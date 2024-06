Ochrankáři, co našli kokain, ve sněmovně skončili. Ani zrnko pravdy, zuřila Pekarová

reklama

Eurovolby by nyní vyhrálo hnutí ANO se ziskem 23,1 %. Druhá koalice Spolu by měla 21,5 %. Oba subjekty by získaly po šesti křeslech, ukazuje model STEM. Křesla připisuje i STAN, SPD s Trikolorou, STAČILO! a Pirátům.

„Byť beru ta čísla s pokorou, mám z nich velkou radost, protože ukazují, že jedině koalice Spolu je schopna porazit hnutí ANO. Když jsme nastartovali tu horkou fázi kampaně před pár dny a hovořili jsme o tom, že jsme jediní, kteří mají šanci porazit ANO, tak to nebyla jenom planá slova, ale byla to realita. Jezdíme kampaň, jezdíme mezi lidmi, účastníme se jí všichni, i já a ostatní předsedové stran Spolu. Hovoříme s lidmi, vysvětlujeme jim, jak důležité ty volby jsou, a oni opravdu velmi pozitivně reagují. Z kampaně i z průběhu mám velkou radost. Volí se mezi populismem a respektem k budoucnosti. Volí se mezi řešeními a různými planými řešeními,“ poznamenala předsedkyně Poslanecké sněmovny Pekarová Adamová.

„Zaměřujeme se na to, abychom prezentovali svůj program a své kandidáty. Jako jediní máme skutečně zkušené, kompetentní kandidáty. Máme tam europoslance, kteří už v Evropském parlamentu něco dokázali, ať už lídr kandidátky Saša Vondra, nebo Luděk Niedermayer. Mají jasnou kompetenci, nebudou se ztrácet v chodbách Evropského parlamentu, ale rovnou vědí, jak na to,“ zmínila Pekarová Adamová a vymezila se proti kandidátům STANu. „A nedá se to říct ani o hnutí ANO, protože tam neposílá svoje stávající europoslance. Polovina z nich skončila jak v tomto, tak i v tom předchozím období. U ANO nevíte, jak to dopadne v průběhu volebního období,“ sdělila Pekarová Adamová a poukázala na to, že hnutí ANO utekly kandidátky Dlabajová, Charanzová a Maxová.

Schillerová k průzkumům uvedla, že je nepřeceňuje ani nepodceňuje. „Je to o tom, jestli se nám podaří nyní v tom posledním týdnu zmobilizovat naše voliče. Protože dlouhodobý trend je takový, že podceňují trošku evropské volby, mají pocit, že ten Brusel je 1100 km, tedy že se jich to netýká. Ale teď se láme chleba. Jestli budou jezdit v autě na benzin, jestli budou muset si zateplovat domy, jestli budou muset mít povinně kotle, které jim nadiktuje Brusel. Jestli tady budeme mít uprchlíky...“ řekla Schillerová.

„Naše Klára je naprostý srdcař a nikdy nás nezradí,“ poznamenala následně k lídryni kandidátky ANO Kláře Dostálové Schillerová. „Vaše kandidátka slepená ze tří stran, které jsou naprosto ideologicky odlišné, je pro lidi podle mě nesrozumitelná,“ vymezila se také proti kandidátce Spolu. „Evropská unie má heslo, mottto ‚Jednota v rozmanitosti‘, a toto platí i pro naši kandidátku. My nezastíráme, že na některé věci máme jiné názory, ale mnohem víc je toho, co nás spojuje. A to je to samé i v koalici Spolu tady v České republice,“ oponovala Pekarová Adamová, že společným jmenovatelem jejich kandidátky je bezpečná Evropa a bezpečná Česko.

Kauza kokainu

Na přetřes přišla následně kauza kokainu v Poslanecké sněmovně. Droga se přitom v dolní komoře Parlamentu ČR našla před rokem a půl na pánských toaletách, vedení PS o tom prý nevědělo. „Policie prověřila tu situaci na kamerové záznamy, které jsou na tom místě. A konstatovala sama, že není schopna určit podezřelou osobu, protože se tam pohybují desítky či stovky lidí, je to toaleta, která je přístupná všem, kteří se nacházejí v budově Poslanecké sněmovny, je velmi frekventovaná a nic takového nemá. Mně přijde velmi závažné a znepokojivé, že nás Ochranná služba, která spadá pod Policii ČR, neinformovala už v ten samý okamžik, kdy k té situaci došlo, tedy v lednu minulého roku,“ sdělila k tomu Pekarová Adamová, jejíž ochranka papírek s kokainem našla. „Ochranka, která mě má chránit, mi takovouto informaci ani neposkytne,“ rozhorlila se Pekarová Adamová, že je to skandální. Ti ochránci, kteří takto postupovali, ji již nechrání.

„Ochranná služba sama konstatuje, že udělala velkou chybu, že měla informovat kancléře. Omluvili se mi dopisem, to považuji za nutné minimum. Kdybych byla bývala věděla v samotném okamžiku, že se nějaké takové podezření nachází, tak bych byla ta první, která by žádala vyšetření. Drogy jsou pro mě naprosto nepřijatelné, sama jsem nekouřila ani trávu. Klidně podstoupím i test na drogy, a tak učinil i ředitel mé kanceláře,“ poznamenala, že test vyšel negativně. Ředitel kanceláře Pekarové Adamové Petr Pelc byl s kauzou spojen v MF Dnes. „Ochranka předsedkyně byla svědkem toho, jak právě Petr Pelc v nočních hodinách opakovaně ještě se dvěma neznámými muži vstupoval do kabinky pánských toalet, zamkli se a pak se odtud ozývalo zvláštní ťukání. Ochranka se proto rozhodla prostor prověřit,“ uvedl zdroj pod podmínkou anonymity pro MF DNES. Pelc to odmítl.

Ochranné služby se následně zastala Schillerová. „Nevěřím tomu, že neinformovali. Prostě nevěřím. Já jsem byla jako chráněná osoba informovaná o mnohem méně zásadních věcech,“ sdělila Schillerová. – „Takže říkáte, že lžu,“ podotkla Pekarová Adamová. – „Prostě nevěřím tomu, že neinformovali, nevím, jestli vás, nevěřím, že si to nechali pro sebe. Čtyři roky mám tu zkušenost, vím, jak pracují, jakou mají úroveň. Myslím si, že někoho informovat museli. Nebudu říkat, jestli vás,“ podotkla Schillerová. – „Četla jste ten dopis? Já nemám důvod v tomto směru lhát. Nevidím důvod, proč bych něco takového dělala. Není můj styl se nestavět k věcem čelem. To si myslím, že je o mě známo. A já opravdu tvrdím a budu si za tím stát, že jsem nebyla informována ani já, ani pan kancléř,“ dodala Pekarová Adamová.

Papírek se zbytky kokainu během jednání o důvěře vládě, které se protáhlo do nočních hodin kvůli obstrukcím, byl nalezen v loňském roce. Vzhledem k tomu, že se jednalo o méně než jeden gram – tedy dle zákona menší než malé množství –, policie případ odložila. Případem se až teď začala zabývat Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) s cílem objasnit, jak se nález kokainu ve sněmovně prošetřoval. Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek kritizoval policii za to, že zatajila nález drog. Kvůli tomu se setkal s ředitelem Ochranné služby Policie ČR Jiřím Komorousem. Plíšek vyjádřil své znepokojení nad tím, že Policie ČR neinformovala vedení Kanceláře PS o bezpečnostním incidentu.

Slova Matěje Hollana

Podle bývalého náměstka brněnského primátora Matěje Hollana je logické, že incident nebyl prošetřen. Na svém facebooku napsal, že je všeobecně známo, že se ve sněmovně užívají drogy, přičemž jejich hlavním distributorem měl podle něj do svého vynuceného odchodu být Dominik Feri z TOP 09. Ten musel Sněmovnu opustit po sexuální aféře s několika studentkami.

„Že se ve Sněmovně šňupe jak o život a že po ‚odchodu‘ hlavního distributora Feriho jeho místo zaujal hned někdo jiný, ví všichni od vrátného po předsedkyni Sněmovny. Kokain se ve Sněmovně šňupal vždycky, šňupe a šňupat bude. Ví to samozřejmě i policie,“ napsal Hollan ve svém komentáři na svém facebooku.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny a strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová dříve s Dominikem Ferim sdílela kancelář. V pořadu eXtra Host přiznala, že k němu měla blízko a trávila s ním čas i mimo pracovní dobu. „Určitě jsme byli kolegové a čas od času i nad rámec těch pracovních povinností,“ vzpomínala Pekarová Adamová.

„To, co se stalo, mě nesmírně mrzí, protože já odmítám jakékoli násilí na komkoli, a jsem ve finále ráda, že soud rozhodl poměrně rychle a že už je jasno, jak se ty věci měly a mají, a že za to, co udělal, bude po právu pykat,“ komentovala Pekarová Adamová rozsudek nad jejím bývalým spolupracovníkem, který si má odpykat tříletý trest za dvě znásilnění a pokus o znásilnění.

Právě Hollanova slova nyní ve vysílání vytáhla i Schillerová. "Co se týče pana Hollana, tak se ví, že to není úplně důvěryhodný člověk," uvedla Pekarová Adamová. "Na těchto obviněních není zrnko důkazů, zrnko pravdy," oponovala Pekarová Adamová velmi důrazně. "Dělat tady ze Sněmovny doupě, to vrhá špatné světlo na všechny z nás, včetně vás," poukázala Pekarová Adamová.

