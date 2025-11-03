Odpověď guvernéra Michla: Veškeré náklady spojené s dovolenou jsem si hradil sám

V médiích se v posledních týdnech objevily informace o pracovní cestě guvernéra České národní banky Aleše Michla do Spojených států. Zastupitel Plzeňského kraje Miroslav Kavij (KSČM) v této souvislosti poukázal, že podle informací z médií guvernér doplatil náklady za letenky své partnerky po několika měsících od cesty. Komunista Kavij odkázal také na interní dokument ČNB ze září letošního roku s tím, že celkové náklady banky na srpnovou cestu do USA činily přibližně 765 tisíc korun.
Michl: Všechny cesty schvaluje bankovní rada
Na zveřejněné informace reagoval guvernér ČNB Aleš Michl s tím, že všechny pracovní cesty probíhají podle zavedených pravidel a jsou řádně schválené bankovní radou:
„Podobně jako pan prezident nebo pan premiér i já se účastním v zahraničí nejen ekonomických akcí, ale i společenských, na které je zván i doprovod. Každou mou pracovní cestu schvaluje bankovní rada s tím, že předem uvedu, zda pojedu sám, anebo s doprovodem. Většinou jezdím sám. Na některé zahraniční cesty jsem jel s doprovodem. Všechny takové cesty byly předem schválené bankovní radou.
Náklady doprovodu pak nese ČNB, nerozhodne-li se jinak. Nevlastníme vládní letadla, cestujeme komerčními linkami. Od roku 2006 má guvernér rovněž nárok cestovat do zahraničí letecky první třídou. Většinou využívám třídu byznys. Dvakrát jsem letěl do USA v první třídě. V souladu se zákoníkem práce a interními pravidly ČNB si mohu pracovní cestu přerušit a čerpat dovolenou. V takovém případě jsem si vždy hradil veškeré náklady spojené s dovolenou já,“ uvedl Aleš Michl ve svém vyjádření k zahraniční pracovní cestě.
Na zveřejněné informace reagoval Aleš Michl v rámci tiskové zprávy zveřejněné 15. října 2025, v níž rovněž popsal průběh svých zahraničních cest. Učinil poté, co se na něj během tiskové konference Forbes obrátil redaktor Seznam Zpráv s dotazem, proč ČNB hradí cestu i jeho doprovodu.
Zmíněná částka přes sedm set tisíc korun se vztahuje na celkové náklady cesty včetně období, kdy guvernér čerpal dovolenou, a tyto výdaje si hradil z vlastních prostředků. Centrální banka v odpovědi na dotazy redakce Seznam Zpráv uvedla, že pracovní cesta guvernéra Aleše Michla do USA s doprovodem byla schválena bankovní radou 20. března 2025. Cesta proběhla v souladu se zákoníkem práce a interními pravidly ČNB. Guvernér odcestoval do USA s doprovodem, přičemž podle vyjádření ČNB šlo o pracovní cestu částečně kombinovanou s dovolenou. V době přerušení pracovní cesty čerpal dovolenou, jak umožňuje zákon, a veškeré soukromé výdaje hradil sám.
Z praktických důvodů, například aby mohli spolucestující sedět spolu a letět stejným letem, byly služby objednávány najednou Českou národní bankou. ČNB zároveň zdůraznila, že nehradila žádné náklady související s doprovodem, které by navyšovaly výdaje pracovní cesty guvernéra.
ČNB v odpovědi zopakovala, že není součástí veřejných rozpočtů České republiky a její činnost je financována z vlastních výnosů, nikoli z prostředků daňových poplatníků.
autor: Jakub Vosáhlo