příklad zvolila fotoalbum, ovšem nevysvětlila, jak konkrétně lepení vytištěných fotografií na industriálně vyráběný papír industriálně vyráběným lepidlem spoří emise.

Úsporu u vánočního osvětlení pak vysvětlovala cestovatelka a blogerka Eliška Hudcová, která propagovala změnu ze žároviček na LED diody, které spotřebovávají až o 75 % méně energie. Přepočteno na oblíbené vysazené stromy, pokud by se zapojil milion domácností, bylo by to jako 30 000 nově zasazených stromů.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2021

Videa mají několik tisíc zhlédnutí, ale pozitivních reakcí je opravdu poskrovnu. „Prča, že firma, která žije právě z maximální spotřeby a z přesunů financí, předstírá, že jejím zájmem je omezit to, z čeho žije,“ bavil se Pavel Kotraba a vzkazoval: „Z těch roztlemených ksichtů herců, které najali/y je mi lehce na blití. Pokud to myslíte vážně, tak sem hoďte příklady toho, jak váš vrcholný management během minulého roku zmenšil svou vlastní uhlíkovou stopu tím, že zmenšil své nároky na cestování a bydlení. Než to uděláte, budu vás považovat za pokrytce!“

„Prosím, starejte se o to, abyste lidem nabízeli kvalitní služby a přestaňte mladým gumovat mozek. U mě KB tímto nesmyslem skončila,“ vybízel Mirek Razek.

„A prosím pěkně, když bych zasadil ten jeden strom, mohl bych si nechat svoje oblečení, na které jsem si narozdíl od tohoto roztomilého eko-pionýra vydělal prací? Jako bonus nabízím, že zmenším uhlíkovou stopu tím, že při příští příležitosti ucpu dýchací cesty prvnímu svazákovi, který mi bude říkat, co mám dělat se svým majetkem,“ položil otázku plnou sarkasmu René Leicht.

Kdo nechce sledovat videa, může si poselství Francouzi vlastněné banky přečíst na jejích stránkách. Komerční banka na nich například doporučuje darovat nepotřebné věci potřebným, skladovat cukroví „správně“, aby se nekazilo nebo balit dárky šetrně. „Použijte recyklovaný papír, noviny, látku, jutový provázek a dozdobte větvičkou,“ říká banka, která má v Česku podle jarního žebříčku 1,641 milionu klientů, ovšem podle reakcí na kauzu Kapr to bude možná o něco méně.

Z přírodních materiálů ze zahrádky či lesa si prý mají lidé vyrábět i vánoční dekorace, dále mají podporovat lokální dodavatele a podnikatele, svítit LED světélky, stolovat šetrně a pořizovat jídlo střídmě. „Vánoce jsou svátky hojnosti, ale hlavě klidu a míru. Kupujte jídlo rozvážně a včas ho spotřebujte,“ nabádá finanční instituce.

Kromě toho mají Češi nakupovat dárky rozvážně a nemají ohrnovat nos nad dárky z druhé ruky, např. z antikvariátu nebo z blešího trhu. A pokud si objednávají on-line, doporučuje banka zvolit e-shop, který myslí na udržitelnost. I povánoční úklid banka zmínila: „Vrhněte se na vánoční úklid s produkty bez chemie. Postačí i jedlá soda a ocet.“

Psali jsme: Bez kapra, říká banka letos. Příště: Bez stromečku, bez rodiny, v respirátoru. Tomáš Vyoral už tuší „Kapra nám nacpali komunisti!“ To jsou věci: ČT jede. I Dominik Hašek Nejezte na Vánoce kapry, mají uhlíkovou stopu, vysvětlovala internetová čtenářka. Docent biologie v jejím výstupu udělal jasno Češi, nejezte kapry. Zachráníte planetu. VIDEO od banky, u které možná máte peníze

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.