Novoroční Zelenskyj: Slovenský i maďarský lid jsou s námi. Ať to jejich vlády uznají

„Poslední rok na Ukrajině je v mnoha ohledech dokonalou ukázkou toho, jak se centy promění v dolary. Ve válce. Poziční zisky a vítězství v boji o pozice, které se sčítají v průběhu měsíců, přinášejí stále rychlejší výsledky v operačním měřítku, které právě začínáme pozorovat,“ podotkl Weaver, když sdílel mapu územních zisků v Doněcké oblasti.

The last year in Ukraine is in a lot of ways the ultimate illustration of how cents can make dollars in war. Positional gains and attritional victories compounded over months produce accelerating operational-scale results that we're just now beginning to see. https://t.co/5Z6mGRsJpa — Armchair Warlord (@ArmchairW) December 31, 2024

Ukrajinský novinář Ilja Ponomarenko poznamenal, že Rusové chtěli za tři dny dobýt Kyjev a místo toho za necelé tři roky nedokázali dobýt ani celou Doněckou oblast. A to není všechno. „Rusko ztratilo kontrolu nad částí Kurské oblasti ukrajinskými silami a nebylo schopno ji znovu dobýt (ani poté, co zatáhlo Severní Koreu do války),“ poznamenal Ponomarenko.

So, by the end of 2024, Russia (the world's second-largest army with the third-largest military budget)

- failed to capture Donetsk Oblast after over 30 months of fighting;

- failed to advance beyond a few kilometers in the border zone during its grand offensive on Kharkiv.

-… pic.twitter.com/oAM5qQNhpa — Illia Ponomarenko ???? (@IAPonomarenko) December 31, 2024

Podle serveru Kyiv Independent Ukrajinci dokázali něco, co se dosud nepodařilo nikomu jinému na světě. „Ukrajinská vojenská rozvědka (HUR) poprvé zničila ruský vzdušný cíl námořním úderným dronem Magura V5 ukrajinské výroby. V červnu HUR oznámila, že bezpilotní letouny byly upraveny pro provoz protiletadlových raket, což představuje vážnou hrozbu pro ruské letectvo nad Černým mořem,“ napsal server.

Ve stejné době ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj promluvil ke Slovákům a k Maďarům.

Zdůraznil, že Ukrajina se nikdy nevzdává a bude dál čelit tomu, co se jí chystá provést Rusko. Snaží se prý dostat domů vojáky držené v ruském zajetí. Prozatím prý bylo zachráněno takřka 4 tisíce vojáků. Zelenskyj zdůraznil, že věří, že Ukrajina nakonec zvítězí, protože Rusové pochopí, že na Ukrajině nejsou vítáni. Ukrajinský prezident věří, že mu v tom pomůže zvolený americký prezident Donald Trump. Už kvůli ukrajinským padlým.

„A srdce Ukrajiny je dnes pokryto jizvami. Jsou to jména našich padlých hrdinů. Kéž Bůh ochrání každou rodinu na světě, aby nezažila takové ztráty. Nepřál bych žádnému vůdci na světě, aby zažil tyto pocity, ve chvíli, kdy posmrtně předáváte vyznamenání. Vidíte oči matky, manželky nebo dítěte bojovníka, který položil život za Ukrajinu, a slyšíte je říkat: ‚Prosím, ať to všechno není zbytečné.‘ Tisíce našich chlapců a dívek neupadly v zapomnění. Jsou s námi, jsou po našem boku, stále nad námi bdí z nebes. A my nemáme právo je zklamat a nemůžeme zradit jejich čin a památku. A každý den v nadcházejícím roce musím já i my všichni bojovat za Ukrajinu, která je dostatečně silná. Protože jen taková Ukrajina je respektována a slyšena. Jak na bojišti, tak u jednacího stolu,“ pravil ukrajinský prezident.

Poděkoval všem těm, kteří Ukrajině pomáhají, Dánům, Čechům, Američanům a občanům mnoha dalších národů. A popřál Ukrajincům, ať je rok 2025 jejich rokem. Rokem Ukrajiny.

