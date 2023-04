Ochranka se ptala, zda zasáhnout proti Babišovi a Okamurovi... Pekarová prozradila detaily

„Nemyslím si, že jsem zlý člověk. Svým dosavadním životem jsem to snad mnohokrát projevila,“ odmítla v rozhovoru pro CNN Prima News šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) výroky o tom, že by byla „zlým člověkem“. Podle političky za déle trvající napjatou atmosféru ve Sněmovně může zejména to, že opozice „nedodržuje dohody, které se udělají“ – nejedná se však dle ní o souboj proti vládě, ale rozbroje v opozici. Kvůli vyhrocené situaci se jí již v minulosti měla ochranná služba dotazovat, zdali má proti šéfovi ANO Andreji Babišovi a předsedovi SPD Tomiu Okamurovi zasáhnout. „Nechtěla jsem to,“ říká Pekarová s tím, že věděla, co by přišlo.

Sama Pekarová Adamová odmítla, že by tomu tak mělo skutečně být. „Vždycky je složité hodnotit sám sebe. Pokud na sebe máte zdravý náhled, který je i kritický, tak na sobě vidíte snáz negativa než pozitiva. Ale nemyslím si, že jsem zlý člověk. Svým dosavadním životem jsem snad mnohokrát projevila, ať už ve svých dobrovolnických aktivitách, nebo v tom, jakým způsobem přistupuji k veřejným funkcím, že zlá skutečně nejsem,“ řekla pro CNN Prima News.



Tvrdí, že politici, kteří o ní podobná slova šíří, z ní „chtějí dělat čerta a veřejného nepřítele“. „Pan Brázdil svůj výrok odůvodnil tím, že jsem se před deseti lety na nějakém obědě nezasmála jeho vtípku. To hovoří za vše. A pan Klaus mi nemůže přijít na jméno, protože nesouzním s jeho názory. A on nesouzní s těmi mými, které jsou proevropské, on je protievropský. Ti, kteří neumí ustát tíhu argumentů, se často snaží člověka onálepkovat. Vždy je snazší jít do osobní roviny než věcně polemizovat s názory,“ pustila se i do bývalého prezidenta Václava Klause, jenž v rozhovoru pro MF Dnes v roce 2021 pronesl, že se nikdy osobně s Pekarovou Adamovou nesetkal a má ji tak zprostředkovanou z médií, které ji „asi vždy publikují nějaké nepříznivé fotografie“ ze kterých nabyl dojmu, že jí funkce šéfky Sněmovny půjde od ruky.



„Protože z ní – z jejích očí a tváře – čiší zlo. Myslím, že je tam kondenzované. Věřím, že bude toto schopna uplatňovat,“ predikoval tehdy Klaus.

Politička shrnula, že si proti takovýmto výrokům „časem člověk vytvoří určitou obranu“ a když došlo na projednávání jejího odvolání z čela Sněmovny, posuzovala prý také to, kdo výroky o ní říká. „A když je říkají poslanci, kteří dehonestují všechny kolem, tak mě to tolik nemrzí. Vypovídá to spíš něco o nich. Jsou plní zášti a frustrace. Kdyby mi takové věci říkal někdo, koho si velmi vážím, tak bych si ty věci brala jinak,“ vylíčila.



Opozice dle ní „velmi často nedodržuje dohody, které se udělají“. „Není tady základní důvěra, že na co si podáme ruku, to platí. Jeden ze základních momentů zablokované Sněmovny je ten, že nesoupeří opozice versus vláda, ale opoziční hnutí mezi sebou. Andrej Babiš po svém debaklu v prezidentských volbách jasně vyhlásil zájem oslovovat voliče SPD a stran, které se nedostaly do Sněmovny, tedy často radikálního proudu,“ míní.



Dle Pekarové Adamové právě toto má být důvodem časté „paralýzy“ jednání. „A byl to i důvod té nejdiskutovanější situace, kdy Andrej Babiš prohrál s Okamurou souboj o nejdelší projev. Andrej Babiš to potřeboval něčím přebít, aby i on byl v těch titulcích, jak se strašně pere za důchodce. Když se mu naskytla příležitost, tak se rozhodl okupovat řečniště a nerespektovat řídícího schůze,“ poukázala.

Atmosféra byla tehdy podle předsedkyně Sněmovny napjatá a Babiš s Okamurou tlačili na to, aby se proti nim zasáhlo. „Uvědomovali si, že se situace může vyhrotit natolik, že o ní média budou psát a oni u toho mohou být vidět. Okamura vykřikoval od pultíku: ,Zavolejte sem klidně policii a pošlete na nás antony.‘ Ale tím ukázal, o co jim ve skutečnosti šlo. Šlo jim o to, abychom nechali zasáhnout ochrannou službu, aby je vyváděla,“ shrnula.



Ochranná služba se tehdy prý ptala, zdali má zasáhnout. „Ale přesně tohle jsem nechtěla. Měla jsem na paměti, že přesně takové momenty oběhnou celý svět a naše Sněmovna bude ve všech televizích světa s těmi záběry, které známe z východních nebo balkánských zemí,“ zaznělo od šéfky Sněmovny, proč vše nakonec neskončilo tímto děním.

