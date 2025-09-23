Od desíti na suchu. V Polsku chystají tažení proti alkoholu

Nově navrhovaný zákon by v Polsku zavedl celostátní zákaz prodeje alkoholu v obchodech v nočních hodinách a veškeré formy reklamy na alkohol.
V úterý strana Levice (Lewica), která je součástí vládní koalice v Polsku, oznámila, že předložila parlamentu návrh zákona, jehož cílem je zpřísnit pravidla pro přístup k alkoholu a jeho propagaci, uvedl server Notes From Poland.
Prodej alkoholu ke konzumaci mimo provozovnu by byl celostátně zakázán mezi 22.00 a 6.00, přičemž místní úřady by mohly tyto hodiny prodloužit až na 21.00 až 9.00, pokud by si to přály.
Bary, kluby a restaurace by i nadále mohly prodávat alkohol ke konzumaci v provozovně, jako je tomu v současné době.
V rámci nových opatření by byla zakázána také reklama a propagace alkoholu, stejně jako prodej alkoholu na čerpacích stanicích.
„Všichni v noci vídáme lidi pokryté zvratky, kteří se před obchody chovají nedůstojně,“ řekl Włodzimierz Czarzasty, jeden z lídrů strany Levice, při oznamování nových návrhů. „Vidíme mladé lidi, kteří nadměrně pijí, a rostoucí počet nehod způsobených alkoholem,“ dodal.
Czarzasty také poukázal na průzkum, který zveřejnila agentura IBRiS na zakázku Polské tiskové agentury (PAP) a který ukazuje, že 68 % veřejnosti podporuje noční zákaz prodeje alkoholu, zatímco pouze 28 % je proti. Ženy (80 %) vyjádřily mnohem silnější podporu než muži (58 %).
„Skutečnost, že máme obrovský problém s konzumací alkoholu, je nesporná,“ řekl ministr sportu Jakub Rutnicki, který pochází z Občanské koalice (KO), hlavní vládní strany v Polsku. Myšlenka zákazu nočního prodeje je podle jeho slov „dobrá“ a dodal, že jsou „otevřeni konstruktivní diskusi“ se svými partnery o navrhovaném zákazu.
Otázka se nedávno dostala více do centra veřejné pozornosti po kontroverzi ve Varšavě ohledně návrhů na zavedení nočního zákazu prodeje alkoholu ve městě. Tyto návrhy byly na poslední chvíli staženy a místo toho byl zaveden pilotní projekt zahrnující pouze dva obvody.
V pondělí předseda vlády Donald Tusk, lídr KO, uvedl, že „není spokojen s tím, co se stalo“, ohledně navrhovaných zákazů. „Dal bych přednost tomu, aby místní úřady následovaly příklad těch, kteří se snaží bojovat proti negativním důsledkům alkoholového liberalismu,“ dodal s tím, že přístup k alkoholu je v Polsku velmi rozšířený. „Na mnoha místech, zejména ve velkých městech, není pohled na opilé lidi v noci příjemný,“ uvedl.
V letech 2018 až 2024 zavedlo v Polsku kolem 180 obcí noční zákazy prodeje alkoholu. Mezi nimi byl i Krakov, druhé největší město Polska, kde následně počet policejních zásahů během prvních šesti měsíců po zavedení opatření klesl téměř na polovinu.
autor: Natálie Brožovská