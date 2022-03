Odporovali USA, tohle jsme jim provedli. Ukrajina v nových souvislostech

Profesor politologie John J. Mearsheimer, který před angažmá USA na Ukrajině varoval již před sedmi lety, se na začátku března zúčastnil panelu o tomto tématu. Za viníka označuje Západ, který z Ukrajiny dělal člena NATO, i když oficiálně členem nebyla. USA prý budou „bojovat do posledního Ukrajince“, a pokud by Rusové začali prohrávat, tak dle Mearsheimera vytáhnou větší zbraně a Ukrajinu zničí. „Pokud by Ukrajinci byli chytří, tak by se od USA distancovali,“ míní. Připomenul, jak USA reagovaly na Kubu a Japonsko.

reklama

Anketa Vážíte si Jaromíra Nohavici? Ano 94% Ne 2% Nezajímá mě 4% hlasovalo: 26882 lidí

„Myslím, že Západ nese hlavní díl zodpovědnosti za to, co se dnes děje,“ řekl politolog, tedy svůj názor nezměnil a opakoval své předchozí teze o snaze oddělit Ukrajinu od Ruska.

Psali jsme: Šťoucháte Rusy do oka? Oplatí. Naše chyba. Profesor z USA v 5. den války

Zničí Ukrajinu, zaznělo v roce 2015 z USA. Západ byl varován, ať si s Ruskem nehraje

„Na Západě, hlavně ve Washingtonu se říká, že Rusko se nemělo čeho obávat, pokud by Ukrajina vstoupila do NATO, a protože NATO nedělalo nic ve věci integrace Ukrajiny do aliance. De jure je to naprosto správně. Ale de facto je to špatně. Ozbrojovali jsme Ukrajince a byl to prezident Trump, který je v roce 2017 pod tlakem začal vyzbrojovat. Takže jsme je vyzbrojovali, trénovali a diplomaticky se s nimi sbližovali. A to Rusy vystrašilo. Zvláště na jaře minulého roku, když ukrajinské síly použily na ruské drony. A také když Britové do Černého moře poslali torpédoborec. A v listopadu, když jsme s bombardéry přelétali 13 mil od ruského pobřeží. Takže všechny tyto události v kombinaci s tím, že se Ukrajina stávala de facto členem NATO, dotlačilo Rusy k tomu, co Sergej Lavrov nazval bod varu,“ řekl profesor.

Doplnil, že se diví, že někdo dokáže tvrdit, že o vstup Ukrajiny do NATO vůbec nejde, když to Rusové říkají už 14 let. A tito lidé naopak tvrdí, že Putin chce obnovit Sovětský svaz nebo ruskou říši. „Díky Bohu, že jsme rozšířili NATO, protože bez toho by teď byl v Berlíně nebo v Paříži,“ přiblížil jejich uvažování. A podotkl, že před rokem 2014 tento názor v podstatě neexistoval a že se jedná o příběh, který byl vymyšlen retroaktivně. Podotkl, že Putin by rád znovu připojil Ukrajinu a obnovil Sovětský svaz. Ale zároveň, že ví, že to není dobrý nápad.

Fotogalerie: - Klaus v Lékařském domě

Připomenul, jaké problémy měli Sověti s okupací východního Německa, Maďarska i Československa. A problémy měli i s Polskem, Rumunskem nebo Albánií. „Rusové jsou dost chytří na to, aby jim došlo, že okupovat Ukrajinu a Pobaltí by bylo jako spolknout ježka,“ míní profesor a dodává, že i chování Rusů na Ukrajině neodpovídá snaze ji dobýt.

Pokud jde o to, co udělají USA, dle Mearsheimera přitvrdí, místo toho, aby svou pozici přehodnotily, protože tak postupovaly už minule. „Proto říkám, že v roce 2021 Rusové pochopili, že z Ukrajiny děláme de facto člena NATO,“ dodal. Co to znamená? USA budou podporovat Ukrajinu v odporu proti Rusku. „Nebudeme za ně bojovat, budeme bojovat do posledního Ukrajince. My bojovat nebudeme, v tomto ohledu jsou na to sami,“ poznamenal. „Ale dodáme jim zbraně, budeme je cvičit, a doufat, že se udrží a vyřídí si to s Rusy. Nikdo nedoufá, že Rusy porazí, ale možná bude pat,“ pokračoval v popisu americké strategie.

Co udělají Rusové? Na Západě si někteří myslí, že když budou Ukrajinci klást dostatečný odpor, tak Rusové to zabalí a Putin uzná, že se jednalo o špatné rozhodnutí. Či dokonce že bude v Moskvě převrat a na vrchol se dostanou ti, kdo uzavřou nějakou dohodu, popisoval Mearsheimer a dodal, že chování velmocí studoval velice dlouho a takto nefungují, zejména tak nefunguje Rusko, pro které by porážka teď byla horší než vstup Ukrajiny do NATO. „Rusové Ukrajince zdrtí. Vytáhnou velké zbraně. Města jako Kyjev a další promění v sutiny. Udělají z nich Fallůdžu, Mosul, Grozný,“ předpověděl politolog a dodal, že když USA ve druhé světové válce hrozilo, že budou muset dobývat japonskou pevninu, tak spálily japonská města na popel.

Aktivace jaderných sil je pak dle Mearsheimera signál toho, jak vážně Rusové tuto válku berou. „Pokud bychom začali vyhrávat a Rusové prohrávat, tak to znamená, že ženeme nukleární velmoc, která považuje tento konflikt za životně důležitou otázku, do kouta,“ pravil s tím, že taková situace je „opravdu nebezpečná“. Připomenul kubánskou krizi a jak se tenkrát bál americký establishment. Nicméně, Rusové podle něho vyhrají, protože pro ně se jedná o otázku života a smrti, zatímco USA Ukrajina tolik nezajímá.

Fotogalerie: - Za Chartu 2022

Kdo prohraje? Dle Mearsheimera Amerika tolik neutrpí, pokud bude Ukrajina poražena, ale Ukrajinci nepochybně. „Tlačili jsme tvrdě na Ukrajinu, aby se chtěla stát členem NATO, a tlačili jsme i na to, aby se stali členy NATO. Tlačili jsme, aby se z nich stala západní výspa na ruských hranicích. Bez ohledu na to, že Rusové dávali najevo, že to je pro ně nepřijatelné,“ popisoval a dodal, že Západ ruského medvěda dloubl do oka a medvěd nepřekvapivě vrací úder.

„Ten medvěd roztrhá Ukrajinu na kusy, právě to dělá. Kdo za to nese odpovědnost? Rusové? Nemyslím si. Není pochyb, že špinavou práci dělají Rusové, to nechci zlehčovat, ale otázka zní, co Rusy přimělo toto udělat? A podle mého názoru je odpověď jednoduchá. Spojené státy americké,“ pravil.

Z publika pak zazněla otázka na to, zda ho nezajímá, co chtějí Ukrajinci, protože se zdá, že jsou odhodalní bojovat až do konce – Rusové mohou mít na krku další Afghánistán. Mearsheimer dotyčného ujistil, že Ukrajinci samozřejmě mají své zájmy. „Můj pohled vždycky byl, že pokud by Ukrajinci byli chytří, tak by se od USA distancovali. Svou káru zapřáhli k naší. Váš popis je naprosto přesný a my to ještě podporujeme,“ řekl.

Na to, že Rusové prohrají, by nevsadil. Ale i pokud prohrají, tak při prohrávání Ukrajinu zničí. „Z pohledu Ukrajiny to není něco dobrého,“ konstatoval profesor a zopakoval, že podle něho se měli Ukrajinci s Rusy dohodnout. „Pokud jste relativně malá mocnost v mezinárodním systému a žijete vedle gorily, musíte dělat dost pro to, abyste gorile vyšli vstříc. To poslední, co byste měli dělat, je tu gorilu šťouchat do oka. Protože gorila vás nejen hodně poškodí, ale bude si to pamatovat,“ mínil a přidal příklad, když se na Kubě ujal moci Fidel Castr, USA na Kubu uvalily sankce, které platí dodnes. „Nikdy jsme se nesmířili s tím, že Kuba se zachovala tak, jak my jsme nechtěli,“ podotkl.

Co se týče dodržování mezinárodního práva a morálních zásad, státy je podle něj dodržují, dokud je to v souladu s jejich strategickými zájmy. Ale pokud půjdou proti sobě, podle Mearsheimera země upřednostní své zájmy před mezinárodním právem a lidskými právy. „Proto si myslím, že diskuse o právech nepomáhá, pokud se budeme bavit o tom, zda má Rusko nárok na nárazníkové pásmo nebo zda má Ukrajina nárok na to si určovat svou zahraniční politiku. To jsou myšlenky, které podle mě vedou jen k problémům. V mezinárodním systému moc vytváří právo. A Spojené státy by nikdy nedovolily, pokud by Kanada nebo Mexiko pozvaly čínské jednotky do Toronta nebo do Mexico City,“ zdůraznil. A pokračoval, že Rusové v podstatě dělají to samé.

„Když se bavíme o velmocích, na právech v konečném důsledku nezáleží. Moc dělá právo. A Spojené státy jsou velice mocné a jsou velice mocné schválně a dělají to, co je v jejich zájmu. A pokud to odpovídá právu, dobře. A pokud ne, tak uděláme to, co je v našem zájmu,“ popsal politiku USA.

Psali jsme: To ne, pane Stanjuro. Řežba o Polčáka a Putina ještě nekončí Zatajil to Fiala? Cesta do Kyjeva: Lezou ven nové informace Válka na Ukrajině znamená hlad v Africe. Drtivé zprávy Sypeme Putinovi za plyn. Jen pro naše pohodlí! psal ekonom. A narazil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama