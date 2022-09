Okamura spílal Síkelovi. Ten nevydržel mlčet. A šéf SPD kvůli tomu nasadil silnější kalibr

Lídr SPD Tomio Okamura se dnes při jednání Poslanecké sněmovny rozohnil na ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (za STAN). „Vy jste opravdu jak z Marsu, protože ono to třeba panu ministrovi Síkelovi – on si to neuvědomuje. Pane ministře, vy si to neuvědomujete, protože vy když jdete po ulici, tak vás většina lidí ani nepozná, takže oni vám to neřeknou. Oni vás prostě nepoznají. To znamená, oni vám nemůžou říct, takže nemáte zpětnou vazbu,“ zmínil mimo jiné Okamura.

píše server Novinky.cz, nejdelší dobu, zhruba půl hodiny, strávil u řečnického pultu předseda hnutí SPD Tomio Okamura. A ten si vzal na paškál ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (za STAN).

„A vy jste opravdu jak z Marsu, protože ono to třeba panu ministrovi Síkelovi – on si to neuvědomuje. Pane ministře, vy to neuvědomujete, protože vy když jdete po ulici, tak vás většina lidí ani nepozná, takže oni vám to neřeknou. Oni vás prostě nepoznají. To znamená, oni vám to nemůžou říct, takže nemáte zpětnou vazbu. To je ta potíž. Já když někam jdu, tak mě zná celá republika, proto mi říkají – každodenně mám zpětnou vazbu od občanů České republiky, které potkávám na ulici, u benzínové pumpy, prostě kdekoliv, kde jdu, i na nákup, tak mě občané oslovují a říkají mi jejich problémy. Proto vy jste možná tak odtržený, pane ministře, od té reality,“ zmínil Okamura. Síkela v tu chvíli i dle stenozáznamu Poslanecké sněmovny utrousil komentář.

„A teď mi říká pan ministr, že jsem komik. Pan ministr Síkela za hnutí STAN, které je prorostlé organizovaným zločinem, korupcí a styky s mafií, mi říká, že jsem komik, když tady hájím občany a chci pro ně levné ceny elektřiny. To je ministr průmyslu a obchodu za vládu Petra Fialy! Teď mi řekl, že jsem komik, když já tady bojuji za občany, aby měli co nejlevnější energie, zatímco vy jste tady, pane ministře, tři čtvrtě roku nedělal nic! Vy jste se od jara na tiskových konferencích vyhýbal novinářům. Novináři si stěžovali, že jste dokonce zakázal dotazy po vaší tiskové konferenci, že jste nekompetentní, protože vůbec nevíte, která bije v energetice, stěžují si na vás všechny velké průmyslové podniky, že s nimi nekomunikujete, že jste arogantní, a hlavně pletete si i odborné pojmy, hala bala, už se vám vysmívá celá republika i v médiích! Jestli je někdo komik, tak jste tady vy a v přímém přenosu! A měl byste podat demisi. A místo, abyste řešil problémy občanů, tak ztrácíte na ministerstvu čas, že jste tam vyvěšoval ještě ukrajinskou vlajku. Takže i mně, když jsem tady měl zahraniční návštěvu, tak říkali, to je nějaké ukrajinské ministerstvo? To je nějaká budova? Úplně si to popletli. Vy to máte celé popletené úplně, ty vaše priority!“ zmínil Okamura.

Nařízení vlády o horní hranici cen elektřiny a plynu vyjde hned poté, co legislativním procesem projde novela energetického zákona, která má zastropování umožnit. Ve Sněmovně to dnes řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN), když poslancům tuto novelu představoval. Pokud ji Sněmovna ve stavu legislativní nouze schválí, bude ji muset ještě projednat Senát, který nad ní zasedne v úterý odpoledne. Poté ji dostane k podpisu prezident. Pro novelu navzdory kritice zřejmě bude hlasovat i opozice.

Cenu elektřiny chce vláda omezit nařízením na základě novely na šest korun za kilowatthodinu za silovou elektřinu a cenu plynu na tři koruny za kilowatthodinu pro maloodběratele.

