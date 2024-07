Nový Green Deal? Zdraží úplně všechno, psal Blesk. A Fiala prý dostal strach

Rodí se česká verze Green Dealu. A podle serveru deníku Blesk.cz to bude hodně drahé.

„Budeme cvakat, až z toho zezelenáme! A to doslova. Vláda Petra Fialy (ODS) má dnes schvalovat strategické plány, které mají v příštích letech a desetiletích posunout ekonomiku od závislosti na fosilních palivech k čistším zdrojům, a které započal už jeho předchůdce Andrej Babiš (ANO). Proměna vyjde na biliony korun a náklady ponese každý z nás!“ napsal Blesk s tím, že náklady na realizaci Green Dealu budou mnohem vyšší než třeba cena za americké stíhačky F-35.

A přidal výmluvnou koláž.

„Právě zdražení – například skrze emisní povolenky – má lidi přimět ke změně dosavadního chování, aby již dále tolik nezatěžovali klima,“ popsal zamýšlený přístup EU ekonom Lukáš Kovanda.

Pro server Echo24 Kovanda se rozepsal více.

Podle Blesku vláda Green Deal schvaluje právě v létě možná proto, že lidé v tuto dobu jezdí na dovolené a nesledují tolik, co vláda činí.

Kovanda to vidí stejně.

„V příštím týdnu má Fialova vláda na programu projednání opravdové ‚bomby‘, totiž české verze Green Dealu. Ne náhodou během dovolených. Veřejnost má přes léto na starosti jiné, příjemnější věci. Ostatně balíček EU s názvem ‚Fit for 55‘, klíčová složka celounijního Green Dealu, se před třemi lety schvaloval raději také během prázdnin,“ napsal Kovanda.

„Politici čeští i ti unijní jsou si totiž vědomi značné nepopularity opatření, která dané přelomové programy obsahují. Jejich cílem totiž v podstatě je lidem výrazně zdražit celý dosavadní způsob života tak, aby byli nuceni jednat úsporněji, s menším dopadem na klima. To má dláždit cestu k uhlíkové neutralitě roku 2050, což je hlavní cíl celého Green Dealu EU,“ dodal.

Zkrátka a dobře – zdraží všechno.

A dopátrat se celkových ekonomických nákladů na kompletní český Green Deal prý není nijak snadné. Teoreticky by je mohlo mít k dispozici např. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), ale realita je jiná. „Vaše dotazy jsem předal našim odborníkům, ale musím se přiznat, že jsme ani já, ani oni vše nepochopili,“ odepsal serveru Síkelův mluvčí Vojtěch Srnka.

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) na sociální síti X připomínal všem svým spoluobčanům, že když se Green Deal připravoval a bylo možné zásadně ovlivňovat jeho parametry, předsedou české vlády byl Andrej Babiš (ANO).

„Žádný nový Green Deal schvalovat nebudeme. Nepřijmeme závazky nad rámec toho, co díky své nekompetenci už odsouhlasila Babišova vláda. Naopak je zmírníme všude, kde to ještě půjde. Žádné zbytečné zdražování nepřipustíme. Ochrana životního prostředí je důležitá, ale nesmí zhoršit životní úroveň lidí a konkurenceschopnost firem. Takto budeme přistupovat ke třem materiálům, které se týkají české energetiky a plnění klimatických závazků,“ uvedl na sociální síti X.

Babiš nabídl zcela jiný pohled.

„Je to poprava českých domácností a firem od současné vlády. Nejdříve zrušili to, co jsme domluvili za naší vlády, totiž výjimku, že ne všechny země musejí okamžitě plnit nejtvrdší ekologické cíle. A pak, v rámci českého předsednictví EU, rozšířili emisní povolenky i na domácnosti. Přinesou zdražení pohonných hmot, energií, potravin, vytápění a firmám další náklady, které promítnou do cen,“ napsal Blesku.

Josef Kopecký z portálu iDNES.cz oznámil, že premiér Petr Fiala vydal rozhodnutí, na jehož základě zatím vláda povede o opatřeních spojených s Green Dealem jen diskusi.

„Kabinet Petra Fialy nerozhodne zatím o trojici materiálů souvisejících s Green Dealem, jen o nich zahájí diskusi. Podle informací iDNES.cz z jednání vlády o tom rozhodl sám předseda vlády,“ upozornil Kopecký.

Přidal i vyjádření ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL).

„Systém emisních povolenek pro domácnosti my nebudeme dávat do zákona, to jsme jasně řekli, na tom je koaliční dohoda,“ řekl šéf lidovců.

Ale kde to všechno začalo? Kdesi v roce 2019, po nástupu Ursuly von der Leyenové do čela Evropské komise. V roce 2020 Green Deal schválil Evropský parlament většinou 482 hlasů. 136 evropských poslanců tehdy hlasovalo proti.

„Pro hlasovali čeští europoslanci z ANO, TOP 09, Pirátů a Starostů a nezávislých, proti byla ODS, SPD a KSČM. Lidovečtí poslanci se zdrželi. … V prosinci 2020 odsouhlasila Evropská rada cíl snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 procent oproti roku 1990. S tím opět souhlasil Andrej Babiš. Následně ve stejném měsíci závazek schválili ministři členských států, tedy i Česka, na Radě pro životní prostředí. V červenci 2021 dohodu posvětil Evropský parlament. Tehdy tedy Babišova vláda Green Deal definitivně odsouhlasila,“ připomněl server Echo24.cz.

Na zezelenání české ekonomiky se počítá s bilionem korun. Část bude z Modernizačního fondu, který je financován z výnosů z emisních povolenek.

Vedle toho peníze půjdou ještě z chystaného Sociálního fondu pro klimatická opatření. Další peníze půjdou z emisních povolenek – 50 miliard. Dalších 50 pak má jít ze státního rozpočtu.

„Vládní klimatický plán přímo přiznával, že dekarbonizace v budovách a dopravě je oproti dekarbonizaci v průmyslu a v energetice ‚náročnější‘,“ napsal server Echo24.cz.

Server Novinky.cz upozornil, že uhlí v rámci Green Dealu zdraží asi o třetinu. A od roku 2027 se zdraží i pohonné hmoty. Pavel Zámyslický, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí má za to, že litr benzínu zdraží o 3 koruny. Ekonom Lukáš Kovanda však tvrdí, že benzín může zdražit až o 10 korun na litr.

Server Seznam Zprávy.cz doplnil, že v rámci zavádění Green Dealu Česko skončí s vyvážením elektřiny do zahraničí ještě před rokem 2030. Vedle toho EU počítá s tím, že spotřeba energie v budovách klesne do roku 2030 o 16 procent a do roku 2035 o 20 až 22 procent. Je na každé členské zemi, jak k těmto cílům dospěje. Podle serveru se ale dá předpokládat, že např. vzroste tlak na větší využívání dřeva u staveb. Místo cementu a oceli.