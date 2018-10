Nový vývoj v kauze odsouzeného soudce

Havlín nyní žádal o podmíněné propuštění poté, co uplynula polovina trestu, jenž si odpykává za korupci. Soud totiž podle soudkyně nebyl přesvědčen o tom, že odsouzený prokázal polepšení. Havlín následně proti rozhodnutí soudu podal stížnost.

Havlín byl odsouzen na 6,5 roku kladenským soudem, následně mu byl trest zmírněn na pět let a tři měsíce. Trestnou činnost pomohly podle všeho rozkrýt odposlechy. Havlín se nyní ve věznici chová řádně, nemá žádné pohledávky a udržuje i vztahy s rodinou.

„Nebyl to exces, byl to zločin a za ten jsem byl potrestán. Jsem si vědom, že moje jednání zpochybnilo důvěru v justici. Prošel jsem si katarzí. To vše mělo dopad na můj zdravotní stav a osobní život,“ tvrdí Havlín, který by chtěl udělat podle svých slov tlustou čáru a v klidu dožít. Hovořil i tom, že dehonestoval justici. Soudkyně však tvrdí, že opakované výroky o zločinném jednání byly ze strany Havlína účelové.