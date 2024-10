O jedenáct hlasů méně, přesto neměl protikandidáta. Miloš Vystrčil pokračuje v čele Senátu

Vystrčil, který stále reprezentuje nejsilnější senátní klub ODS a TOP 09, neměl protikandidáta.

„Prvorepublikový Senát prošel čtyřmi volebními obdobími. Vždy byl při zahájení jeho činnosti přítomný premiér. My jsme na tuto tradici při obnovení činnosti českého Senátu nenavázali. A já si myslím, že bychom měli na tuto tradici navázat,“ dodal Vystrčil s tím, že by právě přítomnost měla symbolizovat to, že Senát má být svorníkem parlamentního systému. „Měli bychom mít schopnost komunikovat s vládou, sněmovnou i prezidentem republiky,“ dodal Vystrčil.

„Kromě sedmi státních symbolů, které máme přímo v zákoně, bychom se měli snažit o to, aby se také Senát stal symbolem, který vyvolá pocit ochrany, jistoty, stability, bezpečí. To, jestli tomu tak bude, záleží na každém z nás. Každý z vás je symbolem nebo nositelem toho, co lidé potřebují, aby mohli žít spokojený život, aby mohli věřit těm, kteří byli zvoleni. Záleží to však na každém z nás. Pokud bych tomu mohl přispět z pozice předsedy Senátu, tak si toho budu vážit,“ uzavřel svoji řeč Miloš Vystčil, který popřál Senátu, aby zůstal místem, které bude věrné svobodě a demokracii.

Ani volba místopředsedů Senátu nepřinesla žádnou velkou proměnu do vedení horní komory parlamentu. Místopředsedy zůstali někdejší neúspěšný prezidentský kandidát Jiří Drahoš (STAN), senátorka Jitka Seitlová (KDU-ČSL) a Jiří Oberfalzer (ODS). Nově má ve vedení Senátu zastoupení také hnutí ANO, kdy senátor Ladislav Václavec vystřídal dosavadního senátního místopředsedu Tomáše Czernina (TOP 09).