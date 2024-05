Odpor ve vládě proti Nerudové do eurokomise: „To dostaneme gender nebo rybolov“

Lídryně kandidátky STAN do eurovoleb Danuše Nerudová by Česko ráda reprezentovala jako eurokomisařka, to ale zpochybňují nejen zástupci stran vládní pětikoalice včetně europoslanců. Pokud vláda Petra Fialy vyšle na post eurokomisařky Danuši Nerudovou (STAN), hrozí, že Česká republika ztratí dobrou pozici a nebude mít šanci na zisk silného portfolia, obávají se.

Předseda vlády Petr Fiaola z ODS posle svých slov nesouhlasí, abyláda postu eurokomisařky by Bruselu právě Nerudovou. „„Rozhodně to není tak, že STANu odmávneme každé jméno, se kterým přijde. Měl by to být člověk minimálně s ministerskými zkušenostmi,“ řekl CNN Prima NEWS jeden z ministrů Fialovy vlády.

Podobně se vyjádřila šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Není to bianco šek a neznamená to, že když přijdou s Danuší Nerudovou, tak to budeme akceptovat. Tam je nutné poslat zkušeného a ostříleného politika, a to při vší úctě paní Nerudová nesplňuje. Ta zatím pouze kandidovala a politiku nikdy nedělala,“ sdělila šéfka Sněmovny Novinkám.

I podle vládních europoslanců není Danuše Nerudová na post eurokomisařky dostatečně vybavená a pokud ji Česko nominuje, ztratí podle nich dobrou pozici, kterou si za poslední dva roky vybudovalo a získá slabé portfolio. „Pokud to takto půjde dál, tak je jasné, že dostaneme nějaký malý a téměř bezvýznamný resort typu gender nebo rybolov. STAN selže a nebude mít žádný vliv. Zřejmě to premiér akceptuje, protože závazek skutečně dal, ale České republice to nepomůže a její pozice oslabí, protože získá resort, který jí bude v podstatě k ničemu,“ uvedl pro CNN Prima NEWS český europoslanec z jedné z vládních stran, který si nepřál být jmenován.

„Nechápu, že s těmi nekompetencemi do kandidatury na evropskou komisařku vůbec šla. Nemá absolutně žádné politické zkušenosti, neví, jak to v Evropě funguje. Komise se za těch deset let neskutečně zprofesionalizovala, grilování kandidátů je opravdu tvrdé a obávám se, že nemá na to, aby obstála,“ doplnil pro CNN Prima NEWS další zdroj, který se na půdě evropské politiky pohybuje dlouhé roky.

Hnutí STAN naopak vyzdvihuje odbornou erudici Nerudové. Byť Česká republika jednoznačného kandidáta ještě nemá a definitivně jasno bude až po volbách.

