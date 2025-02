Odhaleno v USA: Miliardy pro migranty. Třeba na spoření na nákup aut a domů

Nezávislá kontrolní skupina Open the Books analyzovala granty poskytované neziskovým organizacím ministerstvem zdravotnictví a sociálních služeb, konkrétně jeho Úřadem pro přesídlování uprchlíků (Office of Refugee Resettlement). Mezi jeho povinnosti patří péče o nezletilé migranty bez doprovodu, kteří nelegálně překročili jižní hranici, i o uprchlíky vstupující do země legálně.

Podle kontrolní zprávy tento úřad v rozpočtovém roce 2021 rozdal 2,4 miliardy dolarů v grantech neziskovým organizacím. V roce 2022 se tato částka zvýšila na 3,4 miliardy dolarů a v roce 2023 prudce vzrostla až na deset miliard dolarů, než v roce 2024 klesla na 4,2 miliardy dolarů, informovala Fox News.

Nárůst výdajů nastal v době, kdy Bidenova administrativa čelila historické migrační krizi na jižní hranici v letech 2021 až 2024.

Podle analytiků byly finance vynaloženy na pomoc migrantům se spořením na nákup aut a domů, zatímco jiné programy nabízely podnikatelské a osobní půjčky spolu s financováním právní pomoci a kulturní orientace.

Ředitel Open the Books John Hart pro Fox News uvedl: „Ubližujeme americkým daňovým poplatníkům. Lidé v místech jako Severní Karolína nebo Los Angeles přicházejí o všechno. Jak je morální po nich chtít, aby platili účet za někoho, kdo chce do této země vstoupit nelegálně? To je skandální.“

Trumpova administrativa zkoumá financování migrantů

Toto odhalení přichází v době, kdy Trumpova administrativa zahájila celoplošnou kontrolu vládního financování, včetně výdajů na migranty. Proces vede ministerstvo pro efektivitu vlády (Department of Government Efficiency, DOGE).

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) minulý týden oznámilo, že stáhlo zpět 59 milionů dolarů z fondů FEMA, které byly původně určeny na financování hotelového ubytování pro migranty v New Yorku. Zároveň byli propuštěni čtyři zaměstnanci FEMA, kteří se podíleli na distribuci těchto plateb.

Mluvčí ministerstva uvedl: „Nebude utraceno ani jediné penny, které by šlo proti zájmům a bezpečnosti amerického lidu.“

Mezitím Trumpova administrativa posílila bezpečnost hranic a zpřísnila opatření proti propouštění migrantů do vnitrozemí. Zároveň pozastavila přesídlování uprchlíků, zrušila limity uvalené na Imigrační a celní správu (ICE) a vyhlásila národní stav nouze na jižní hranici.

