Okamura stoupá, Hamáček do koše. Příští vláda: Na ostří nože

V případě, že by se nyní konaly volby, zvítězilo by hnutí ANO Andreje Babiše. Ukázal to průzkum společnosti SANEP, podle něhož se babišovci těší přízni 26,8 procenta voličů. Oproti minulému měsíci zaznamenala tato vládní strana v aktuálním průzkumu volebních preferencí do Poslanecké sněmovny PČR pokles o 0,3 procentních bodů. Přesto je v únoru tohoto roku hnutí ANO i nadále favoritem sněmovních voleb, přestože se na politickém poli rýsuje velký konkurent, kterým je koaliční uskupení Pirátů a hnutí STAN.

Koaliční uskupení Piráti/STAN by v případě současného konání voleb skončilo na druhé pozici, a to se ziskem 24,9 procentního bodu. Jejich popularita tak stoupá, mají o 1,3 procenta více než v lednu.

Třetí pozici by v současné době získalo koaliční uskupení SPOLU (ODS/TOP 09/KDU-ČSL), a to se ziskem 18,6 procentního bodu. V aktuálním průzkumu si tak toto koaliční uskupení mírně polepšilo oproti minulému měsíci, a to o 0,3 procenta.

Na čtvrtém místě by v únoru skončila SPD pod vedením Tomia Okamury se ziskem 9,4 procentního bodu, což znamená oproti lednovému měření nárůst o 0,6 % voličské přízně. SPD zaznamenává již několik měsíců v řadě vcelku výrazný rostoucí trend voličských preferencí.

Na pátém místě by pak skončila ČSSD. Českou stranu sociálně demokratickou by v únoru volilo 5,9 procenta voličů, což je o 0,3 % méně oproti šetření, které provedla agentura SANEP v lednu tohoto roku. Pokles preferencí může být s ohledem na termín sběru dat spojen se začínajícími předsjezdovými třenicemi, které po relativně klidném období loňského roku berou sociální demokracii image jednotné strany. Tyto vnitrostranické hádky a rozepře nepůsobí na voliče dobře a do budoucna by to mohlo mít pro ČSSD velmi nepříjemné následky v dalším poklesu zájmu voličů.

Na šestém místě a na hraně volitelnosti, avšak se vstupenkou do Poslanecké sněmovny, se v únoru ocitla KSČM se ziskem 5,3 procentního bodu, což je o 0,3 % více než v lednu tohoto roku.

Do Poslanecké sněmovny PČR by se pak v aktuálním únorovém šetření společnosti SANEP nedostaly strany a hnutí Trikolóra (2,6 %) a Strana zelených (1,2 %). Zajímavostí je, že Zelení zaznamenali poměrně značný nárůst oproti lednovému šetření, a to o 0,4 procentního bodu.

Preference této strany bude zajisté zajímavé sledovat už kvůli tomu, že se uvažuje o vzniku dalšího koaličního uskupení pro letošní volby do Sněmovny, a to o formaci ČSSD/Zelení. Pro obě strany jsou v současné chvíli zajímavé oba návrhy nových volebních zákonů, které pro koalice snižují požadované kvorum pro vstup do Sněmovny. Oproti dřívějším deseti procentům by to mělo být nyní procent sedm. V tuto chvíli však ani toto snížení nezaručuje potenciálnímu uskupení ČSSD/Zelení hladký vstup do Sněmovny ČR.

A ještě závěrem trochu matematiky: Spojené bloky liberálně-konzervativní opozice mají v součtu 43,5 procenta, současná vládní koalice (ANO+ČSSD+KSČM) má jen 38 procent. Pozice ČSSD vůči ANO je pak značně nejistá, stejně jako KSČM. V případě, že by se však k současné vládní koalici (+KSČM) přidalo SPD (9,4 procenta), skončilo by to se ziskem 47,4 procenta.

