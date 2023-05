Nový standard: Lže jako Fiala, vymezil Holec. Klauni chtějí dávat Česko dohromady

reklama

„Česko je v hromadě. Nebudu říkat čeho, každopádně minulý týden představila vláda svůj takzvaný konsolidační nebo reformní, nebo jak tomu budeme říkat, balíček. Já bych tomu spíš říkal pytel blech, žádná reforma v tom nebyla. Oni říkali: jedině my máme odvahu dělat reformy, po roce a půl, nedočkali jsme se jediné reformy. Důchodová nereforma, ideová konference ODS, kde nejspíš Petr Fiala, šéf ODS a premiér, definitivně zhasl za touhle velkou stranou,“ sdělil úvodem Petr Holec.

„Pojďme se podívat, jak to všechno začalo posledními sněmovními volbami v roce 2021. Ještě i po nich nějakou dobu jsme vídávali trio rozesmátých – já už si dneska dovolím říct klaunů,“ řekl Holec a jmenoval Petra Fialu (ODS), Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09) a Mariana Jurečku (KDU-ČSL). „Spolu dáme Česko dohromady. Nikdo moc nevěděl, co si pod tím představit. Tušil jsem, že to bude průšvih, ale byl jsem za pitomce, samozřejmě, za koblihu. Všichni byli nadšení. Trojkoalice SPOLU s Piráty a STAN dají Česko dohromady. Čekali jsme na to rok a půl, ta vláda se spíš věnovala Ukrajině. Minulý týden přišla konečně s tím zmíněným konsolidačním balíčkem nebo reformním balíčkem bez jediné reformy. Konsolidačním balíčkem bez vážné konsolidace státních financí a bez šetření na sobě,“ dodal Holec.

„Nikdo rozumný nezpochybňuje, že něco na způsob konsolidace státních financí bylo potřeba. Stejně tak ohledně penzijního systému, ale to, co jsme viděli, a to, co vylezlo z vlády na té bolševické monstr akci, inscenované jak nějaký monstr proces, tři hodiny to trvalo, a co jsme se dozvěděli? Mimochodem jsme zjistili, že náš ministr financí buď neví, že léky byly v desetiprocentní DPH, takže když je dají do dvanáctiprocentní sazby, že zdraží, nebo jak je jeho zvykem, neví, kolik nul má miliarda a možná spousta dalších číslic. Tak mu možná nedošlo, že když něco dáte z desetiprocentní do dvanáctiprocentní sazby, že to nejspíš zdraží,“ zmínil Holec.

„Místo slibovaného šetření na sobě, jak vláda slibovala, tak na sobě ušetřila pouhých deset miliard. I když to samozřejmě nafoukla tak, aby to vypadalo hezky vizuálně, opticky na nějakých 50–70 miliard, ale spousta z toho jsou státní dotace, které prostě účetně škrtla, hlavně na Ministerstvu zemědělství, na Ministerstvu průmyslu a obchodu, na Ministerstvu dopravy atd. Ale to není žádné šetření, to bylo škrtnutí peněz, kterými se podporují buď investice, nebo firmy, a některé jsou na nesmysly. Ministr financí vlastně oznamoval... Reformou bylo to, že se ze dvou sazeb DPH nebo ze tří stanou dvě. A zapomněl nám v celém tom prostoru říct, že zvyšují daňovou progresi zaměstnancům, porušení jednoho slibu volebního, že zavádí novou daň a sice nemocenskou, porušení dalšího slibu. K tomu se vůbec nedostal,“ upozorňuje.

„Kdyby soudruzi ze STAN, kteří tak baží po vyšších daních a progresivní dani, současně nepsali na Twitter, protože jim to asi chybělo v tom projevu ministra financí, že se zvyšuje daňová progrese, tak by novináři a veřejnost nevěděli, že k tomu došlo. Stejně tak u Mariana Jurečky, ministra práce a sociálních věcí, který sestavoval ten pokus o důchodovou reformu, tak prostě se pohnulo s parametry penzijního systému tak, že se sníží jeho deficit a zůstane samozřejmě deficitní. Zůstane v minusu. Čili to není žádná reforma. Nepřibyl tam žádný pilíř, kam by se investovalo, který by ten systém rozšířil a zvýšil jeho finanční základnu. Nic takového. S těmi stávajícími parametry prostě vláda jenom hnula. A jen tak mimoděk nám Jurečka oznámil – že se zvýší sociální daň. Ani neřekl o kolik, až po tiskovce jsme se dozvěděli, o kolik procent to bude,“ dodal Holec.

„Celá ta monstrakce mi fakt připomínala komunisty, a sice když ÚV KSČ a soudruzi téměř už každý rok před pádem totality oznamovali, že se pětiletce nedaří, a tudíž se oznamoval takový soubor opatření. Komunisti tomu říkali soubor opatření, fialovci tomu říkají konsolidační balíček, ale ono tohle není žádná reforma, ale soubor opatření. Prostě je to... Kočkopes je málo, protože tam je kočka a pes, tady je prostě pět zvířátek různých, protože máme pět různých stran v koalici. Takhle to vypadá. Žádné reformy to nejsou. Navíc vláda neměla odvahu přiznat, že porušuje vlastní sliby,“ dodal Holec.

„Petr Fiala lhal jako Petr Fiala, jako vždycky. Předstíral, že vlastně vláda plní sliby, jede podle harmonogramu, jak to už u něj známe. Lež na lež," zakončil toto téma Holec.

