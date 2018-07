OECD očekává letošní růst české ekonomiky na 3,8 procenta

16.07.2018 21:52

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) odhaduje letošní růst české ekonomiky na 3,8 procenta. Příští rok by měl růst zpomalit na 3,2 procenta. Vyplývá to ze zprávy OECD, kterou dnes v Praze zveřejnil generální tajemník organizace Ángel Gurría. OECD ve zprávě také doporučila Česku navázat věk pro odchod do důchodu na očekávanou délku života, podpořit zaměstnávání žen a upravit daňový systém. Gurría v Praze představil i hodnocení stavu životního prostředí, podle něhož patří Česko k největším znečišťovatelům mezi vyspělými státy.