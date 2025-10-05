Okamura chce vnitro a obranu, Klempíř s Motoristy také do vlády. Schillerová vážila slova

V nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News se u jednoho stolu setkali Alena Schillerová (ANO), Tomio Okamura (SPD), Marek Benda (Spolu), Věra Kovářová (STAN) a Olga Richterová (Piráti).
„Je to nad očekávání. Já chci poděkovat všem voličům. Chci poděkovat všem, kteří nám dali důvěru a hlas. Je to ohromný závazek,“ začala Schillerová s tím, že jde o historicky nejlepší výsledek ANO. Dnes nejsilnější hnutí má o osm poslanců více než v předchozím volebním období. „Musíme hrát s těmi kartami, jak nám dali voliči,“ prohlásila Schillerová.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
„Myslím, že se sluší poblahopřát vítězi. 80 poslanců je fenomenální výsledek. Já osobně z toho radost nemám, ale paní Schillerové a celému hnutí ANO se sluší pogratulovat,“ řekl Benda. „Já doufám, že my budeme důstojnou a rozumnou, ne tak jak to bylo v tomto volebním období, rozumnou opozicí,“ zdůraznil Benda.
Prohlásil, že vůči Zbyňku Stanjurovi, dosluhujícímu ministrovi financí, je poněkud nespravedlivé, že vypadl ze Sněmovny, protože „jako místopředseda strany i jako ministr financí v dosluhující vládě odvedl velký kus práce“. Ale že „voliči rozhodli, jak rozhodli, a je třeba to ctít“. A že pokud něco přivítat, tak je to větší zisk hlasů pro ANO, který z Bendova pohledu vedl k tomu, že Stačilo! nebude ve Sněmovně. „K tomu se sluší znovu hnutí ANO pogratulovat,“ podotkl Benda.
Podle jeho názoru se do jisté míry podařilo vykreslit Česko jako do jisté míry spálenou zemi, i když to z Bendova pohledu vůbec není pravda.
Také Věra Kovářová poděkovala voličům a taky poblahopřála vítězi. Ocenila, že tolik lidí přišlo k volbám. Přičemž jedním dechem dodala, že stávající koalice má 92 křesel a „to je zkrátka a dobře neúspěch“. I když procentuálně si z pohledu Kovářové STAN nevedl špatně.
Okamura poděkoval voličům SPD. Ale uznal, že místo 20 poslanců bude mít poslanců jen 15, přitom pět z nich není z řad SPD. „My jsme očekávali dvouciferný výsledek, takže co já vám k tomu budu říkat,“ vykreslil Okamura svůj pohled na volby, s jejichž výsledkem není zcela spokojen. „Hnutí ANO se podařilo v posledních dnech lépe oslovit toho nerozhodnutého voliče. Je to tak,“ uznal.
V sobotu večer v Průhonicích si Okamura prý vyslechl, jaké má pravděpodobný příští premiér představy o příští vládě. „Já jsem si to vyslechl a byl jsem spokojen. My se nechceme dohadovat o personáliích. My chceme, aby se lidem žilo lépe, aby měli co nejdřív víc peněz. Doufám, že budeme součástí příští vlády,“ vyjádřil své přání Okamura. A přislíbil některým dosavadním poslancům, kteří neobhájili mandát, že budou mít možnost využít své zkušenosti a odborné znalosti i v nadcházející Poslanecké sněmovně.
Tomio Okamura
Schillerová prohlásila, že jde o předběžné konzultace, k jejichž vedení má Andrej Babiš jako předseda ANO od předsednictva hnutí mandát.
Richterová poděkovala půl milionu voličů pirátských kandidátů. Ale že jedna věc se jí nelíbí: „Ty strany, které chtějí zpochybnit muniční iniciativu a obranu před agresorem, tak ty budou mít na vládu zřejmě velký vliv,“ pravila Richterová. A ocenila, že „piráti budou mít ve sněmovně celou řadu pirátek“.
PhDr. Olga Richterová
Benda z ODS a Věra Kovářová ze STANu se shodli, že míří do opozice. V tomto smyslu prý byl a bude nadále informován prezident Petr Pavel. „Prezident si možná chce ověřit, jestli náhodou někdo nebude mít zaječí úmysly,“ pousmál se Benda.
Jdete k volbám?
Anketa
Jdete k volbám?
Věra Kovářová se okamžitě bránila, že jako členka opozice nebude paralyzovat Sněmovnu a nebude blokovat jednání o zákonech. „Pokud budou dobré,“ zdůraznila.
Prostor dostal také nově zvolený poslanec Oto Klempíř, jinak také hudebník, jenž sdělil, že ambicí Motoristů je podílet se na vládě. A že jednání o zapojení ve vládě vede zkušený politik Boris Šťastný. Tato jednání prý stojí na několika bodech Motoristů, jako je „konec inkluze ve školství, konec zeleného zdražování“. „Já bych doporučoval a přál bych si variantu přímé účasti ve vládě,“ poznamenal Klempíř s tím, že pokud Motoristům v tomto vyhověno nebude, tak že vládu podporovat nebudou.
Schillerová odvětila, že „Andrej Babiš preferuje menšinovou vládu, ale jistě bude ve hře i jednání o případné koaliční vládě, ale to bude třeba teprve důkladně probrat, aby bylo jasné, že požadavky případných partnerů nebudou v rozporu s programem ANO“.
„Mně se zdá, že se tady nerýsuje menšinová vláda, protože obě ty menší strany říkají ‚my chceme být součástí vlády‘,“ podotkl k tomu Benda.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Zdůraznil, že „nechce podporovat vyšší výdaje na obranu, které by přesáhly dvě procenta HDP. Jednoduše na to nejsou peníze. Fialova vláda nás příšerně zadlužila. Nás taky volí spousta živnostníků, vy jste je absolutně zařízli,“ vypálil Okamura směrem k Bendovi a k Věře Kovářové. „Naší prioritou jednoznačně je to, abychom přesunuli peníze k našim občanům, aby se jim zlevnily životy,“ zopakoval Okamura.
Kovářová oponovala: „Reálné mzdy rostou, inflace je zkrocena a veřejné finance se snaží držet pohromadě a dařilo se chovat rozpočtově zodpovědně. A na prvním místě je bezpečnost!“ volala Věra Kovářová.
Ing. Věra Kovářová, MIM
Benda doplnil že „když se konají volby na podzim, je to pro státní rozpočet tak či tak hrozně blbě, ať už volby vyhraje ten či onen“.
Schillerová kontrovala, že končící vláda Petra Fialy zvedla náklady na chod vlády a úřadů o 50 miliard korun, a k tomu podle Schillerové není důvod.
Když znovu dostal prostor Okamura, zdůraznil, že by SPD rádo prosadilo zákon o obecném referendu, ale důležitější podle něj bude vyměnit Fialovu vládu.
A tady se Schillerová ohradila. „My zákon o obecném referendu podporujeme, ale s vyloučením mezinárodních otázek. Nesmí být zpochybněno naše členství v NATO a v EU,“ zdůraznila jasně.
Benda připomněll, že na přijetí zákona o referendu by bylo třeba najít ústavní většinu, kterou ANO, SPD a Motoristé nemají. A že sám za sebe nehodlá sněmovnu blokovat tak moc, jak to dělali dnešní vítězové voleb. To prý neznamená, že čas od času by nemohlo dojít k nějakým střetům, ale v obecné rovině že nebude budoucí opozice jednání blokovat tak, jak to dělala stávající opozice.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák