Odstupte, měl Babiš vyzvat šéfa GIBS. Začíná kolem toho být neobyčejně rušno

Ředitele inspekce jmenuje a odvolává podle zákona premiér na návrh vlády a po projednání v bezpečnostním výboru. Mluvčí zároveň uvedl, že od pondělí je v hlavním sídle GIBS v Praze kontrola z Ministerstva financí. Vyjádření Babiše ČTK shání.

V průběhu února se Murín podle mluvčího opakovaně sešel s Babišem na úřadu vlády. „Premiér pozval ředitele na dvě schůzky, na kterých ho vyzval k rezignaci. Důvodem k odstoupení z čela Generální inspekce bezpečnostních sborů je údajná ztráta důvěry ze strany premiéra,“ uvedl Mitáček. Jako vhodné datum navrhl premiér konec února letošního roku, což by se údajně obešlo bez dalších skandálů, dodal.

Aniž by to mluvčí dával do souvislosti, v dalším odstavci stejné tiskové zprávy pak informoval, že v pondělí byla v hlavním sídle inspekce v Praze zahájena kontrola z Ministerstva financí ČR. „Kontrola je všeobecného charakteru a vzhledem ke značnému množství vyžádaných dokumentů a podkladů je jim poskytováno zázemí pro práci na plánovaných pět týdnů,“ uvedl mluvčí.

Informaci o plánu odvolat Murína potvrdil předseda KSČM Vojtěch Filip, podle kterého ho premiér o záměru informoval na jedné ze schůzek ohledně programu nové vlády. Filip na tiskové konferenci novinářům řekl, že se o tom Babiš zmínil. „Nedivil jsem se tomu,“ uvedl s tím, že mezi jednotlivými policejními útvary je velká rivalita, což má GIBS řešit, ale neřeší. Nemyslí si, že by vláda v demisi neměla takové kroky činit. „Nejde o to, zda je premiér v demisi, či není, jde o fungování systému,“ řekl. Ohledně personálních změn s Babišem chtěl mluvit v souvislosti s odvoláváním ředitelů fakultních nemocnic, na to mu ale Babiš podle jeho slov neodpověděl.

Murín vede GIBS od prosince 2016, kdy ve funkci vystřídal Ivana Bílka. Ten rezignoval po vypuknutí olomoucké korupční kauzy Vidkun, která se týkala podezřelých vazeb mezi podnikateli, policisty a politiky.

Server Aktuálně.cz připomíná, že policie nyní stíhá Babiše, jeho nejbližšího spolupracovníka Jaroslava Faltýnka a členy premiérovy rodiny kvůli údajnému dotačnímu podvodu v kauze Čapí hnízdo. Případ vyšetřuje pražský detektiv Pavel Nevtípil, kterého Babiš opakovaně obvinil z toho, že je veden mafií, a své stíhání označuje za účelové.

K aktuálnímu dění kolem Generální inspekce bezpečnostních sborů, kde se Babiš chystá provést personální změny, se vyjádřil i publicista Jan Hrbáček. Poukázal na to, premiér v demisi Andrej Babiš vlastní také dva celostátní deníky, i když přísně vzato, teď jsou odloženy ve svěřenském fondu. Nabízí se proto otázka, ve kterém z těchto deníků se objeví materiály, které budou mít za cíl šéfa GIBS Murína poškodit.

„K tomu GIBSu. Vsaďte se, že se brzo objeví informace, že se šéf GIBSu Michal Murín stýkal s Igorem Gáboríkem, obviněným v kauze Bereta. Babišův, teda Šlachtův, policajt Jan Lisický (mimochodem jeden z hlavních realizátorů Vidkunu) ho na tom vařil na výslechu pěkně dlouhou dobu. ‚Stýkal jste se s obviněným Gáboríkem? Nevyhodnotil jste náhlou aktivitu Gáboríka směrem k vaší osobě jako podezřelou? Spolupracovala GIBS s Gáboríkem? V kolik hodin se náhodné setkání s Gáboríkem uskutečnilo? Měl jste na Gáboríka jediný telefonní kontakt? Jste uživatelem WhatsUp, Viber, Threema? Byl jste jejich prostřednictvím v kontaktu s někým z obviněných?‘ Atd. atd. Kde to vyjde, v LN nebo Mladé frontě Dnes?“ napsal Hrbáček na sociální síti Facebook.

Komentátor serveru Aktuálně.cz Martin Fendrych tvrdí, že Babiš chce Murína „odstřelit“ kvůli svým problémům v kauze firmy Čapí hnízdo. Babišovi by se hodilo, kdyby byla nějak oslabena pozice vyšetřovatele Čapího hnízda Pavla Nevtípila, podotýká Fendrych. Na Nevtípila by si teoreticky mohl posvítit nový šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů. Kdyby k tomu opravdu došlo a pozice Nevtípila by se otřásla, Babišovi by se ulehčila cesta k získání důvěry pro svou vládu.

„Vraťme se zpět na začátek letošního roku. 2. ledna jsem šel do České televize, do Událostí, komentářů, a seděl jsem v předsálí s Jaroslavem Faltýnkem, místopředsedou ANO, a Ivanem Bartošem, předsedou Pirátů. Popřáli jsme si k Novému roku, řeč přišla, jak jinak, i na Čapí hnízdo a pan Faltýnek náhle řekl, že vyšetřovatel Nevtípil bude stíhaný. Proč? Nevysvětlil,“ píše Fendrych.

Poté se Faltýnek ocitl před kamerami veřejnoprávní televize a na Nevtípila znovu a znovu útočil. Obviňoval vyšetřovatele z účelového jednání, jehož jediným cílem údajně je znemožnit premiéra Babiše.

„Nepoužil bych tu ‚historku z vysílání‘, kdyby v únoru nezačal premiér v demisi tlačit na urychlené odstoupení nebo odvolání šéfa GIBS. Věci totiž začaly zapadat do sebe. Andrej Babiš potřebuje sestavit vládu a jednou z největších překážek je fakt, že je trestně stíhaný ve věci dotací pro Čapí hnízdo,“ pokračuje komentátor.

Zdá se, že Murín odmítl Nevtípila znemožnit, a proto musí zmizet ze scény. Pokud by se ukázalo, že je šéf GIBS tlačen k odchodu právě kvůli Nevtípilovi, tak by podle Fendrycha šlo o neuvěřitelný skandál. Sněmovna by se v takovém případě měla hlasitě ozvat.

Rezignace šéfa GIBS by byla jednou z dalších personálních změn, které vláda v demisi od začátku roku provedla. Odvoláni byli například generální ředitel agentury CzechInvest Karel Kučera, ředitelka pražské Nemocnice Na Bulovce Andrea Vrbovská, ředitel Fakultní nemocnice v Ostravě Svatopluk Němeček a generální ředitel České pošty Martin Elkán.

