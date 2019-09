Odveta za Xavera: A co Karel Šíp v pátek? Z ANO přišel tvrdý úder na ČT

Moderátor Luboš Xaver Veselý se ocitl pod palbou pracovníků pořadu Newsroom ČT24 za to, že ve svých rozhovorech pro Český rozhlas není dost důrazný vůči politikům, přesněji řečeno vůči předsedovi vlády Andreji Babišovi. Anketa Chcete, aby Xaver Veselý dohlížel na ČT z pozice člena Rady ČT? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 4957 lidí

Luboš Xaver Veselý konstatoval, že má od Českého rozhlasu zadání vést zábavné rozhovory, jejímž hlavním cílem je pobavit diváka.

Protože Luboš Xaver Veselý vede s politiky v Českém rozhlase rozhovory nejen s politiky na odlehčenou notu a je za to kritizován, poslanec Patrik Nacher zvolený za hnutí ANO nabídl srovnání s rozhovorem baviče Karla Šípa s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti).

Ani Šíp na Hřiba nijak netlačil, spíš si něj tropil žerty. „Víte, čím jste mě zaujal? Moc toho nebylo,“ sdělil Šíp primátorovi hned na úvod, čímž rozesmál diváky v sále.

Hřib se Šípovi pochlubil, že jeho koalice rozeběhla stavbu metra D, když na Pankráci kopli do země. „Na Pankráci, vedle vězení, tam se poleze do metra?“ kroutil v tu chvíli hlavou Šíp. A lidé se znovu rozesmáli. „To klukům ulehčíte práci,“ rozesmál se i Šíp v narážce na vězně.

Pár slov Šíp přidal i na téma maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva. „Podle mě kolem toho byl zbytečnej humbuk, protože podle mě ho podle obličeje stejně nikdo nepozná. Kdyby se pod sochu na tabulku napsalo, že to je historicky první výpravčí z nádraží Praha-Břevnov, tak by to stejně nikdo nepoznal a byl by klid,“ pravil Šíp. „A on byl z toho humbuk, až se ozývá támhle pražská ambasáda,“ doplnil ještě.

Primátor uznal, že Praha by měla řešit důležitější věci, jako jsou Pražský okruh, pražské bydlení a tak podobně.

Šíp připomněl, že Praha má ještě jeden problém. „Problémem Prahy je ta hlučnost uprostřed města. Víte, co já jsem se dočetl? Že existuje nějaká agentura, která ty cizince, co se chtějí ožrat, vodí po Praze od jedný hospody ke druhý, kde to je propachtovaný, takže na konci tý túry ti Dánové nebo koho to voděj, padnou ožralí a ta agentura z toho ještě má peníze. A je kolem toho strašnej hluk. A s tím se nedá něco dělat? Aby trochu bylo ticho v Praze. Senioři by vám poděkovali,“ obrátil se moderátor na Hřiba.

Primátor prohlásil, že se s tím něco dělat dá. A také si postěžoval. „Mně řvou pod oknem kanceláře,“ pravil Hřib. „Ale vy odejdete z práce ve čtyři hodiny a je vám to jedno,“ šil do Hřiba Šíp. „Ale já chodím do práce i v neděli,“ bránil se primátor. A přislíbil, že pověstná pivní kola, u kterých se nejen cizinci opíjejí, příští sezónu už v Praze nebudou.

V odlehčeném duchu vedl rozhovor celých 17 minut, čehoř si všiml i Patrik Nacher. A dovolil si přičinit poznámku.

„Minulý týden se Newsroom ČT24 rozhodl řešit zcela zbytečnou kauzu, že si Luboš Xaver Veselý k sobě do pořadu na Českém rozhlase pozval Andreje Babiše. Normální odlehčenější rozhovor s politikem v rámci lifestylového pořadu, kde už předtím byli i jiní politici. Nevím, proč v tom někdo vidí problém. Je to stejné, jako kdyby někdo chtěl teď tepat do Karla Šípa, že měl v pátek ve Všechnopárty primátora Hřiba, proč si ho pozval a podle jakého klíče vybírá hosty. Také šlo o odlehčený rozhovor, také ve veřejnoprávním médiu. Bude se tím Newsroom zabývat v rámci objektivity a vyváženosti? Za mě v obou případech o nic nejde, pojďme místo toho řešit reálné problémy,“ požádal Nacher.

