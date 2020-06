Okamura v TV: Mažou mě. A šířili o mně lži. Česko bude v koncích, vládo, konej

reklama

Okamura s úsměvem oznámil, že se zařadil do společnosti Donalda Trumpa, protože je první český politik, k jehož postu Facebook přidal varování, že by příspěvek nemusel být pravdivý. Jednalo se o příspěvek o EU a o tom, že na ní Češi údajně nevydělávají. Také kritizoval, že si Facebook pro "kontrolu pravdivosti" vybral server Demagog.cz, který byl prý "přistižen při flagrantní lži" vůči Tomiu Okamurovi. "V minulosti neměl pravdu, když řekl, že Okamura lže, když prohlásil, že ve Švýcarsku se v referendu hlasuje o daních. Ale já jsem měl pravdu, protože ve Švýcarsku se hlasuje o výši daně z přidané hodnoty a dokonce Švýcaři o výši daně hlasovali. A prohlasovali si zvýšení," obvinil server a prohlásil, že SPD se staví za svobodu slova.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Je Jaromír Soukup dobrý moderátor? (Ptáme se od 24.6.2020) Je 3% Není 21% Byl, ale už není 76% hlasovalo: 5525 lidí

Okamura kontroval, že i jemu chodí výhrůžky smrtí, které také nechává řešit policií, a co se týče fake news, připomněl faux pas poslanců Ferjenčíka a Čižinského, kteří přeposílali e-mail, v němž stálo, že Tomio Okamura nabízí poslancům sushi-sety za výhodné ceny. A ocenil, že poslanec Ferjenčík se mu omluvil, ovšem Jan Čižinský se prý neomluvil dodnes.

Ing. Petr Třešňák Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Řešila se i kauza znásilnění mladé dívky migrantem afrického původu na Litoměřicku. U tohoto tématu byl Foldyna velmi emotivní. "Takže sem přišel nějaký člověk, kterému nebyl dán azyl v Německu z určitých důvodů, znásilnil šestnáctiletou dívku, zničil jí život, dostal od okresního soudu v Litoměřicích dva roky. A řekli: On má schizofrenii, nejdřív ho vyléčíme, chlapečka, za prachy těch daňových poplatníků. Dva roky, dacan jeden dostane, za to, že zkazil život šestnáctileté. Pane Soukupe, vám a mně když dají půl roku, tak vás to společensky zničí. Penologie, nauka o trestu a testání. Trest má mít odstrašující a výchovný efekt. Já žádnýho černocha nechci vychovávat v Český republice za peníze daňovejch poplatníků!" soptil Foldyna než se Jaromíru Soukupovi podařilo dostat se ke slovu.

Soukup podotkl, že on mezi rasami nerozlišuje, že se jedná prostě o člověka, který spáchal hrozný trestný čin, což Foldyna uznal. Moderátor ještě poznamenal, že nerad vidí, když se politici vyjadřují k rozhodnutí soudu. Ale Foldyna opáčil, že má tři dcery. "Kdyby znásilnil moji dceru, tak se natočím na videu, jak jsem ho sněd," prohlašoval, na což Soukup nenacházel slov. Třešňák se Soukupem souhlasil. "Já bych se z pozice zákonodárce jakéhokoliv hodnocení soudů opravdu zdržel, přesně jak jste řekl, pokud neznám ten spis. A to tady říkám jako otec tří malých dětí, určitě bych, pokud to nemám nastudované, nevznášel nějaké předčasné závěry."

Jaroslav Foldyna



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Z dalších témat přišla na řadu i jaderná energie, kterou podle plánů Andreje Babiše hodlá Česko rozvíjet například stavbou Dukovan. Soukup zmínil, že proti Green Dealu se vymezil ministr Havlíček. "Ta silná slova vymezení se vůči Green Dealu jsou od naší vlády, a potažmo od ministra Havlíčka, zbytečná, protože ten Green Deal dává svůj smysl, pokud si EU, potažmo všichni, vytyčili, že do roku 2050 budeme průmysl a energetiku dekarbonizovat. Nicméně jak si ten energetický mix jednotlivé členské země nastaví, to už by mělo být na nich," mínil pirátský poslanec. A dodal, že ministr Havlíček si nedávno kopl do emisních povolenek, ale celá energetika, nejen obnovitelné zdroje, je v podstatě dotována.

Z jiného soudku nadhodil Tomio Okamura téma politického extrémismu a zmínil, že za extrémisty je často označována SPD. Okamura na to odvětil, že SPD není extrémistická, ale radikální. A to proto, že navrhuje přímou demokracii, což není elitám zavhod. "Ty dosavadní elity, které prosazují zastupitelskou demokracii a globalismus, tak se brání vládě lidu. To je vlastně souboj obyčejný člověk a elity. A nálepkují nás, co chceme tu skutečnou demokracii, nálepkami jako extrémista, protože proti přímé demokracii nemůžete nic říct. Protože kdokoliv kdo kritizuje přímou demokracii a ty elity by to rády kritizovaly, tak vlastně kritizují člověka a říkají o lidech, že jsou hloupí," mínil předseda SPD.

Dále Okamura prohlašoval, že krize dokázala, že globalismus selhal a musíme diverzifikovat export. "My jsme nyní závislí na Německu, to znamená, že když selže Německo a problém má Evropská unie, tak my nemáme exportní trhy do Ruska, do Afriky, které jsme mimochodem mívali, do jihovýchodní Asie, jsme prostě v koncích, proto by se vláda měla okamžitě snažit rozšířit exportní trhy," nabádal.

Psali jsme: Titanic! To neříkejte! Rada ČT jednala i o milionové odměně ředitele Dvořáka, Šarapatka řádil. Zaznamenali jsme to pro vás celé Na Pražském hradě se bude diskutovat o koronaviru a NATO. Zeman pošle zdravici Ministerstvo obrany: Země V4 jsou schopné převzít svůj díl odpovědnosti za udržování míru a stability v Evropě Funkcionář ODS vysvětlil, proč strana hájí odkaz Václava Havla. Klaus na rozdíl od něj sklouzl k bizáru

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.